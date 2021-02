Πώς ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να μεταμορφώσει τη διάθεσή σου και να αυξήσει την ενσυναίσθηση σου

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πόσο περισσότερο χρειάζεται να κοιμάσαι για να απολαύσεις τα οφέλη.

-Τι να κάνεις πριν κοιμηθείς.

Εάν αισθάνεσαι πιο ευερέθιστος και λιγότερο υπομονετικος δεν είσαι μόνος. Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση του στρες, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τη διάθεσή μας έως το πόσο ευγενικοί και συμπονετικοί είμαστε με τους άλλους. Είναι πιθανό να εχεις βιώσει πολλές αλλαγές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εργασία από το σπίτι, ή το homeschooling και πολλές άλλες αγχωτικές προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις είναι γεμάτες δυσφορία και αβεβαιότητα. Υπάρχει, ωστόσο, ένα κρίσιμο βήμα που μπορείς να κάνεις το οποίο έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη ζωή σου. Αυτο το κρίσιμο βήμα είναι να δώσεις προτεραιότητα στον ποιοτικό ύπνο.

Η ανάγκη για ύπνο είναι κρίσιμη αυτή την στιγμή. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο αν δεν είσαι ξεκούραστος. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μια μελέτη, οι διαταραχές του ύπνου έχουν αυξηθεί δραματικά από την έναρξη της πανδημίας. Η επιστημονική σύνδεση μεταξύ του στρες και του ύπνου είναι αδιαμφισβήτητη. Όταν είμαστε ξεκούραστοι, είναι πολύ πιο πιθανό να αισθανθούμε ήρεμοι. Από την άλλη πλευρά, όταν είμαστε κουρασμένοι, είμαστε πιο ανήσυχοι και μπορεί να έχουμε εκρήξεις θυμού, συμπεριφερόμαστε με τρόπο που θα μπορούσε να μας οδηγήσει να αισθανθούμε ένοχοι και άσχημα για τον εαυτό μας. Μπορείς όμως να ξεφύγεις από αυτήν την κατάσταση, βελτιώνοντας τον ύπνο σου.

Θυμήσου ότι το πού κοιμάσαι έχει σημασία

Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και 15 επιπλέον λεπτά ποιότητας ύπνου ανά διανυκτέρευση αρκούν για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να αποτρέψουν την αύξηση βάρους. Και αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι τόσο σημαντικό να έχεις ένα άνετο, υποστηρικτικό κρεβάτι – για περισσότερους λόγους από ό,τι νομίζεις. Εκτός από τη φυσική και ψυχική αποκατάσταση που προσφέρει ο ύπνος, θα επωφεληθείς και πνευματικά. Σε μια μελέτη που πραγματοποιήσαμε, το 74% των συμμετεχόντων που έχουν ένα γερό κρεβάτι ανέφεραν ότι ο ποιοτικός ύπνος τους επηρεάζει θετικά και είναι πιο ευδιάθετοι.

Όταν στερούμαστε ύπνο, ειναι πιο δύσκολο να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας. Συμβουλεύτηκα τον Δρ Christopher Winter, MD, διευθυντή του Charlottesville Neurology and Sleep Medicine Center, ο οποίος εξήγησε ότι «ο ύπνος συνδέεται βαθιά με τη συναισθηματική μας ευεξία και η έλλειψη ύπνου εκδηλώνεται γρήγορα με επιβλαβείς τρόπους. Χωρίς ύπνο, η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε συναισθήματα μειώνεται γρήγορα.» Ο Δρ. Winter, ο συγγραφέας του The Sleep Solution: Why Your Sleep is Breaked and How to Fix It, λέει ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες «μπορούν να συμβάλουν και να μας κανουν λιγότερο υπομονετικούς και συμπαθητικους. Χάνουμε την ικανότητα να ενδιαφερόμαστε για τους άλλους και να κάνουμε κοινωνικά ορθές επιλογές. Είναι σχεδόν σαν να επιστρέφεις σε έναν τύπο βασικής λειτουργίας επιβίωσης.»

Ωστόσο, αυτή είναι ακριβώς η ώρα που πρέπει να ευημερήσεις και όχι να επιβιώσεις. Εάν κοιμηθείς καλά, θα έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες να παραμείνεις θετικός καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας και να είσαι ο καλύτερος εαυτός σου για σένα και για τους άλλους. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να κοιμηθείς όπως σου αξίζει και να απολαύσεις τα ευεργετικά αποτελέσματα.

Αναπτύξε (και ακολούθησε) υγιείς ρουτίνες

Οι άνθρωποι επωφελούνται από την ρουτίνα. Ωστόσο, με την εμφάνιση της πανδημίας, οι ρουτίνες μας έχουν διαταραχθεί. Μπορείς όμως να δημιουργήσεις μια καινούργια ρουτίνα για να προσαρμοστείς στον κιρκαδικό σου ρυθμό και να πετύχεις έναν ύπνο υψηλότερης ποιότητας, ακόμα και όταν είσαι αγχωμένος. Ένας καλός ύπνος μπορεί να οδηγήσει σε μια υπέροχη μέρα. Θα νιώθεις πιο ισορροπημένος και θα είναι ευκολότερο να αντιμετωπίσεις τις καθημερινές προκλήσεις, ενώ παραμένεις θετικός.

