Πόσο μπορείς να επηρεάσεις την τύχη σου;

Ακούγοντας, για άλλη μια φορά, ένα podcast με τον Naval Ravikant, μου φάνηκε ενδιαφέρον το ξεσκαρτάρισμα της τύχης σε 4 κατηγορίες. την τυφλή τύχη, την τύχη που ευνοεί τους τολμηρούς, την τύχη που ευνοεί αυτούς που είναι προετοιμασμένοι και την την τύχη που σε κυνηγάει.

Η Τυφλή Τύχη

Κατά πάσα πιθανότητα, αφορά την τύχη έτσι όπως την έχεις ήδη στο μυαλό σου.

Είναι εντελώς τυχαία, δεν μπορείς να την επηρεάσεις στο ελάχιστο και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τη διαχειριστείς σωστά (εάν σου κάτσει).

Παράδειγμα: Σκέψου κάποιον ο οποίος βρίσκει €50 στο πεζοδρόμιο.

Η Τύχη που ευνοεί τους Τολμηρούς

Πρόκειται για την τύχη που έρχεται μέσω επίμονης προσπάθειας, σκληρής δουλειάς και συνεχής κίνησης.

Όσο περισσότερη δουλειά κάνεις, τόσες περισσότερες ευκαιρίες δημιουργείς άρα τόσο πιο εύκολο είναι να σταθείς τυχερός σε κάποια από αυτές.

Παράδειγμα: Σκέψου κάποιον που συχνάζει έξω από ΑΤΜs τραπεζών ψάχνοντας για €50 στο πεζοδρόμιο. (creepy dude).

Πώς να την επηρεάσεις: Βγες εκεί έξω, γίνε δραστήριος, άδραξε τη μέρα και παρήγαγε!

Η Τύχη που ευνοεί τους Προετοιμασμένους

Ανά τα χρόνια, η εμπειρία και η γνώση που έχεις συγκεντρώσει σε κάποιο τομέα σου δίνουν την ικανότητα να γνωρίζεις πως αυτός λειτουργεί και, παράλληλα, να «εντοπίζεις» ευκολότερα τυχόν ευκαιρίες να σταθείς τυχερός.

Παράδειγμα: Ένας εκδοτικός οίκος με πολυετή εμπειρία πάνω στα αστυνομικά μυθιστορήματα μπορεί ευκολότερα να ξεχωρίσει το «διαμαντάκι» ανάμεσα στα τόσα βιβλία που λαμβάνει από συγγραφείς μέσα στον χρόνο.

Πώς να την επηρεάσεις: Απόκτησε εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε κάποιο τομέα!

Η Τύχη που σε Κυνηγάει

Το τελευταίο είδος τύχης είναι το πιο ενδιαφέρον και, παράλληλα, το πιο δύσκολο να κατακτήσεις.

Πρακτικά, τοποθετείς τον εαυτό σου με τέτοιο τρόπο εκεί έξω ώστε η τύχη να έρχεται να σε βρίσκει από μόνη της.

Όπως ανέφερε και ο Naval: «Πλέον σταματάει να είναι τύχη και αποτελεί πεπρωμένο»

Σκέψου, για παράδειγμα, τον Warren Buffet: Λαμβάνει καθημερινά προτάσεις για εξαγορές, επενδύσεις και μοναδικές εμπειρίες απλά και μόνο λόγω της φήμης του. Η τύχη πάει σε αυτόν.

Παράδειγμα: Σε ενδιαφέρει ο μοντελισμός αεροπλάνων, γράφεις για αυτό στο δικό σου blog και η επιμονή, η υπομονή αλλά και ο μοναδικός σου χαρακτήρας σε ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους σε αυτό το niche.

Τώρα όλοι όσοι ασχολούνται με τον μοντελισμό αεροπλάνων θέλουν να μιλήσουν μαζί σου.

Πώς να την επηρεάσεις: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι επίμονος, να είσαι σταθερός στο χρόνο και χτίσε τη φήμη σου!

To Concept προέρχεται από τον Dr. James H. Austin, συγγραφέα του βιβλίου «Chase, Chance, and Creativity: The Lucky Art of Novelty», στον οποίο και οφείλουμε την κατηγοριοποίηση των 4 ειδών τύχης.

Αρχική δημοσίευση από τον Στέργιο Στεργίου στο epixeiro.gr.