Πρέπει να πάρεις μια δύσκολη απόφαση; Σκέψου αυτά τα 3 πράγματα πρώτα!

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πόσο σε επηρεάζουν οι προσωπικές σου αξίες.

-Γιατί μια δεύτερη γνώμη μπορεί να βοηθήσει.

Συχνά μας δίνουν τη συμβουλή να ακολουθήσουμε το ένστικτό μας, όταν είμαστε αντιμέτωποι με μια τρομακτική απόφαση, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ωστόσο, κρύβει σοφία. Όταν νιώθεις κολλημένος, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείς να κάνεις και σε βοηθούν να εμπιστευτείς το ένστικτό σου, να σε καθοδηγήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση και να νιώσεις σίγουρος για την απόφαση που παίρνεις. Αν δυσκολεύεσαι, ακολουθούν 3 συμβουλές που θα σε βοηθήσουν.

Κατάγραψε τις αξίες σου

Ένα σημαντικό κομμάτι της λήψης αποφάσεων αποτελεί η καταγραφή των δικών σου προσωπικών αξιών: τα χαρακτηριστικά και οι αρχές που είναι πιο σημαντικά για σένα. Ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιείς, οι αξίες σου είναι αυτές που καθοδηγούν τις καθημερινές σου ενέργειες και επιλογές, και όταν βρίσκεσαι σε δίλημμα, η κατανόηση των αξιών σου μπορεί να σε βοηθήσει αληθινά. Δοκίμασε να αφιερώσεις λίγο χρόνο στην καταγραφή των αξιών που είναι πιο σημαντικές για σένα -είτε είναι η ειλικρίνεια, η παράδοση, η αυθεντικότητα, η κοινότητα ή οτιδήποτε άλλο- και δες αν η απόφασή σου πληροί τις προϋποθέσεις.

Λάβε υπόψη σου την υποκειμενική σου μνήμη

Όταν δεν είμαστε σίγουροι για μια απόφαση, είναι σημαντικό να διακρίνουμε αν είναι η λογική ή το προσωπικό μας ιστορικό που δημιουργεί αμφιβολίες. Για την ακρίβεια, μια νέα έρευνα από το Center for Mind and Brain στο University of California, Davis, δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι ανατρέχουν στις αναμνήσεις για να πάρουν αποφάσεις, και στη συνέχεια αποφασίζουν βάσει των συναισθημάτων τους για αυτήν την ανάμνηση. Όταν ζυγίζεις τις επιλογές σου, τσέκαρε τις προηγούμενες εμπειρίες σου που ίσως επηρεάζουν την τωρινή σου απόφαση και ίσως όχι με θετικό τρόπο. Παρόλο που είναι φυσιολογικό το παρελθόν μας να επηρεάζει το παρόν μας, καλό είναι να γνωρίζεις τις ενδεχόμενες προκαταλήψεις που κουβαλάς στις αποφάσεις σου.

Ζήτα από κάποιον που εμπιστεύεσαι να παρέμβει

Μια δεύτερη γνώμη είναι ένας άλλος τρόπος να αξιολογήσεις αντικειμενικά την κατάσταση που αντιμετωπίζεις. Και υπάρχουν πιθανότητες το άτομο που ρωτάς να έχει αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο εμπόδιο σε κάποια φάση. Προσέγγισε κάποιον στη ζωή σου που εμπιστεύεσαι, ένα φίλο, ένα συγγενή ή συνάδελφο, και εξήγησε την κατάσταση που βιώνεις. Ακούγοντας την αντίδρασή του, όχι μόνο θα δεις την κατάσταση από μια νέα οπτική, αλλά θα παραμείνεις ανθεκτικός και θα σου θυμήσει ότι έχεις αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν.