«Το εσωτερικό ρολόι του σώματος μας – ο κιρκαδικός ρυθμός μας – υποστηρίζεται από την ρουτίνα του ύπνου, που σημαίνει να κοιμάσαι και να ξυπνάς κάθε μέρα περίπου την ίδια ώρα. Η τήρηση αυτής της ρουτίνας μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία », λέει ο Eve Van Cauter, Ph.D., καθηγητής στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Σικάγου. «Οι ρουτίνες είναι πολύ σημαντικές. Ο συνεπής ύπνος έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική ποιότητα ύπνου μας. Ο ύπνος επηρεάζει κάθε διαδικασία στον εγκέφαλο και το υπόλοιπο σώμα.»

Μια υγιής ρουτίνα έχει διάρκεια 24 ωρών. Προσωπικά, ξεκινάω τη μέρα μου συλλογιζόμενη τα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Είναι μια συνήθεια που μπορείς να ακολουθήσεις για να παραμείνεις θετικός μέσα στη μέρα σου.

Ο καθορισμός των ωρών ύπνου και του χρόνου αφύπνισης είναι θεμελιώδης για καλό ύπνο – η συνέπεια είναι το κλειδί. Δημιουργώ ένα περιβάλλον που ευνοεί τον ύπνο μειώνοντας το φωτισμό και διατηρώντας την κρεβατοκάμαρά μου δροσερή. Είναι σημαντικό κομμάτι για μένα να νιώθω άνετα, για αυτό το λόγο φοραω άνετα νυχτικά. Το προσωπικό μου μυστικό ύπνου είναι η προσευχή. Το να είμαι ευγνώμων και να μετατρέπω τις ανησυχίες μου στη μεγαλύτερη δύναμή μου με βοηθά να κοιμηθώ. Όταν νιώθω άγχος ή πίεση, η προσευχή μου φέρνει μια αίσθηση γαλήνης. Εάν δεν ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο πνευματικό μονοπάτι, ο διαλογισμός ή η αγαπημένη σας πρακτική προσοχής μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα.

Εξάσκηση ενσυναίσθησης

Προσωπικά θεωρώ ότι η ανάπαυση με βοηθά στο να είμαι συμπονετική. Την περασμένη εβδομάδα, σε μια ψηφιακή συνάντηση της εταιρίας μου, οι πρόεδροι της εταιρίας μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τις συνεδρίες ακρόασης και εκπαίδευσης των ομάδων τους. Ένα από τα βασικά θέματα αφορούσε τις πιέσεις που αισθάνονται πολλές οικογένειες, που σχετίζονται με τις συχνές αλλαγές στα σχολικά προγράμματα και τις απαιτήσεις ορισμένων εργοδοτών. Προφανώς, όλοι αντιμετωπίζουμε νέα εμπόδια αυτήν τη στιγμή – η πανδημία έχει επηρεάσει τη δουλειά μας. Και πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε αυξημένες προκλήσεις στο σπίτι. Το μυστικό κρύβεται στην ευελιξία και στο να καταλάβεις πώς μπορείς να υποστηρίξεις καλύτερα την επαγγελματική και προσωπική σου ζωή. Είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους μας να νιώσουν ότι έχουν την υποστήριξη μας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον, να προσαρμόσουμε ό,τι μπορούμε και να επιτρέψουμε στους εργαζόμενους μας να είναι παραγωγικοί και να μην υποφέρουν από άσκοπο άγχος.

Χρησιμοποίησε τον ύπνο ως τον νούμερο ένα σύμμαχό σου

Οποιαδήποτε πρόκληση αντιμετωπίζεις, ο ύπνος μπορεί να σε βοηθήσει να την ξεπεράσεις. Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ένας καλός ύπνος έγινε απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητας μου όταν έχασα τον σύζυγό μου, πριν από τρία χρόνια. Ήταν η πιο άσχημη απώλεια που θα μπορούσα να φανταστώ, μετά από 34 χρόνια γάμου. Ο ύπνος ήταν η καλύτερη, φυσική θεραπεία. Πλέον ο ύπνος μου δίνει την ενέργεια και την ηρεμία που χρειάζομαι για να βρω την χαρά, καθώς συνεχίζω να ανακαλύπτω την ζωή μου. Αυτό το καλοκαίρι, θα χτίσω ένα όμορφο πάρκο προς τιμήν του συζύγου μου. Είναι το όραμα του – και σκοπεύω να του δώσω ζωή.

Η ζωή, όπως έλεγε ο σύζυγος μου, είναι ένα όμορφο δώρο. Για να είμαστε πλήρως παρόντες στη ζωή μας, πρέπει να είμαστε υγιείς. Αν όλοι έχουμε έναν συνεπή ποιοτικό ύπνο, ξέρω ότι μπορούμε να είμαστε πιο ευγενικοί, πιο συμπονετικοί και με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Κάτι που ο κόσμος μας το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.

Το καλύτερο περιεχόμενό μας έρχεται στο mail σου μόνο με την εγγραφή σου στο newsletter μας!

Διάβασε ακόμα:

Πάλι δεν μπορείς να κοιμηθείς; Η λύση είναι ίσως πιο απλή από ό,τι φαντάζεσαι

Στέρηση αγκαλιάς: 5 επιστημονικά δεδομένα που δεν ήξερες