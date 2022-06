Team building στο υβριδικό περιβάλλον εργασίας

Οι δραστηριότητες Team building βοηθούν την ομάδα σου να κοινωνικοποιηθεί, να γνωριστεί καλύτερα μεταξύ της, καθώς και να καλλιεργήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και όλα αυτά σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μακριά από υποχρεώσεις, meeting, ειδοποιήσεις, deadlines και απαιτητικά projects. Τα πλεονεκτήματα του Team building όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς οι ομάδες αυξάνουν την αποδοτικότητά τους, αποκτούν μεγαλύτερο κίνητρο, νόημα και σκοπό για την δουλειά τους, γίνονται περισσότερο δημιουργικοί και καινοτόμοι, βελτιώνουν την επικοινωνία τους, αλλά και την ίδια την κουλτούρα της εταιρείας και καταφέρνουν να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους.

Η πανδημία του κορονοϊού για περισσότερο από δύο χρόνια, πέρα όλων των άλλων «πάγωσε» και τέτοιου είδους δραστηριότητες. Τώρα όμως που επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα, σκεφτείτε να περάσετε δημιουργικό χρόνο με την ομάδα σας οργανώνοντας δραστηριότητες από κοινού. Μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό θα αυξήσει την δέσμευση, αλλά και το αίσθημα ικανοποίησης των ανθρώπων σας, κάτι που ίσως αποτελεί και ένα από τα κλειδιά για την αντιμετώπιση της Μεγάλης Παραίτησης.

Πώς όμως θα οργανώσετε δραστηριότητες για Team building; Τα Μικροβήματα που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τα καταφέρετε.

10 Μικροβήματα για ένα επιτυχημένο Team building

Κάντε γυμναστική όλοι μαζί σε εξωτερικό χώρο

Ακόμα και 20 λεπτά αφού “σχολάσετε”, οργανώστε σε εξωτερικό χώρο μία μορφή άσκησης. Είτε αυτό σημαίνει περπάτημα είτε pilates με μπάλες, και θα κάνετε κάτι καλό για τη σωματική σας ευεξία και θα γυμναστείτε με παρέα. Μην ξεχνάμε ότι έρευνες τονίζουν τα οφέλη της γυμναστικής με παρέα.

Σηκωθείτε από την καρέκλα

Οι ειδικοί συνιστούν να σηκωνόμαστε κάθε 90 λεπτά από την καρέκλα μας κάνοντας ένα διάλειμμα, έτσι ώστε να επιστρέφουμε γεμάτοι ενέργεια στο γραφείο μας. Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα που θα κάνετε όλοι μαζί διάλειμμα για να κάνετε μερικές διατάσεις ή ακόμα και την βόλτα του τετραγώνου.

Γίνε ο master chef του γραφείου

Μπορείτε να κανονίσετε κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό μέλος της ομάδας σας να φέρνει ένα υγιεινό φαγητό στο γραφείο – κατά προτίμηση πλούσιο σε πρωτεΐνες για να σας κρατάει χορτάτους και συγκεντρωμένους καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Αν θέλετε να κάνετε και ένα βήμα παραπάνω, μπορείτε να βαθμολογείτε αυτό που ετοίμασε ο chef του γραφείου.

Η επιστροφή της Casual Friday

Πριν την πανδημία, το casual Friday σήμαινε να έχεις ένα πιο χαλαρό ντύσιμο στο γραφείο. Μετά την πανδημία, μπορείς να επαναφέρεις εσύ την Casual Friday στο γραφείο. Με ποιον τρόπο; Κανονίζοντας κάθε Παρασκευή έναν κοινό καφέ – αυστηρά μέχρι τις 2 το μεσημέρι – μεσημεριανό ή γλυκό με την ομάδα σου. Είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να αποφορτιστείτε και να χαλαρώσετε συζητώντας για θέματα εκτός δουλειάς.

