Πώς θα κερδίσετε τις εντυπώσεις σε μια συνέντευξη εργασίας;

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Γιατί επιβάλλεται να ετοιμάσετε ερωτήσεις.

-Τι πρέπει να αποφύγετε να κάνετε πάση θυσία.

H καθημερινότητά μου ως Career Coach είναι γεμάτη από ικανότατα στελέχη που συχνά κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης αποτυγχάνουν να υιοθετήσουν την ενδεδειγμένη στάση που θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους για μια θέση εργασίας. Με δεδομένο πως το βιογραφικό, το CV σας έχει ήδη λειτουργήσει αποτελεσματικά και τώρα έχετε εξασφαλίσει ένα ραντεβού για συνέντευξη ιδού δέκα πρακτικές που θα ενισχύσουν (και δεν θα σαμποτάρουν) την θέση σας σύμφωνα και με τους ειδικούς της πολυεθνικής Robert Walters (Recruiting/Career Advice Agency) και το Tony Robbins blog (on How to Hire Employees Strategically) είναι:

Επιβάλλεται να:

Πηγαίνετε στη συνέντευξη ενημερωμένοι

Αναζητήστε στο διαδίκτυο για την εταιρεία και “σκάψτε” λίγο βαθύτερα από την επίσημη ιστοσελίδα της, αλλά και ανθρώπους της αγοράς. Θα εκπλαγείτε για το πόσα μπορείτε να μάθετε, ειδικά για τα προβλήματά της, ώστε να παρουσιαστείτε σαν μέρος της λύσης τους, αλλά και πόση αυτοπεποίθηση θα σας δώσουν οι γνώσεις σας στην συνέντευξη. Μάθετε εκ των προτέρων το όνομα του ανθρώπου με τον οποίο θα μιλήσετε και αναζητήστε για την επαγγελματική του πορεία. Αυτό θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα στην αλληλεπίδραση μαζί του.

Κερδίσετε τις εντυπώσεις

Πέρα από την κατάλληλη ένδυση ανάλογα με την εταιρία που απευθύνεστε, θυμηθείτε πως οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά. Δείξτε ότι φροντίσατε τον εαυτό σας, φανείτε θετικός και συνεργάσιμος, κλείστε το κινητό σας και οπωσδήποτε μην αργήσετε στη συνέντευξη. Ο Μπάρακ Ομπάμα αναφέρει πως σε όλη του την καριέρα ακόμα και στην περίοδο που ήταν Πρόεδρος θεωρούσε πως είχε αργήσει αν δεν έφτανε 15 λεπτά νωρίτερα. Έχετε το βιογραφικό μαζί σας, το οποίο μπορείτε να εξηγήσετε με κάθε λεπτομέρεια. Αν η συνέντευξη γίνει με βιντεοκλήση διασφαλίστε από πριν ότι έχετε λύσει κάθε τεχνικό πρόβλημα, μιας εκεί που ένα βλέμμα στα μάτια και μια καλή χειραψία δεν είναι εφικτή, μια καλή σύνδεση, ο ήχος και το σωστό background είναι τα αμέσως πολυτιμότερα πράγματα.

Ακούστε – Συγκεντρωθείτε – Απαντήστε

Μην περιαυτολογείτε και πλατιάζετε. Στο τέλος μιας ημέρας γεμάτης με συνεντεύξεις, θέλετε ο αξιολογητής να σας θυμάται ανάμεσα σε αυτούς που του έκαναν ευκολότερη τη ζωή του απαντώντας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και συντομία.

Ετοιμάσετε ερωτήσεις

Για το αντικείμενο εργασίας, για την εταιρεία και ότι άλλο χρειάζεται να γνωρίζετε έτσι ώστε να διαπιστώσετε κι εσείς από τη δική σας πλευρά πώς διαπραγματεύεστε την κατάλληλη για εσάς θέση εργασίας. Δείξτε πως ενδιαφέρεστε πραγματικά για την συγκεκριμένη θέση και όχι γενικά για απασχόληση.

Προβάλετε τα κατάλληλα στοιχεία της προσωπικότητας σας

Επιλέξτε από όλες τις πλευρές σας εκείνη που η θέση απαιτεί. Ναι είναι ιδιαίτερα δύσκολο -ειδικά σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω αλλά οι συμβουλές ενός ειδικού θα σας δώσουν το προβάδισμα.

Αποφύγετε να:

Α. Μιλήσετε άσχημα για πρώην εργοδότη ή συνάδελφο σας. Δείχνει μικροψυχία, έλλειψη εχεμύθειας και χαμηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Β. Πείτε ψέματα. Όλοι οι ικανοί αξιολογητές θα το αντιληφθούν -ρωτώντας για ένα θέμα που ξέρουν καλύτερα από εσάς- και θα προτιμήσουν κάποιον ειλικρινή, με διάθεση να μάθει από κάποιον που απλώς προσποιείται με θράσος. Ενημερωθείτε επίσης για φράσεις που επιβάλλεται να αποφύγεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

Γ. Διακόψετε ή μιλάτε ταυτόχρονα με τον συνομιλητή σας. Αν νιώσει ότι κάνετε το ρόλο του δύσκολο από την πρώτη σας επαφή δεν θα αναζητήσει δεύτερη.

Δ. Στο τέλος της συνέντευξης, μπορείτε να πιάσετε μια γενικόλογη κουβέντα, αλλά θυμηθείτε πως η παρουσία σας συνεχίζει να απαντά ερωτήσεις στο μυαλό του συνομιλητή σας.

Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται απαιτητικά και συχνά είναι δύσκολο ένας επαγγελματίας να ανταποκριθεί σωστά χωρίς τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου career coach. Αναζητήστε τα εξειδικευμένα προγράμματα συμβουλευτικής που παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση τόσο για την σύνταξη του σωστού επαγγελματικού βιογραφικού, αλλά ιδιαίτερα στην προετοιμασία σας από έναν σύμβουλο για την συνέντευξη, αλλά και τα βήματα που απαιτούνται μετά από αυτήν. Όσο και αν ακούγεται οξύμωρο, η συνθήκη της πανδημίας και του lockdown μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία να αξιοποιήσετε αυτόν τον “παγωμένο” χρόνο για να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα που θα σας προετοιμάσει για να είστε έτοιμοι και σωστά εκπαιδευμένοι ώστε να διεκδικήσετε δυναμικά μια θέση στην αγορά εργασίας όταν όλα επιστρέψουν στην κανονικότητα.

Διάβασε ακόμα:

Συγκέντρωση, παραγωγικότητα και άλλες απώλειες από την πανδημία

3 τρόποι για να κάνεις τις νίκες του παρελθόντος επιτυχία στο μέλλον