Το ψυχολογικό κόλπο για να κάνεις κάποιον να σε προσέξει

Στα επόμενα 2 λεπτά θα μάθεις:

-Τι επίδραση έχει ο ήχος του ονομάτός μας στην ψυχολογία μας.

-Ποιο είδος ερωτήσεων τραβάει την προσοχή.

Είτε είσαι ένας CEO, ένας γονέας ή κάποιος που κυνηγάει μια αγάπη, θα έρθει μια στιγμή που θα θες απελπισμένα την προσοχή κάποιου, χωρίς να το κάνεις προφανές. Ίσως υποψιάζεσαι ότι η προσοχή του αποσπάται. Ίσως θες να τον πείσεις να κάνει κάτι. Ίσως απλά θες να σε προσέξει. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσεις αυτό το όπλο για να κερδίσεις έξυπνα την προσοχή κάποιου. Η ψυχολογία μας λέει ότι υπάρχει μια απλή μέθοδος 2 βημάτων για να κερδίσεις την προσοχή: χρησιμοποίησε το όνομά του και κάνε του μια ερώτηση.

Ας δούμε για αυτή η μέθοδος λειτουργεί και πώς να τη χρησιμοποιήσεις.

Βήμα 1: Πες το όνομα του ατόμου την προσοχή του οποίου θες να κερδίσεις

Αν θυμάσαι ονόματα, είσαι ήδη ένα βήμα μπροστά. Ο Kai Stabell, ιδρυτής του Consortium for Conversational Conflict Resolution, αναφέρει ότι επηρεαζόμαστε από τον ήχο του ονόματός μας. Αντιδρούμε με έναν τρόπο που δεν το κάνουμε σε καμία άλλη περίπτωση. Είναι ο πιο πολύτιμος ήχος. Χρησιμοποιώντας το όνομα καποιου σε μια συζήτηση, δείχνεις ότι νοιάζεσαι για αυτόν, ότι τον θεωρείς σημαντικό και τον σέβεσαι αρκετά για να χρησιμοποιείς και να θυμάσαι το όνομά του. Οι περισσότεροι πωλητές χρησιμοποιούν αυτό το κόλπο και τώρα μπορείς κι εσύ.

Βήμα 2: Δημιούργησε λίγη ένταση κάνοντας μια ερώτηση

Έχεις προκαλέσει το ενδιαφέρον κάποιου, λέγοντας το όνομά του. Τώρα θες να το διατηρήσεις. Δημιούργησε λίγη ένταση που θα διατηρήσει την προσοχή και θα του δώσεις έναν λόγο να σε θυμάται στο τέλος της ημέρας.

“Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να μοιράζονται τις δικές τους απόψεις, αντί να εστιάζουν στο άλλο άτομο,” αναφέρουν οι συγγραφείς μιας μελέτης του 2017, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Personality and Social Psychology. Γι’ αυτό το λόγο, οι ερωτήσεις τραβούν την προσοχή. Βγαίνουν εκτός της συνηθισμένης ροής σε μια συζήτηση, όπου ο κάθε συνομιλητής αναφέρεται στον εαυτό του. Εξηγούν ότι το καλύτερο είδος ερώτησης που μπορείς να κάνεις είναι μια follow up ερώτηση, Αποδεικνύει ότι πρόσεχες και θα ήθελες να ακούσεις περισσότερα πάνω στο θέμα. Μοιάζει προβλέψιμο, αλλά στον πυρήνα μας είμαστε προβλέψιμα όντα. Μας αρέσει να μας ακούνε, μας αρέσει όταν μας κάνουν να νιώθουμε ξεχωριστοί και ανταμείβουμε αυτούς τους ανθρώπους, δίνοντάς τους την προσοχή μας.

Πώς μπορείς να το κάνεις στο σπίτι

Μπορείς να εφαρμόσεις τη μέθοδο σε μια ομαδική ή ατομική συζήτηση. Απλώς κάνε μια follow-up ερώτηση, βάσει των λεγομένων κάποιου, χρησιμοποιώντας το όνομά του. Ακόμα κι αν μοιάζει παράδοξο να κάνεις μια ερώτηση για να κερδίσεις την προσοχή, λειτουργεί. Συνδύασε την προσωπική δύναμη ενός ονόματος με την ήπια ένταση μιας ερώτησης. Αυτή η ψυχολογική στρατηγική σε βοηθά να κερδίσεις την προσοχή κάποιου με μόλις 2 βήματα.

Διάβασε ακόμα:

Τι (πρέπει να) σου λέει η εσωτερική σου φωνή

5 Λόγοι για τους οποίους μένεις σε μία τοξική σχέση