Thrive time: Το είδος της ξεκούρασης που δεν είναι πολυτέλεια

Ακόμα και αν πήγες ή πρόκειται να πας διακοπές, αν βρίσκεσαι στα όρια της εξουθένωσης λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας σου, οι διακοπές δεν θα σε βοηθήσουν. Το ζητούμενο είναι να είσαι προνοητικός σε ό,τι αφορά στο burnout. Γι’ αυτό όλοι εμείς στο Thrive, συνηθίζουμε να έχουμε “Thrive Time”.

Τι είναι το Thrive Time

Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δουλεύουμε. Δουλεύουμε πολύ – μερικές φορές ακόμα περισσότερο – για να επιτύχουμε τους στόχους και τα αποτελέσματα που θέλουμε, μέσα στις προθεσμίες που πρέπει. Και εδώ είναι που έρχεται το Thrive Time: όταν τελειώνουμε ένα δύσκολο project, αν χρειαστεί να δουλέψουμε το Σαββατοκύριακο ή αν κάτσουμε μέχρι αργά στο γραφείο, τότε παίρνουμε Thrive Time – δηλαδή λίγο χρόνο μακριά από τη δουλειά για να αποφορτιστούμε και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Μπορεί να είναι λίγες ώρες, μισή ή μία ημέρα ή και περισσότερο.

Το Thrive Time δεν “μετράει” σαν κανονική ή αναρρωτική άδεια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε στην ομάδα μας να καταλάβει ότι ο χρόνος αποφόρτισης είναι συνυφασμένος με τη δουλειά και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής. Το Thrive Time για εμάς δεν είναι αναγνώριση – είναι ευθύνη. Και γι’ αυτό το λόγο πολύ συχνά προτείνεται από έναν manager, μέρος της δουλειάς του οποίου είναι όχι μόνο να διατηρεί τα επίπεδα απόδοσης της ομάδας του, αλλά και να την προφυλάσσει από το burnout.

Το Thrive Time σας βοηθάει να κάνετε ένα βήμα πίσω και την ίδια στιγμή ένα βήμα μπροστά. Να παίρνετε δυνάμεις και να επιστρέφετε γεμάτοι όρεξη και ενέργεια στο γραφείο. Είναι η τελευταία πράξη του κάθε σας project που θα σας εξασφαλίσει την αρχή του επόμενου. Γι’ αυτό εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε απλά σαν ένα διάλειμμα, αλλά σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής μας ζωής. Κάτι απαραίτητο που σε πείσμα των απαιτητικών καιρών μας, μας βοηθάει να εξασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας δουλειά.

Δεν το λέμε μόνο εμείς

Ο Alex Soojung-Kim Pang στο βιβλίο του «Rest: Why You Get More Done When You Work Less», αποκαλύπτει πως το μυστικό πίσω από τα πιο σημαντικά έργα των πιο ταλαντούχων και δημιουργικών συγγραφέων, επιστημόνων, φιλοσόφων και πολιτικών ήταν ότι αφιέρωναν χρόνο για να αποφορτιστούν.

Η Bonnie Tsui σε πρόσφατο άρθρο της στους piece The New York Times, το αποκαλεί fallow time, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «δεν αναφέρομαι στο να πας διακοπές ή να ξεκουραστείς το Σαββατοκύριακο. Αναφέρομαι σε μία πρακτική, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας”.

Τι συμβαίνει όταν το αγνοείς;

Όταν δεν αντιμετωπίζουμε το Thrive Time σαν μέρος της δουλειάς μας, ακόμα και αν δεν καταρρεύσουμε ολοκληρωτικά, βαδίζουμε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Συνήθως το burnout μετριέται με βάση την απουσία από τη δουλειά – το πόσο λείπεις δηλαδή από το γραφείο. Κι όμως. Ακόμα και αν είσαι στη δουλειά – σωματικά τουλάχιστον – αν δεν αποφορτίζεσαι, αργά ή γρήγορα θα οδηγηθείς στην εξουθένωση. Σύμφωνα με έρευνα του Global Corporate Challenge οι εργαζόμενοι που έλειπαν λόγω ασθένειας από τη δουλειά τους 4 ημέρες μέσα στον χρόνο, ήταν μη αποδοτικοί για περίπου άλλες 58 ημέρες τον χρόνο, κάτι που ισοδυναμεί με μεγάλες απώλειες σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο.

