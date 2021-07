«Συνεχίζουμε να βάζουμε τους στόχους μας μέσα από τις αποτυχίες με πολλή αγάπη για αυτό που κάνουμε»

Αχώριστες παιδικές φίλες, η Γιασεμή και η Φαίδρα αποφάσισαν να γίνουν και συνέταιροι, ιδρύοντας το 2016 την Park House. Μία ελληνική εταιρεία, φιλοσοφία της οποίας αποτελούν η αισθητική, η ποιότητα και η πρακτικότητα, σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές. Οι ίδιες θεωρούν ότι η συλλογική δουλειά και η συνεργασία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία, ενώ η μακροχρόνια φιλία τους, αυξάνει τη δημιουργικότητά τους και τις φέρνει πιο κοντά στο όραμά τους.

Πότε και πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε τη δική σας εταιρεία μέσα σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον;

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2016 με αφορμή τόσο την μεγάλη αγάπη για τη μόδα, και ιδιαίτερα για τις τσάντες, όσο και την έμφυτη ανάγκη για δημιουργία, γεγονότα που οδήγησαν στο ξεκίνημα της Park House.

Απευθύνεστε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό κοινό – το γυναικείο – και σε ένα αξεσουάρ, στο οποίο οι γυναίκες δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Η αισθητική, η ποιότητα και η πρακτικότητα αποτελούν τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Park House σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές. Η σχέση ποιότητα -τιμής καθόρισε τις σχέσεις μας με τις γυναίκες από την αρχή κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους.

Από πού αντλείτε έμπνευση;

Έμπνευση μας δίνει τόσο μια στιγμιαία εικόνα της καθημερινότητας όσο και ιστορικά πρόσωπα με την ιδεολογία τους και την ιστορία τους, γεωμετρίες του αστικού ιστού, οι εναλλαγές των χρωμάτων και η πολυπλοκότητα στη φύση, η αρχιτεκτονική και η τέχνη σε συνδυασμό πάντα με το ελληνικό στοιχείο.

Πιστεύετε ότι συλλογική δουλειά και η συνεργασία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία; Πόσο σημαντική είναι η έννοια της “ενωμένης” ομάδας;

Για εμάς αυτές είναι οι αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε η συνεργασία αλλά και το Brand. Η σχέση μας είναι πρωτίστως σχέση μακροχρόνιας και δυνατής φιλίας και χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι αυτή η αίσθηση περνάει και στους πελάτες μας οι οποίοι μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν σταθερά νιώθοντας οικειότητα.

Στη δική μας περίπτωση η μακροχρόνια φιλία σίγουρα αυξάνει τη δημιουργικότητά μας και μας φέρνει πιο κοντά στο όραμα μας.

Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι φιλίες στη δουλειά μας βοηθούν να αποφύγουμε την επαγγελματική εξουθένωση και να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία και ευεξία. Τι πιστεύετε για αυτό;

Μοιάζετε σαν χαρακτήρες ή θα λέγατε πως η μία συμπληρώνει την άλλη;

Μοιάζουμε πολύ! Σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται ούτε να μιλήσουμε για θέματα που προκύπτουν. Σκεφτόμαστε το ίδιο και ενεργούμε παράλληλα.

Τι κάνετε πριν από μία σημαντική απόφαση; Και πώς αντιμετωπίζετε τις τυχόν διαφωνίες σας;

Συζητάμε πολύ έχοντας πάντα στο νου μας τις γυναίκες για τις οποίες σχεδιάζουμε τις τσάντες μας. Η φιλοσοφία του Brand, οι αξίες του και όλα όσα θέλει να προσφέρει στις γυναίκες που θα το επιλέξουν δίνουν την τελική λύση σε όποια διαφωνία.

Φαντάζομαι ότι έχουν υπάρξει δυσκολίες στη διάρκεια της συνεργασίας σας. Πώς τις αντιμετωπίσατε;

Με διάθεση να βρούμε τη λύση που θα μας κάνει να νιώθουμε εμείς όμορφα αλλά ταυτόχρονα θα εξελίξει και το brand.

Πώς διαχειρίζεστε μία αποτυχία;

Στιγμές απογοήτευσης, ματαίωσης και στεναχώριας έχουν υπάρξει και σίγουρα θα ξαναέρθουν. Συνεχίζουμε να βάζουμε τους στόχους μας μέσα από τις αποτυχίες με πολλή αγάπη για αυτό που κάνουμε χωρίς να φοβόμαστε να αλλάξουμε κάτι αν χρειάζεται.

Πάντα υπάρχουν νέες ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα, αρκεί να βρεθεί το στοιχείο που θα εκφράζει την επιχειρηματία και θα τη συνδέει με το κοινό.