Οργανώστε μία εικονική επίσκεψη σε ένα μουσείο

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να το επισκεφτείτε με φυσική παρουσία, οργανώστε μία εικονική επίσκεψη σε ένα μουσείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος όχι μόνο να γνωρίσετε άλλους πολιτισμούς και να περιηγηθείτε ανάμεσα σε εκθέματα – που ενδεχομένως δεν θα είχατε τον χρόνο να το κάνετε – αλλά και για να κάνετε μία κοινή δραστηριότητα με την ομάδα σας.

Προσκαλέστε κόσμο στο γραφείο

Με φυσική παρουσία ή ψηφιακά, μπορείτε να οργανώσετε σύντομες ομιλίες ή σεμινάρια καλώντας τους κατάλληλους ειδικούς στο γραφείο. Ρωτήστε τους συναδέλφους σας τους τομείς που τους ενδιαφέρουν και καλέστε έναν ειδικό για κάθε έναν τομέα. Διατροφολόγους, ειδικούς σε θέματα διαχείρισης άγχους και χρόνου, ψυχολόγους ή όποια άλλη ειδικότητα κρίνετε εσείς απαραίτητη.

Παρακολουθήστε μαζί ένα online πρόγραμμα

Ας μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη των soft skills μας βοηθάει να εξελισσόμαστε διαρκώς ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι. Για παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε να περάσετε χρόνο με την ομάδα σας, μαθαίνοντας μαζί μία ξένη γλώσσα.

Προσφέρετε μαζί

Επειδή τα οφέλη της προσφοράς είναι πολύ σημαντικά τόσο για τον αποδέκτη όσο και για τον δότη – και επειδή το Πάσχα πλησιάζει – επιλέξτε μαζί με την ομάδα σας έναν οργανισμό για να κάνετε τη δωρεά σας. Μπορείτε ακόμη να μαζέψετε τρόφιμα ή φάρμακα και να τα αποστείλετε σε έναν από τους φορείς ή οργανισμούς που συλλέγουν αντίστοιχα είδη για τους κατοίκους της Ουκρανίας. Μία εξίσου πολύ καλή ιδέα είναι τώρα που φτιάχνει ο καιρός, να οργανώσετε έναν καθαρισμό ακτής. Έτσι, και θα ζήσετε μία ξεχωριστή εμπειρία με την ομάδα σας και θα γυμναστείτε με τα βήματα που θα κάνετε.

Στην υγειά μας

Με την επιστροφή τους στο γραφείο, μπορείτε να κάνετε δώρο σε κάθε μέλος της ομάδας σας ένα μπουκάλι νερό που θα έχουν στο γραφείο τους καθόλη την διάρκεια της ημέρας και θα το γεμίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και μία μείωση στα επίπεδα αφυδάτωσης κατά 1%-2%, είναι αρκετό για να επηρεάσει τα επίπεδα αποδοτικότητάς σας και των γνωστικών σας λειτουργιών.

Δημιουργήστε το δικό σας Newsletter

Last but not least. Μπορείτε να προγραμματίσετε σε εβδομαδιαία βάση το δικό σας Newsletter. Χωρισμένο σε κατηγορίες που αφορούν στην σωματική και ψυχική ευεξία, οι ενότητές του μπορούν να περιλαμβάνουν tip διατροφής (όπως για παράδειγμα τη δίαιτα ενός συναδέλφου) και υγιεινές συνταγές μαγειρικής, συμβουλές για άσκηση εκτός γυμναστηρίου, χόμπι που βοηθούν τους συναδέλφους σας να αποφορτιστούν, μέρη ή εστιατόρια που επισκέφθηκαν και αξίζει να γνωρίσετε, αλλά και προτεινόμενα βιβλία. Ας μην ξεχνάμε ότι τα βιβλία μας βοηθούν να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθησή μας, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και διευρύνουν τη σκέψη και την φαντασία μας. Μπορείτε να συμφωνήσετε με την ομάδα σας πως κάθε Δευτέρα θα στέλνετε το υλικό του Newsletter, το οποίο θα αποστέλλετε κάθε Παρασκευή με την ελπίδα ότι θα το εφαρμόζετε το Σαββατοκύριακο.