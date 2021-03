Πώς το περπάτημα σε κάνει πιο αποδοτικό στη δουλειά σου

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Τα οφέλη που έχει το περπάτημα στην επαγγελματική σου ζωή.

-Πώς να το εντάξεις στην καθημερινότητά σου.

Μένω αρκετά μακριά από το γραφείο μου αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να βάζω τα ακουστικά μου και να περπατάω μέχρι εκεί, σε φυσιολογικές συνθήκες. Αν και η διαδρομή δεν μου παίρνει παραπάνω από 20 λεπτά, ο τρόπος που περπατάω και αυτός ο περίπατος, καθορίζει την μέρα μου. Μάλιστα, όταν δεν κάνω τον συνηθισμένο μου περίπατο, νιώθω ότι κάτι μου λείπει.

Σύμφωνα με τον Eugene Quinn, έναν ειδικό από την Βιέννη, αυτό που κάνω κάθε μέρα είναι ουσιαστικά ένας «ηθελημένος περίπατος». Στην πρόσφατη ομιλία του στο TEDTalk, “Want Creativity? Then WALK On the Wild Side,” εξήγησε το πώς να χρησιμοποιήσουμε το περπάτημα ώστε να κάνουμε πιο δημιουργικό τον τρόπο σκέψης μας, και να βάλουμε έναν πιο ενεργητικό τρόπο ζωής στην καρδιά και το μυαλό μας.

«Αν επιλέξεις να περπατήσεις με στρατηγική, τότε βελτιώνεις την παραγωγικότητα αλλά και την δημιουργικότητά σου», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με τον Quinn, αν επιλέξεις να περπατήσεις μέχρι το γραφείο σου, αυτό θα σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω σου το στρες και θα κάνει τον εγκέφαλό σου να σκέπτεται διαφορετικά. «Ο Αριστοτέλης συχνά περπατούσε με τους μαθητές του στην Αθήνα και ο Κάρολος Ντίκενς απολάμβανε τους περιπάτους στο Λονδίνο όταν έγραφε τα βιβλία του», επισημαίνει.

Μάλιστα λίγο αργότερα ανέφερε πως και ο Steve Jobs αγαπούσε πολύ τα walking meetings, και μια συνάδελφος μου που τα δοκίμασε για 32 μέρες, είπαν ότι άλλαξαν όλη της την ρουτίνα στη δουλειά.

«Σύμφωνα με μια νέα θεωρία, η αφομοίωση ιδεών ή και η σύλληψή τους, γίνεται καλύτερα κοντά στη φύση», λέει ο Nevin Harper, Ph.D., καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βικτόρια και συγγραφέας του Nature-Based Therapy.

«Το να περνάς χρόνο στην φύση έχει οφέλη πνευματικά , ψυχολογικά και σε βοηθάει να βρεις τον εαυτό σου», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον Χάρπερ, το να κλέβεις λίγο χρόνο από τη συνηθισμένη σου ρουτίνα, και απλά να περπατάς στην φύση όχι απλά ενισχύει την δημιουργικότητά σου, αλλά βοηθάει στην συγκέντρωση και στο να νιώθεις ήρεμος κατά την διάρκεια της ημέρας.

«Αρκετές θεωρίες υποστηρίζουν ότι το να κάνεις ένα διάλειμμα από μια στρεσογόνα κατάσταση ή μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσεις μέσα στην ημέρα σου, βοηθάει στο να παραμείνεις συγκεντρωμένος,» εξηγεί ο ίδιος. «Το να είσαι δίπλα στην φύση και να χαλαρώνεις, βοηθάει στην ανασυγκρότηση και στην καλύτερη διαχείριση απαιτητικών καθηκόντων μιας μέρας, που προκύπτουν συχνά στην σύγχρονη κοινωνία στην οποία ζούμε», λέει.

Ωστόσο ο ίδιος, υπερτονίζει ότι δεν έχουμε όλοι το προνόμιο να χαλαρώνουμε και να απολαμβάνουμε περιπάτους στη φύση. Μάλιστα αρκετές φορές, μπορεί και να δυσκολευτούμε να ξεκλέψουμε 20 λεπτά για τον εαυτό μας.

«Ο χρόνος είναι κάτι που πολλοί από εμάς δεν έχουμε, αλλά όταν υπάρχει στην διάθεσή μας, πρέπει να τον σεβόμαστε», τονίζει. Ο Harper όμως, υποστηρίζει θερμά ότι αν βρεις λίγα λεπτά μέσα στην ημέρα σου, μπορείς ακόμα να περπατήσεις, έστω για περιορισμένο χρόνο.

Παρακάτω θα βρεις 3 τρόπους για να βάλεις το περπάτημα μέσα στην ημέρα σου, ακόμα και αν δεν προλαβαίνεις.

Να είσαι δημιουργικός σχετικά με τον στόχο σου

Αν και δεν έχουμε όλοι το προνόμιο να μπορούμε να πάμε στην δουλειά με τα πόδια, ο Harper υπογραμμίζει την αξία του να βάλουμε το περπάτημα στην φύση μέσα στην ημέρα μας, ακόμα και αν χρειαστεί να βρούμε εναλλακτικές.

«Μερικές καλές επιλογές είναι ένα πάρκο κοντά στο σπίτι, ή να περπατήσουμε μια σύντομη διαδρομή που έχει πράσινο», αναφέρει. Ακόμα και αν δεν έχεις χρόνο το πρωί, πες σε έναν συνάδερφό σου να κάτσετε μαζί στον εξωτερικό χώρο του γραφείου σας κατά το μεσημεριανό σας διάλειμμα έστω μια φορά την εβδομάδα. Εναλλακτικά, μπορείς να προτείνεις ένα walking meeting αντί για ένα σε κλειστό χώρο.

Χρησιμοποίησε το περιβάλλον σου σαν reminder

Χρησιμοποιούμε ημερολόγιο για να προγραμματίσουμε συναντήσεις, ή το κινητό μας για να ξυπνήσουμε στην ώρα μας, οπότε γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την φύση, σαν reminder ώστε να περπατάμε περισσότερα; «Άλλαξε την μεριά του γραφείου σου, ώστε να βλέπει στο παράθυρο, για να έχεις εικόνα της φύσης», προτείνει ο Harper.

«Εναλλακτικά φέρε την φύση στο γραφείο σου με συγκεκριμένα φυτά, αφίσες ή ακόμα και με screensavers», αναφέρει ο ίδιος. Ο Harper τονίζει πως δεν πρέπει να βλέπουμε τα παραπάνω ως εναλλακτικές του να περπατάμε στην φύση αλλά ως κίνητρο για να βγαίνουμε έξω όποτε μπορούμε.

Μετάφερε μέρος της δουλειάς σου έξω

Αν τα walking meetings δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην εταιρία σου, ο Harper τονίζει ότι υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές ώστε να μεταφέρεις μέρος της δουλειάς σου έξω. «Ένα παράδειγμα θα ήταν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να διδάσκουν εκτός αίθουσας, και μάλιστα να κάνουν και δραστηριότητες εκεί με τους μαθητές τους αν μπορούν», αναφέρει.

Αν ωστόσο, η επαγγελματική σου ιδιότητα είναι απαγορευτική για εξωτερικές δραστηριότητες, κάνε ό,τι μπορείς ώστε να περπατάς μετά την δουλειά σου. Οποιαδήποτε αλλαγή περιβάλλοντος από εσωτερικό σε εξωτερικό χώρο έχει φοβερά οφέλη για το μυαλό σου, άλλωστε.

