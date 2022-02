Τα ευεργετικά μωβ τρόφιμα

Αναλόγως με το είδος των αντιοξειδωτικών τους τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν και συγκεκριμένες ιδιότητες και οφέλη για την καλή μας υγεία. Τα μωβ φρούτα και λαχανικά για παράδειγμα περιέχουν μια ειδική κατηγορία αντιοξειδωτικών συστατικών που ονομάζονται ανθοκυανίνες και φαίνεται ότι σχετίζονται με πολλά και σημαντικά οφέλη για την υγεία μας.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με μια νέα μελέτη ανασκόπησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό / επιθεώρηση Journal of Nutrition and Metabolism, τα μωβ τρόφιμα:

-Σχετίζονται με καλύτερες γνωστικές/ εγκεφαλικές λειτουργίες.

-Βελτιώνουν τη διάθεση.

-Συμβάλλουν στην αναστολή του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων.

-Μειώνουν τη συσσώρευση αιμοπεταλίων και μειώνουν τη χοληστερόλη.

-Συσχετίζονται με καλύτερη λειτουργία των πνευμόνων και διατήρηση της αναπνευστικής λειτουργίας σε καλά επίπεδα στην πορεία του χρόνου.

Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι:

-Περιέχουν ανθοκυανίνες

-Περιέχουν προανθοκυανιδίνες

-Δεσμεύουν και εξουδετερώνουν τις «κακές» ελεύθερες ρίζες».

-Μειώνουν το οξειδωτικό στρες.

-Επιδιορθώνουν κυτταρικές βλάβες.

Τα τρόφιμα με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες είναι (ανά 100 γρ. τρόφιμου)

Μωβ καλαμπόκι 1642

Raspberry 682 mg

Kεράσια 450 mg

Mωβ λάχανο 322 mg

Μύρτιλλα 300 mg

Βατόμουρα 163 mg

Μωβ πατάτα 159 mg

Μελιτζάνα 85 mg.

Συμπερασματικά

Τα μωβ τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά πρέπει να είναι καθημερινά στο τραπέζι μας για το καλό μας.

Αρχική δημοσίευση από το Χάρη Γεωργακάκη στο fotinigeorgiou.gr.

