Τι πρέπει να φας πριν και μετά το εμβόλιο για τον κορονοϊό; Μάθε τι λένε οι ειδικοί.

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις;

-Τι ρόλο παίζει το αλκοόλ.

-Τι να φας το προηγούμενο βράδυ.

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάνουν το εμβόλιο, ίσως αναρωτιέσαι αν πρέπει να φας ή να πιείς κάτι συγκεκριμένο, πριν από το ραντεβού σου. Οι πιθανές παρενέργειες του εμβολίου του κορονοϊού είναι ευρέως γνωστές. Πόνος στο χέρι, πόνος στο σώμα ή ρίγη, σύμφωνα με το CDC. Αλλά τι ρόλο παίζει το φαγητό, αν παίζει κάποιον; Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείς να φας πριν και μετά το εμβόλιο για να μετριάσεις τα συμπτώματα ή να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα;

Επίλεξε αντιφλεγμονώδη τρόφιμα

«Δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι τα αντιφλεγμονώδη τρόφιμα ή συμπληρώματα, όπως η βιταμίνη C κάνουν το εμβόλιο του κορονοϊού πιο αποτελεσματικό. Αλλά σε γενικές γραμμές, η κατανάλωση υγιεινών τροφών και η πρόσληψη βιταμίνης C βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα,” αναφέρει η Dr. Heather Koza, MD, οικογενειακός ιατρός στο Comprehensive Integrative Healthcare στο Michigan.

Ο Dr. William Li, MD, συν-ιδρυτής και διευθυντής του Angiogenesis Foundation και συγγραφέας του Eat To Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself συμφωνεί, «Δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η πρόσληψη συμπληρωμάτων διατροφής μπορούν να κάνουν το εμβόλιο να λειτουργήσει καλύτερα. Τα εμβόλια κατά του κορονοϊού έχουν όλα ελεγχθεί σε ανθρώπους που έτρωγαν ό,τι συνήθως, οπότε γνωρίζουμε ότι είναι αποτελεσματικά χωρίς κάποια διατροφική προετοιμασία.»

Ωστόσο, η κατανάλωση κυρίως τροφίμων ολικής άλεσης, όπως φρούτα και λαχανικά και λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα θα βοηθήσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα να λειτουργεί καλύτερα γενικά. “Μια υγιεινή διατροφή που διατηρείται μακροπρόθεσμα μπορεί να βελτιώσει την ανοσολογική απόκριση και να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τις μολύνσεις καλύτερα και ίσως ενισχύσει την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στο εμβόλιο, αλλά είναι αμφίβολο ότι η ειδική διατροφή πριν από το ραντεβού θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στο εμβόλιο,” υποστηρίζει ο Dr. Louis Malinow, M.D., γιατρός στο Persona Nutrition.

Δεν θα βλάψει να φας αντιφλεγμονώδη τρόφιμα μετα το εμβόλιο, αλλά δεν θα επηρεάσει και σημαντικά το πώς νιώθεις. “Ο κουρκουμάς είναι ένα μπαχαρικό με αντιφλεγμονώδη δράση και μπορείς να το προσθέσεις στο φαγητό ή στο τσάι σου. Τα ψάρια είναι επίσης αντιφλεγμονώδη, καθώς περιέχουν Ω-3 λιπαρά. Αυτά τα τρόφιμα είναι καλό να βρίσκονται στη διατροφή σου πάντα.»

Μην πας με άδειο στομάχι

Δεν υπάρχει λόγος να μείνεις νηστικός το βράδυ πριν από το εμβόλιο, όπως θα έκανες σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να σου προκαλέσει ζαλάδα και είναι πιο πιθανό να λιποθυμίσεις, αν είσαι από αυτούς που απεχθάνονται τις σύριγγες. “Η συμβουλή μου είναι να φας κάτι σπιτικό και όσο λιγότερο επεξεργασμένο γίνεται, όπως γιαούρτι και φρούτα, αυγά και μπάρες δημητριακών,” αναφέρει ο Dr. Malinow.

Κατανάλωσε πολλά υγρά

Οι γιατροί συμφωνούν ότι η επαρκής ενυδάτωση πριν και μετά το εμβόλιο είναι εξαιρετικά σημαντική. “Όχι μόνο επειδή όλα στο σώμα λειτουργούν καλύτερα με επαρκή ενυδάτωση, αλλά κάποιος με ιστορικό λιποθυμιών και φόβο για τις σύριγγες, θα τα πάει πολύ καλύτερα αν είναι ενυδατωμένος,” υποστηρίζει ο Dr. Malinow. Το CDC επίσης συστήνει να καταναλώσεις υγρά μετά το εμβόλιο, αν νιώθεις δυσάρεστα λόγω πυρετού.

Τι γίνεται με το αλκοόλ;

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του CDC, «Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να κάνει τον εμβολιασμό λιγότερο αποτελεσματικό. Επίσης, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα για άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ.” Ωστόσο, το CDC και οι γιατροί συστήνουν την αποφυγή του αλκοόλ μια μέρα πριν και μια μέρα μετά τον εμβολιασμό, γιατί πιέζει το ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί να σε αφυδατώσει.

Κοιμήσου καλά

Κοιμήσου καλά το βράδυ πριν από τον εμβολιασμό. “Σε συνδυασμό με την καλή διατροφή, ο επαρκής ύπνος πριν από τον εμβολιασμό είναι σημαντικός και ίσως περισσότερο από τις τροφές που θα καταναλώσεις εκείνο το πρωί. Ο κακός ύπνος μπορεί να μειώσει την ανοσολογική λειτουργία κατά 70%,” υπογραμμίζει ο Dr. Malinow.

Να γυμναστώ;

Η ξεκούραση είναι εξέχουσας σημασίας, ειδικά αν δεν αισθάνεσαι καλά μετά τον εμβολιασμό. Αλλά αν το επιθυμείς, “Γυμνάσου. Δεν επιθυμούν όλοι μια έντονη προπόνηση, αλλά ακόμα και ένας περίπατος θα ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος, κάτι που ενδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού,” ισχυρίζεται ο Dr. Li.

