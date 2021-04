Ρεκόρ βραβείων για τη Samsung

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Τι είναι η διοργάνωση International Forum Design Award.

-Ποια προϊοντα της Samsung διακρίθηκαν για τον σχεδιασμό τους.

71 βραβεία απέσπασε η Samsung Electronics Co., στην παγκοσμίου φήμης διοργάνωση International Forum (iF) Design Award 2021. Η εκδήλωση iF Design Award διοργανώνεται από την εταιρεία iF International Forum Design GmbH, στη Γερμανία από το 1953. Οι υποψηφιότητες υπόκεινται σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που περιλαμβάνουν την διαφοροποίηση και τον αντίκτυπο, σε 9 κλάδους και κατηγορίες: το προϊόν, τη συσκευασία, την επικοινωνία, το επαγγελματικό concept, την αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό υπηρεσίας, την εμπειρία χρήστη (UX) και την επιφάνεια διεπαφής χρήστη.

Τα βραβεία που κέρδισε η εταιρεία

Η Samsung κέρδισε δύο χρυσά βραβεία, μεταξύ των συνολικά 36 βραβείων, για προϊοντικό σχεδιασμό, 10 για επαγγελματικά concepts, 11 για σχεδιασμό επικοινωνίας, 5 για design συσκευασίας, και 9 για εμπειρία χρήστη , επιφάνεια διεπαφής χρήστη και σχεδιασμό υπηρεσίας. Ο συνολικός αριθμός βραβείων αποτελεί ρεκόρ για την εταιρεία.

3 προϊόντα που διακρίθηκαν για τον σχεδιασμό τους

Στην προϊοντική κατηγορία, πλήθος προϊόντων της Samsung διακρίθηκαν για το σχεδιασμό τους, μεταξύ των οποίων:

· η τηλεόραση QLED 8K, με infinity σχεδιασμό οθόνης, με μειωμένα πλαίσια οθόνης.

· το πλυντήριο WW8000T και το στεγνωτήριο DV8000T, που μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο, ή το ένα δίπλα στο άλλο, ή αυτόνομα, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.

· τα smartphones Galaxy Z Fold2 και Galaxy Z Flip, που παρέχουν τη μοναδική και καινοτόμο εμπειρία χρήσης των αναδιπλούμενων smartphones.

Τι δήλωσε ο Head Corporate

«Είναι σημαντικό να παρέχουμε διαφοροποιημένη εμπειρία στους καταναλωτές και να προσθέτουμε ουσιαστική αξία στη ζωή τους», δήλωσε ο Dontae Lee, Executive Vice President και Head of Corporate Design Center στη Samsung Electronics. «Θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο για να παρέχουμε σχέδια που βελτιστοποιούν τη ζωή των καταναλωτών, μέσω νέων ιδεών και καινοτόμων προσεγγίσεων».