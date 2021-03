«Τρέφουμε» την επικοινωνία, παίρνουμε «πίσω» το επιθυμητό αποτέλεσμα

Τη δεκαετία που διανύουμε τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, οι ρυθμοί της ζωής αυξάνονται, η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο απαιτητική και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η επικοινωνία μέσα από την ανατροφοδότηση να είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

«We all need people who will give us feedback. That’s how we improve»

Με τα λόγια αυτά ο Bill Gates θέλησε να τονίσει την τεράστια σημασία του feedback τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο στην κοινωνική ζωή. Δίνεται από όλες τις κατευθύνσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, υφιστάμενους, managers, πελάτες και όσους εμπλέκονται στον επαγγελματικό χώρο.

Οι προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένη η ανατροφοδότηση στον εργασιακό χώρο είναι να είναι έγκαιρη, σχετική, ουσιώδης, συγκεκριμένη, αντικειμενική και πάντα ενθαρρυντική. Μ’ αυτόν τον τρόπο:

Δίνει στους εργαζόμενους την αίσθηση του σκοπού και την ευρύτερη έννοια της ομάδας. Βελτιώνει τη δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στην επιχείρηση, οι οποίοι κινητοποιούνται για να επιτύχουν καλύτερα αποτέλεσμα. Βελτιώνει τις εργασιακές σχέσεις, ανοίγοντας πιο αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας, εξισορροπώντας εντάσεις που τυχόν δημιουργούνται και δημιουργώντας κλίμα συνεργασίας. Βοηθάει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων. Ενισχύει τη γνώση με τη συνεχόμενη τάση για βελτίωση.

Παρότι το feedback είναι μία περίπλοκη διαδικασία και επηρεάζεται από όλους τους εμπλεκόμενους, επενδύοντας χρόνο και προσπάθεια σ’ αυτό, αναμφισβήτητα θα φτάσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην εργασιακό όσο και στο διαπροσωπικό περιβάλλον.

Στην καθημερινότητά μας στον διαπροσωπικό περιβάλλον αλληλοεπιδρούμε με πολλά άτομα τα οποία προέρχονται από το οικογενειακό και φιλικό μας περιβάλλον.

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μέσο επικοινωνίας κάθε φορά (λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία) συναντάμε την «άτυπη» ανατροφοδότηση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, φίλους αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Η εμπιστοσύνη και η ενσυναίσθηση είναι βασικές προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική η ανατροφοδότηση άρα και η επικοινωνία, βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη γενικότερη συμπεριφορά και δράση μεταξύ των μελών.

Όταν η ανατροφοδότηση λοιπόν, αναπτύσσεται και στην κοινωνική – προσωπική μας ζωή τότε αυτό γίνεται mentality και μεταφέρεται και στoν επαγγελματικό χώρο μας! That’s how we improve!