Πόσο σας επηρέασε η πανδημία του κορονοϊού;

Παρατηρώντας και από εμάς τις ίδιες, ο κόσμος έγινε πιο φοβισμένος και πιο συντηρητικός γεγονός που δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο και το χώρο της μόδας, τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και στο κομμάτι της κατανάλωσης. Πολλές εταιρείες θα επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους και με υπομονή θα προσαρμοστούν στις κοινωνιολογικές αλλαγές στο προφίλ των καταναλωτών. Ωστόσο, οφείλουμε να παρατηρούμε πόσο βοήθησε την ανάπτυξη στο κομμάτι του online shopping. Ο κόσμος απενοχοποιήσε το online shopping και την εντύπωση ότι πρέπει να δω «από κοντά» ένα προϊόν. Η αγορά μέσω internet έγινε κάτι πολύ εύκολο ακόμα και για όσους δεν ήταν εξοικειωμένοι με το μέσο.

Υπάρχει πιστεύετε χώρος και ευκαιρίες για γυναικεία επιχειρηματικότητα;

Πάντα υπάρχουν νέες ευκαιρίες αρκεί να βρεθεί το στοιχείο που θα εκφράζει την επιχειρηματία και θα τη συνδέει με το κοινό. Με μεγάλη μας χαρά παρατηρούμε πολλές γυναικείες επιτυχημένες προσπάθειες στον επιχειρηματικό τομέα.

Τι συμβουλεύετε μία νέα επιχειρηματία που σκέφτεται να ανοίξει τη δική της επιχείρηση; Πώς πρέπει να διαφοροποιηθεί;

Όταν εμείς ξεκινήσαμε βρήκαμε ότι υπήρχε κενό στην παραγωγή της γυναικείας τσάντας στην Ελλάδα. Το κενό αυτό συνδυάστηκε με την αγάπη για τη γεωμετρία την αρχιτεκτονική την εργονομία, το Ελληνικό στοιχείο. Αν δίναμε μια συμβουλή θα ήταν αυτή: η κάλυψη ενός κενού στην αγορά, προσφέροντας μια ιδέα που αγαπάς, πιστεύεις και θες να προσφέρεις στο κοινό που θα απευθυνθείς.

Πιστεύετε ότι μία γυναίκα μπορεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή; Εσείς τι κάνετε για να την επιτύχετε;

Δεν είναι εύκολο, είναι ένα καθημερινό στοίχημα για όλες τις γυναίκες και οι απαιτήσεις είναι πολλές. Μας βοηθάει πολύ η καλή οργάνωση, το πρόγραμμα και η καλή συνεργασία μεταξύ μας.

Πώς αποφορτίζεστε από τη δουλειά;

Περνώντας ποιοτικό χρόνο με τις οικογένειες μας.

Ποιος είναι ο δικός σας Thrive στόχος; Αφορά στην διατροφή, την άσκηση, τον ύπνο, την ισορροπία δουλειάς και προσωπικής ζωής ή τη σχέση σας με την τεχνολογία;

Όντας μαμάδες δύο κοριτσιών η κάθε μία ο στόχος μας είναι η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής.

Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο μελλοντικός σας στόχος;

Η σχεδιαστική ανάπτυξη της συλλογής μας με ανδρικά προϊόντα, είδη σπιτιού, νέα σχέδια και αξεσουάρ, το ξεκίνημα καινούριων συνεργασιών αλλά και η είσοδος μας στην Ευρωπαϊκή αγορά αποτελούν τους επόμενους στόχους της ParkHouse.

Η Γιασεμή Πέρου είναι αρχιτέκτων μηχανικός [Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας], με μεταπτυχιακά στο βιομηχανικό σχέδιο [Domus Academy] και στο interior design [Politecnico di Milano]. Έζησε και εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στο Μιλάνο και στη Νέα Υόρκη σε residential, commercial και retail projects (Max Mara, Emilio Pucci). Συμμετείχε στη 2η έκθεση Biennale το 2008 και δίδαξε για τρία χρόνια (2012-2015) στη σχολή Άκτο, στον τομέα του Visual Merchandising. Διατηρεί μόνιμη συνεργασία με το μουσείο Μπενάκη.Το 2014 δημιούργησε το “Less is More Design” με βασική ιδέα το σχεδιασμό αντικειμένων μικρής κλίμακας, υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εργονομίας, ελληνικής παραγωγής, χρησιμοποιώντας υλικά οργανικά, ανακυκλώσιμα και φιλικά στο περιβάλλον. Έχει πάρει μέρος και έχει βραβευτεί σε διεθνείς διαγωνισμούς (Get Real Competition, Young Balkan Designers Competition, Design Competition launched and sponsored by PROJE A.S.)Είναι μαμά δύο κοριτσιών της Άννυς και της Νεφέλης 5 και δύο ετών.



Η Φαίδρα Κατσάμπα είναι ενδυματολόγος. Αποφοίτησε από το Istituto Marangoni (Milano). Έζησε και εργάστηκε για ένα χρόνο στο Μιλάνο στην έρευνα και οργάνωση ιστορικών αρχείων διαχρονικών Fashion Brands (Gucci). Στη συνέχεια εργάστηκε στην Ελλάδα ως ενδυματολόγος σε διαφημιστικές παραγωγές, τηλεοπτικά projects (GNTM) σε περιοδικά (Vogue, Officiel) και σε on line fashion websites (DPG Media). Είναι μαμά δύο κοριτσιών της Ιώς και της Ανδριάνας 6 και 4 ετών.