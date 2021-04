Τι να πεις όταν είσαι θυμωμένος

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

Σε αυτήν την οργισμένη, στρεσογόνα και πολωμένη περίοδο, είναι εύκολο να ξεσπάμε, είτε στα social media, είτε στους ανθρώπους στη ζωή μας. Και συχνά καταλήγουμε να ευχόμαστε να μην το είχαμε κάνει: Μια έρευνα διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των χρηστών των social media έχουν δημοσιεύσει κάτι που μετά μετάνιωσαν.



Οπότε, κέρδισε χρόνο, όχι μόνο για να ηρεμήσεις (αν και είναι χρήσιμο), αλλά και για να σχηματίσεις μια απάντηση που πετυχαίνει τους σκοπούς σου με τις λιγότερες παράπλευρες απώλειες.



Επανάλαβε αυτές τις προτάσεις κάθε φορά που είσαι θυμωμένος: “Άφησέ με να το επεξεργαστώ αυτό. Θα επιστρέψω.” Απομακρύνσου από την κατάσταση, είτε για ένα λεπτό, είτε για περισσότερο, αν είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, προχώρα στην επεξεργασία και διαμόρφωσε μια απάντηση με αυτό το απλό πλαίσιο των 3 ερωτήσεων:

Θα νοιάζομαι για αυτό σε ένα χρόνο;

Αυτή η ερώτηση ρίχνει τους τόνους, γιατί πολύ λίγα πράγματα στην ουσία μας νοιάζουν μακροπρόθεσμα. Σε 12 μήνες δε θα θυμάσαι το άτομο στο οποίο φώναξες επειδή πάρκαρε στο λάθος σημείο, το email από ένα συνάδελφο που ισχυρίστηκε ότι η αναφορά σου ήταν γεμάτη γραμματικά λάθη ή ότι έφεραν οι γείτονες τα παιδιά μια ώρα αργότερα από αυτήν που είχατε συνεννοηθεί. Σίγουρα δε θα θυμάσαι ένα σαρκαστικό σχόλιο στα social media. Αν δεν έχεις πειστεί ακόμα, προσπάθησε να θυμηθείς με τι ήσουν θυμωμένος σαν σήμερα πριν ένα χρόνο. Αδύνατο; Αυτό είναι το νόημα.

Τώρα, χρησιμοποίησε αυτό το χρόνο που κέρδισες για τον εαυτό σου για να ηρεμήσεις. Ίσως, αυτή η αλληλεπίδραση δε θα παίζει κάποιο ρόλο μακροπρόθεσμα, γιατί η ζωή σου είναι αρκετά καλή. Είσαι οικονομικά ασφαλής ώστε να μην σε απασχολεί τόσο ένα ενοχλητικό πρόστιμο. Μόλις πήρες προαγωγή, οπότε τα παράπονα των πελατών δεν θα καθορίσουν την άποψη της εταιρείας για σένα. Ή μπορείς να υπενθυμίσεις στον εαυτό σου ότι μπορεί ένα άτομο να σε πείραξε, αλλά έχεις αγαπημένους φίλους και συγγενείς που θα σε στηρίξουν. Αυτό το σημείο αυτοπεποίθησης είναι το ιδανικό για να κάνεις τη δεύτερη ερώτηση.

Μπορώ να εξομαλύνω τη σχέση;

Δεν έχεις την υποχρέωση να αντιμετωπίζεις τα τρολς. Αλλά οι πραγματικοί άνθρωποι στη ζωή σου είναι διαφορετικοί. Δε θα φύγουν και θα χρειαστεί πιθανότατα να τους ξαναντιμετωπίσεις. Δες αν μπορείς να βρεις κάτι σωστό στην αρχική αλληλεπίδραση. Αν το βρεις, τότε ευχαρίστησε αυτό το άτομο που σου το υπέδειξε. Δε σου κοστίζει τίποτα να το αναγνωρίσεις και συχνά εξομαλύνει την κατάσταση. Επίσης, μπορείς να απαντήσεις με τρόπο που τονίζει τα θετικά στοιχεία του ατόμου, ακόμα κι αν διαφωνείς με αυτό που σου είπε.

Ακόμα και στις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις, μια μικρή επιβεβαίωση έχει αξία. Οι άνθρωποι μερικές φορές ξεχνούν ότι τα περισσότερα σχόλια γίνονται από αληθινούς ανθρώπους με αληθινά συναισθήματα.

Μπορώ να βρω λύση;

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μείνεις θυμωμένος. Όταν επιστρέψεις στο άτομο, όπως υποσχέθηκες, προσπάθησε να εστιάσεις στον τρόπο που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, δε χρειάζεται να κάνεις κάτι. Απλώς αναγνώρισε ότι συμφωνείτε ότι διαφωνείτε. Αν χρειάζονται περισσότερα, δοκίμασε να ρωτήσεις το άλλο άτομο την άποψή του. Στο βιβλίο της, Ask for More, η ειδική στις διαπραγματεύσεις Alexandra Carter συστήνει τις φράσεις που ξεκινούν με λέξεις όπως “Πες μου”, “Σκέψου”, “Πες μου την δική οπτική σχετικά με αυτό που συνέβη” ή “Πες μου γιατί το πιστεύεις αυτό”. Όπως σημειώνει η Carter, μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που πιστεύεις. Μπορείς να ανακαλύψεις τι σκέφτεται ο άλλος, αντί να κάνεις υποθέσεις. “Καμία άλλη φράση δεν ξεκλειδώνει την εμπιστοσύνη, τη δημιουργικότητα, την κατανόηση και τις πιο εφευρετικές λύσεις σαν το ‘Πες μου’”.

Η αντιπαράθεση είναι μια ευκαιρία. Κάθε φορά που θα φτάνεις στην αντίπερα όχθη μιας διαφωνίας, χωρίς παράπλευρες απώλειες, η σχέση θα γίνεται πιο δυνατή.

