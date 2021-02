Thrive Podcast: «Τηλεργασία – Ήρθε για να μείνει;»

Η πανδημία του κορονοϊού έχει κάνει την τηλεργασία θεσμό για ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους και εργοδότες. Η Φωτεινή Ηλιακοπούλου, Γενική Διευθύντρια της διαφημιστικής εταιρείας Brands and Brains του ομίλου BBDO μιλάει για το πώς βίωσε και βιώνει τα οφέλη, αλλά και τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας και στην ενότητα Ask The Thrive Expert ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Ενηλικών και Παίδων Κωνσταντίνος Τσεβδός μας δίνει χρήσιμες συμβουλές για εργονομική και αποδοτική εργασία εξ αποστάσεως.

Άκου το podcast στο soundis.gr:

https://soundis.gr/podcasts/thrive-global-gr-podcasts/listen/2040146/

