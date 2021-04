Το μέλλον της υγείας μας καλεί να πάμε κόντρα στο ρεύμα

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πού οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό οι χρόνιες ασθένειες.

-Τι ποσοστό των ανθρώπων δεν τηρεί τα New Year’s Resolutions.

Ακούμε πολλά για τη σημασία της πρόληψης αναφορικά με την υγεία μας. Σύμφωνα με το Centers for Disease Control and Prevention, 75% των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δαπανώνται για τη θεραπεία προβλημάτων που μπορούν να προληφθούν, όπως οι καρδιαγγειακές ασθένειες και ο διαβήτης. Αν συμπεριλάβουμε την ψυχική υγεία, το ποσοστό εκτοξεύεται στο 90%. Ενώ στην πρόληψη αντιστοιχεί μόνο 3% των ιατρικών δαπανών μας. Παράλληλα, τα ιατρικά έξοδα εξακολουθούν να αυξάνονται. Το 1960, αποτελούσαν το 5% της οικονομίας, το 2016 έφτασαν το 18% και σύμφωνα με το Centers for Medicare and Medicaid Services, μέχρι το 2026 θα αποτελούν σχεδόν το 20%, που αντιστοιχεί σε 5,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και το κερασάκι στην τούρτα: το προσδόκιμο ζωής μειώνεται!

Με τα ¾ των ιατρικών μας εξόδων να οφείλονται στον τρόπο ζωής μας, είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν αλλάξουμε αυτήν την πραγματικότητα, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τα αποτελέσματα ή την κατεύθυνση αυτών των τάσεων. Γι’ αυτό στην Thrive Global, αντί να εστιάζουμε στον περιορισμό των αρνητικών παραγόντων, ο πυρήνας της προσέγγισής μας πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, εστιάζοντας στη ρίζα των χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με το στρες. Σχεδόν 150 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν με τουλάχιστον μια χρόνια ασθένεια και σύμφωνα με το CDC, 7 στους 10 θανάτους στις ΗΠΑ οφείλονται σε χρόνιες ασθένειες. Το εντυπωσιακό είναι ότι 80% των αιτιών των χρόνιων ασθενειών οφείλονται, όπως αποκαλύπτει μια έρευνα από το Cleveland Clinic “σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, κυρίως στον τρόπο ζωής.”

Πώς αλλάζουμε λοιπόν τη ζωή μας;

Υπάρχει έντονος σκεπτικισμός τα τελευταία χρόνια για το αν μπορούμε καν να το κάνουμε. Τα βιβλία που αφορούν την αλλαγή συνηθειών είναι best sellers και παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε πετύχει την αλλαγή. Μια έρευνα από το Washington University ακολούθησε πάνω από 1000 υπέρβαρους άνδρες και γυναίκες που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή. Μετά από ένα χρόνο, η μέση απώλεια βάρους ήταν μόλις 0,2%. Και οι υπόλοιποι δεν τα πάμε καλύτερα. Μια έρευνα από το University of Scranton αποκάλυψε ότι 92% των ανθρώπων δεν καταφέρνουν να τηρήσουν τους στόχους τους για τη νέα χρονιά. Μια άλλα έρευνα διαπίστωσε ότι 80% έχουν ήδη αποτύχει μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Το πρόβλημα είναι πώς θα διαχειριστούμε την προσπάθεια της αλλαγής. Στη Thrive Global, γνωρίζουμε ότι η αλλαγή συμπεριφοράς είναι δυνατή, αλλά μόνο μέσω Μικροβημάτων, μικρών, απλών συνηθειών που στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να κάνουμε άμεσες αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή.

Πολλοί από εμάς προσπαθούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας μόνο μέσα από τη δύναμη της θέλησης, απλώς αποφασίζοντας να κάνουμε μεγάλες αλλαγές, με αποτέλεσμα μετά να νιώθουμε τύψεις όταν αναπόφευκτα οι συνήθειές μας δεν ακολουθούν τις εντολές του εγκεφάλου. Τα Μικροβήματα αφορούν αλλαγές που είναι πολύ μικρές για να αποτύχεις. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, απλώς δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτόματα. Αλλά κάνοντας πολύ μικρές αλλαγές με σαφή προσανατολισμό μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν πολύ διαφορετικό προορισμό σε ένα μεγάλο ταξίδι.

Στο πέρασμα του χρόνου, τα Μικροβήματα συσσωρεύονται και γίνονται νέες συνήθειες, που με τη σειρά τους μετατρέπονται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα τη φορά.

Το καλύτερο περιεχόμενό μας έρχεται στο mail σου μόνο με την εγγραφή σου στο newsletter μας!

Διάβασε ακόμα:

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Διατήρησε την υγεία σου ακόμα κι αν κάνεις δουλειά γραφείου

Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην αρθρίτιδα γόνατος