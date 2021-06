Το χιούμορ ενώνει αν χρησιμοποιηθεί σωστά – ακόμα και εν ώρα εργασίας

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Γιατί το γέλιο ενώνει τις ομάδες.

-Πώς να κάνεις χιούμορ στον χώρο εργασίας σου.

Εχτές, ενώ ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη αλλά και αγχωμένη, μετά από μια νύχτα αυπνίας, έκατσα σε έναν αναπαυτικό καναπέ στα γραφεία της Thrive Global και έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ιδέες για άρθρο. Ένιωθα περίπου σαν τον συνάδερφό μου, τον Alex ο οποίος έχει το χάρισμα να κάνει ακόμα και μια κηδεία να μην φαίνεται τόσο θλιβερή με το χιούμορ του.

Για να πω την αλήθεια, μόνο που τον σκέφτηκα χαμογέλασα αμέσως. Το χιούμορ όμως, αλλά και το γέλιο έχει πολλά θετικά όταν το έχεις γύρω σου (ή και μέσα σου), εν ώρα εργασίας.

Δεκάδες έρευνες αναφέρουν το πώς το χιούμορ μειώνει το στρες, την ανησυχία αλλά και την θλίψη και έχει ευεργετική επίδραση στην δημιουργικότητα, τα επίπεδα ενέργειας αλλά και την παραγωγικότητα. Ομοίως, το γέλιο βελτιώνει το ανοσοποιητικό μας, μειώνει το στρες και προκαλεί την έκκριση ενδορφίνης.

Με τα επίπεδα του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης, να είναι στα peak τους σχεδόν σε όλη την Αμερική, είναι καλό να συνειδητοποιήσουμε πως το χιούμορ, είναι τελικά αυτό που χρειαζόμαστε. «Το γέλιο μπορεί να σε αναζωογονήσει εν ώρα εργασίας και βέβαια, να μειώσει την ένταση», λέει η Barbara Plester, η οποία παραδίδει διαλέξεις στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Η ίδια, έχει γράψει και το Laugh Out Loud: A User’s Guide to Workplace Humor.

«Το χιούμορ βοηθάει στο να σπάσει ο πάγος και στο να ομαδοποιηθούν συνεργάτες πιο εύκολα», τονίζει.

Όμως, το να έχεις χιούμορ και να είσαι καλός επαγγελματίας δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, αφού με τους συνεργάτες σου δεν έχεις την οικειότητα που έχεις με τους φίλους σου. Επιπλέον, όπως τονίζει ο Drew Tarvin, συγγραφέας του Humor That Works: The Missing Skill for Success and Happiness at Work, δεν πρέπει να ξεπεράσεις και ορισμένα όρια. Ιδού λοιπόν με ποιους τρόπους μπορείς να κάνεις επιτυχημένο χιούμορ στη δουλειά σου.

Ο αυτοσαρκασμός θα σε σώσει

Ο Tarvin, τονίζει πως «ο αυτοσαρκασμός θα βοηθήσει να φανείς πιο προσιτός στους γύρω σου». Για παράδειγμα, οι leaders οι οποίοι κάνουν χιούμορ σχετικά με τον εαυτό τους, φαίνονται πιο προσιτοί στους υφισταμένους τους και τελικά, χτίζουν πιο εύκολα ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Ο Tarvin, συνήθως μιμείται τον εαυτό του με πιο ψιλή φωνή. «Μου είναι εύκολο να μιλάω με ψιλή φωνή και πολλές φορές με κοροϊδεύω για αυτό. Ο ίδιος, κάνω χιούμορ με το γεγονός ότι είμαι 30 και στο τηλέφωνο, με περνούν για κορίτσι», τονίζει. Ωστόσο, το να χρησιμοποιείς τέτοιου είδους χιούμορ θέλει μεγάλη προσοχή. «Πρέπει να ξέρεις το πότε και το πώς αυτοσαρκάζεσαι. Και βέβαια, δεν πρέπει να κάνεις χιούμορ με τις ικανότητές σου στην δουλειά, γιατί έτσι ο άλλος, έστω και άθελά του, θα τις αμφισβητήσει κάποια στιγμή», υπογραμμίζει.

Κάν’το όπως η Ellen DeGeneres

Το «επιθετικό χιούμορ», δηλαδή ο σαρκασμός σχετικά με ένα μειονέκτημα του άλλου με πιο αυστηρό τόνο, δεν έχει θέση στη δουλειά σου, όπως συμβουλεύει η ψυχολόγος από τον Καναδά Sasha Mallya, η οποία έκανε πρόσφατα έρευνα για το πώς το χιούμορ μπορεί να μειώσει το χρόνιο στρες. Ούτε βέβαια και το χιούμορ με ρατσιστικό ή πολιτικό χαρακτήρα. Αντί για αυτά, μπορείς να αντιγράψεις το χιούμορ της Ellen DeGeneres. Η ίδια, κάνει συχνά αστεία για να ψυχαγωγήσει του άλλους και έχουν πάντα ένα θετικό μήνυμα για την ζωή. «Ουσιαστικά, διακωμωδεί πράγματα που όλοι μας περνάμε και έτσι, φαίνονται λιγότερο δύσκολα», λέει ο Tarvin.

Κάνε χιούμορ στις παρουσιάσεις σου

Οι παρουσιάσεις, ειδικά με διαφάνειες, μπορεί να είναι εξαιρετικά βαρετές. Όμως, το να κάνεις λίγο χιούμορ κατά την διάρκεια ουσιαστικά θα βοηθήσει τους συνεργάτες σου να τις παρακολουθήσει, όπως λέει η Mallya. «Βάλε μέσα αστεία GIFs, προτάσεις με χιούμορ ή ανέκδοτα και κόμικς και δεν θα πάρει κανείς τα μάτια του από την οθόνη», συστήνει η ίδια.

Δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον άλλον να γελάσει

«Το πιεστικό και υποχρεωτικό γέλιο δεν είναι γέλιο από την καρδιά σου», λέει ο Tarvin και τονίζει πως δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον άλλο, ώστε να γελάσει με ένα αστείο σου. Αντί για τις υποχρεωτικές συναντήσεις, οι εταιρείες θα μπορούσαν να προσφέρουν διασκέδαση στους υπαλλήλους τους με απλό και αυθόρμητο χιούμορ στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με εκείνον.

Ο Tarvin, έχει ιδρύσει το Humor at Work, και ουσιαστικά είναι μια εταιρεία που προσφέρει σεμινάρια σχετικά με το πώς να κάνεις χιούμορ στην δουλειά, αλλά και με το πόσο ευεργετικό είναι το χιούμορ στον χώρο εργασίας. Ο ίδιος, χρησιμοποιεί το παρακάτω απόφθεγμα του Kurt Vonnegut που είναι πάντα επίκαιρο:

«Το γέλιο και τα δάκρυα είναι τρόπος αντίδρασης στην εξουθένωση και την απελπισία, προσωπικά, προτιμώ να γελάω γιατί σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να σκουπίσω τα δάκρυά μου».

