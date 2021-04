Τι είναι τα Καναδικά Βραβεία CIOOC 2021;

Τα μάτια του επιχειρηματικού κόσμου είναι στραμμένα σε μια χώρα του παγωμένου Βορρά. Ο Καναδάς είναι μια χώρα που γενικά όλοι οι επιχειρηματίες πρέπει να προσέξουν. Κατατάχθηκε στην θέση Νο2 για τις Καλύτερες Χώρες του 2020 από την Αμερικανική Έκθεση Ειδήσεων & Παγκόσμιας κατάταξης. Επίσης κατατάχθηκε στην θέση Νο3 για Open for Business και στην θέση Νο6 της λίστας Forbes για Best Countries for Business. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι.

Γιατί οι ελληνικές εταιρείες ελαιόλαδου χρειάζονται να προσελκύσουν την αγορά του Καναδά

Πιθανόν δεν το γνωρίζεις αλλά για τους παραγωγούς και τις εταιρείες ελαιόλαδου που θα ήθελαν να επεκταθούν, ο Καναδάς μπορεί να είναι μια ιδανική χώρα για να ξεκινήσουν.

Φέτος, μάλιστα, υπάρχει ένας νέος τρόπος για τους παραγωγούς και τις εταιρείες ελαιόλαδου να προσελκύσουν την προσοχή Καναδών καταναλωτών: ο Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιόλαδου Καναδά (CIOOC 2021- Canada International Olive Oil Competition).

Τα βραβεία CIOOC 2021 πιστοποιούν την ποιότητα των ελαιόλαδων και τη θέση τους στην αγορά, καθώς και τη συνολική αποδοχή της επωνυμίας (brand name) τους. Με κριτές από εννέα διαφορετικές χώρες, η κριτική επιτροπή του Canada IOOC 2021 συγκεντρώνει μια εντυπωσιακή ομάδα καλά καταρτισμένων ειδικών-experts ελαιολάδου. Με απλά λόγια ένα τέτοιου είδους βραβείο αποτελεί πιστοποίηση ποιότητας.

Τι θα συμβεί αν ένα ελληνικό λάδι κερδίσει το καναδικό βραβείο

Eάν ένας παραγωγός ελαιόλαδου ή μια εταιρεία ελαιόλαδου κερδίσει ένα Καναδικό βραβείο CIOOC 2021, το προϊόν τους θα γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν σε εφημερίδες-περιοδικά και θα προωθηθούν μέσω δελτίων ειδήσεων και ανακοινώσεων. Ο διαγωνισμός Canada IOOC 2021 θα βοηθήσει επίσης τους αγοραστές να μάθουν τις επωνυμίες των υψηλής ποιότητας εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων (EVOO).

Τι αναζητούν διακαώς οι Καναδοί

Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, οι εισαγωγές ελαιόλαδου στον Καναδά έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2005 με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.

«Οι Καναδοί καταναλωτές περισσότερο τώρα από ποτέ ψάχνουν να αγοράσουν εξαιρετικής ποιότητας εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα», επιβεβαιώνει η κριτής του διαγωνισμού ελαιόλαδου Καναδά CIOOC 2021, Karen Rapp από το Τορόντο του Καναδά. Και προσθέτει: «διαγωνισμοί όπως ο CIOOC συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και στην αναγνώριση της βιομηχανίας των ελαιόλαδων. Είναι η αφορμή σε περισσότερους παραγωγούς ή εταιρείες ελαιολάδου να επεκταθούν στην καναδική αγορά.»

Πώς μπορείς να συμμετάσχεις στον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιόλαδου Καναδά (CIOOC 2021)

Στον διαγωνισμό Canada IOOC επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε τυποποιημένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από κάθε χώρα του πλανήτη και πωλείται νόμιμα σε καταστήματα λιανικής πώλησης, αρκεί να παράχθηκε από ελιές που συγκομίστηκαν κατά την περίοδο καλλιέργειας 2020-21.

Η εγγραφή στον Canada IOOC 2021 είναι ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, τα δείγματα θα πρέπει να αποσταλούν στο Μόντρεαλ μέχρι την 10η Μαΐου 2021. Περισσότερες πληροφορίες και η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ www.Canadaiooc.com.

Διάβασε ακόμα:

Βελτίωσε τις πνευματικές σου δυνάμεις στη δουλειά

Πώς να διαχειριστείς τη δυσκολία λήψης αποφάσεων