Σύμφωνα με έρευνα του Johns Hopkins, τα ιατρικά λάθη υπολογίζεται ότι “κοστίζουν” περίπου 250.000 ζωές κάθε χρόνο στην Αμερική. Και κατά κύριο λόγο το αίτιο είναι το burnout. Έρευνα της περασμένης χρονιάς από το The Institute of Medicine υποστηρίζει ότι όταν ένας γιατρός εμφανίζει σημάδια εξουθένωσης, έχει διπλάσιες πιθανότητες να κάνει λάθος.

Τα ίδια ισχύουν και για όλους εμάς, αν και τα δικά μας λάθη σίγουρα δεν έχουν τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Το να δουλεύουμε υπερβολικά πολλές ώρες μέχρι να καταρρεύσουμε, σίγουρα δεν είναι η συνταγή που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ενσωματώσουμε στην επαγγελματική μας ρουτίνα το Thrive Time.

Το Thrive Time είναι το είδος της ξεκούρασης που δεν αποτελεί πολυτέλεια. Δεν σημαίνει να καταφέρνεις λιγότερα ή να θυσιάζεις την καριέρα σου. Αντίθετα, σημαίνει να εργάζεσαι με έναν καλύτερο τρόπο.

Ποιοι το υιοθετούν

Οι αθλητές είναι κατά κύριο λόγο εκείνοι που υιοθετούν το Thrive Time. Στον αθλητικό τομέα η ξεκούραση είναι απαραίτητη για τη μέγιστη απόδοσή τους. Ρώτησε έναν παίκτη του NBA για την προπόνησή του. Σίγουρα θα σου πει μεταξύ άλλων ότι κοιμάται και ξεκουράζεται για να μπορέσει να αποδώσει. Ο Andre Iguodala, παίκτης των Golden State Warriors και μέτοχος του Thrive Global δήλωσε πρόσφατα: “δεν μπορώ να σκεφτώ πιο χαζή φράση από κάποιον που σου λέει ότι ο ύπνος είναι πολυτέλεια. Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι η ξεκούραση για το μυαλό και το σώμα και πόσο σε επηρεάζει σωματικά και ψυχικά”.

Για όλους εμάς στο Thrive Global, το Thrive Time είναι μία από τις πρακτικές που μας βοήθησαν να εξελιχθούμε μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, όπου ανήκουμε, υπάρχει η αντίληψη ότι το burnout είναι απαραίτητο για μπορέσεις να εξελιχθείς. Όπως αποδεικνύει όμως η επιστήμη, πρόκειται για μία λανθασμένη αντίληψη. Γιατί αποδίδουμε καλύτερα και για περισσότερο διάστημα, όταν αφιερώνουμε χρόνο για να αποφορτιστούμε και να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Όταν κάνουμε την αποφόρτιση αυτή μέρος της δουλειάς μας.

Το Thrive Time είναι το είδος της ξεκούρασης που δεν αποτελεί πολυτέλεια. Δεν σημαίνει να καταφέρνεις λιγότερα ή να θυσιάζεις την καριέρα σου. Αντίθετα, σημαίνει να εργάζεσαι με έναν καλύτερο τρόπο, που θα σου επιτρέπει να είσαι σε θέση να φέρνεις εις πέρας όλα όσα πρέπει χωρίς να θυσιάζεις την καριέρα και τους στόχους σου, έτσι ώστε να μπορείς να διατηρείς την επαγγελματική σου επιτυχία.

Ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να καταφέρετε να κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά. Και επιστρέφοντας στο γραφείο, ελπίζω να κάνετε το Thrive Time μέρος της επαγγελματικής σας ζωής.

