Τα New Years Resolutions αλλιώς

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πόσοι τελικά πετυχαίνουν τα New Year’s resolutions τους.

-Πώς μπορείς να θέσεις εφικτούς στόχους για τη νέα χρονιά.

Γύρω σου, οι άνθρωποι θέτουν μεγαλεπήβολους στόχους: “Θα χάσω βάρος”, “Θα κοιμάμαι περισσότερο», «θα έχω περισσότερο χρόνο για εμένα»,“θα περνάω περισσότερο χρόνο με τους φίλους μου”. Αλλά μόλις έρθει ο Φεβρουάριος, το 80% αυτών των resolutions θα έχει ξεχαστεί ή εγκαταλειφθεί για τα καλά. Δεν εγκαταλείπουμε τους στόχους μας γιατί δεν είμαστε ικανοί, αλλά γιατί σκεφτόμαστε λάθος τα resolutions. Αντί να θέσεις μεγάλους στόχους φέτος, δοκίμασε να θέσεις μικρότερους. Προτίμησε τα πιο μικρά βήματα, αυτά που ονομάζουμε Μικροβήματα. Όταν οι στόχοι της χρονιάς μας είναι εφικτοί και προσιτοί, έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνουμε τον εαυτό μας περήφανο και να βελτιώσουμε τον τρόπο που δουλεύουμε και ζούμε – όχι μόνο την εορταστική περίοδο, αλλά ολόκληρο το χρόνο.

Αν σκέφτεσαι να θέσεις ένα από αυτά τα κοινά resolutions, άλλαξέ το με ένα ή περισσότερα πιο εφικτά βήματα:

Άλλαξε το “υγιεινή διατροφή” με “τη δημιουργία μιας λίστας με υγιεινές επιλογές και την αξιοποίησή της όσο πιο συχνά γίνεται”

Ό,τι τρώμε συχνά εξαρτάται από το τι βρίσκεται δίπλα μας, ό,τι δηλαδή βρίσκεται στο ψυγείο μας. Οι ανθυγιεινές επιλογές μπορούν να είναι συχνά αποτέλεσμα κούρασης, σύμφωνα με τη Deborah Cohen, M.D., ερευνήτρια στο RAND Corporation, καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να φας ένα κομμάτι πίτσα, από το να πας στο σούπερ μάρκετ. Η καταγραφή μερικών θρεπτικών τροφών που σου αρέσουν και η τοποθέτησή τους στην πόρτα του ψυγείου ή η αποθήκευσή τους στο κινητό σου, μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις καλύτερες διατροφικές επιλογές, όταν το μυαλό σου είναι φορτωμένο. Αυτή η έτοιμη λίστα θα σε βοηθήσει να θυμάσαι τις υγιεινές επιλογές, όταν αυτό που θέλεις είναι μια μερίδα mac and cheese.

Άλλαξε το “πιο συχνή άσκηση” με το “να έχω τα ρούχα της γυμναστικής στη ντουλάπα μου”

Περίπου 50 εκατομμύρια Αμερικανοί υπόσχονται ότι θα γυμνάζονται περισσότερο κάθε χρόνο, αλλά μόνο 37% τηρεί αυτήν την υπόσχεση, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Statistic Brain Research Institute. Αν το να πας στο γυμναστήριο δεν είναι μια συνήθεια που έχεις χτίσει, δεν είναι πολύ πιθανό να φτάσεις από το ένα άκρο στο άλλο εν μία νυκτί (και δεν πρέπει κιόλας). Μια οπτική υπενθύμιση, όπως το να αφήνεις τα ρούχα της γυμναστικής στην ντουλάπα σου το βράδυ πριν την προπόνηση, μπορεί να σε ωθήσει προς την προπόνησή σου. Αν πάλι απεχθάνεσαι την άσκηση, δοκίμασε να κάνεις πολύ ιδιαίτερο το outfit, ώστε να επαναπροσδιορίσεις τη νοοτροπία σου και να αρχίσεις να ανυπομονείς.

Άλλαξε το “περισσότερος ύπνος” με “να κάνω κάτι για να ηρεμώ κάθε βράδυ”

Οι συνήθειες του ύπνου ίσως είναι οι πιο δύσκολες να αλλάξουν, αλλά η βελτίωσή τους έχει μεγάλο αντίκτυπο σε κάθε πλευρά της ευεξίας σου. Κάνοντας μια μη τεχνολογική δραστηριότητα κάθε βράδυ θα ενημερώσει τον εγκέφαλό σου ότι είναι η ώρα της χαλάρωσης, εξηγεί η Fiona Barwick, Ph.D., director of the Sleep and Circadian Health Program στο Stanford. Δε χρειάζεται να εγκαταλείψεις την τηλεόραση ή το internet εντελώς, αλλά μην αφήνεις το μπλε φως να είναι το τελευταίο πράγμα που βλέπεις πριν ξαπλώσεις. Μια έρευνα διαπίστωσε ότι η έκθεση στο μπλε φως πριν τον ύπνο μειώνει τη διάρκεια του ύπνου κατά 16 λεπτά, κάτι που επηρεάζει την απόδοσή σου την επόμενη μέρα. Γι΄αυτό 30 λεπτά πριν τον ύπνο, δοκίμασε να κάνεις κάτι από τα παρακάτω: διάβασε ένα βιβλίο, κάνε ένα παζλ, γράψε ημερολόγιο, κάνε διαλογισμό.

Άλλαξε το “διάβασε περισσότερο” με το “προγραμμάτισε 5 λεπτά για διάβασμα κάθε μέρα”

Το διάβασμα πριν τον ύπνο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να προετοιμάσεις το μυαλό και το σώμα σου για ένα χαλαρωτικό ύπνο – ωστόσο το διάβασμα κάνει καλό οποτεδήποτε μέσα στη μέρα, καθώς έρευνα δείχνει ότι η ανάγνωση μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, να ενισχύσει την ευτυχία και να ενδυναμώσει την ενσυναίσθησή μας. Αντί να θέτεις έναν γενικό και αόριστο στόχο, προσπάθησε να προγραμματίσεις μόλις 5 λεπτά κάθε μέρα για διάβασμα. Και επίλεξε τα βιβλία σου με σοφία. Τα 5 σου λεπτά δεν θα πρέπει να μοιάζουν με αγγαρεία και το περιεχόμενο δε χρειάζεται να σχετίζεται με τη δουλειά σου. Αν χρειάζεσαι προτάσεις, ρώτα ένα φίλο σου ποιο ήταν το αγαπημένο του βιβλίο.

Άλλαξε το “να είμαι περισσότερο συγκεντρωμένος” με το “να χρησιμοποιώ μια οθόνη κάθε φορά”

Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν με 2 οθόνες ταυτόχρονα – αλλά οι ειδικοί αναφέρουν ότι η τόση τεχνολογία μπορεί να αποσπάσει το μυαλό σου από την εργασία με την οποία ασχολείσαι. Αντί να ελπίζεις ότι η συγκέντρωσή σου θα βελτιωθεί δια μαγείας, δοκίμασε να χρησιμοποιείς μια οθόνη κάθε φορά. Για παράδειγμα, αν δουλεύεις με το laptop σου στο σπίτι, φρόντισε η τηλεόραση να είναι κλειστή και το κινητό μακριά σου. Κρατώντας το κινητό μακριά είναι λιγότερο πιθανό να σε διακόψουν οι ειδοποιήσεις.

