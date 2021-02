Πώς να βγεις αλώβητος από μεγάλες αλλαγές στην δουλειά σου

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πώς να μην νιώθεις στρες υπό την πίεση μιας αλλαγής.

-Πώς να τις διαχειρίζεσαι ώστε να σε ωφελούν επαγγελματικά.



Μας λένε ξανά και ξανά ότι η αλλαγή είναι κάτι καλό αλλά όταν μιλάμε για αλλαγή στον χώρο της δουλειάς, δεν νιώθουμε πάντα ότι οι αλλαγές γίνονται για καλό.

Είτε οι αλλαγές είναι αναμενόμενες (όπως το να μετακομίσετε σε νέα γραφεία) είτε μη, είναι εύκολο να εστιάσουμε στα αρνητικά. Μπορεί να χάσεις την ψυχραιμία σου ή ξαφνικά να νιώσεις ότι δεν είσαι πλέον άνετα σε μια δουλειά που ένιωθες ο εαυτός σου. Το να έχεις ισχυρές σχέσεις επικοινωνίας στο εργασιακό σου περιβάλλον μπορείς να σε βοηθήσει να βγεις αλώβητος από όλες τις αλλαγές και το στρες που σίγουρα θα επηρεάσει την ζωή σου.

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βιώνουν μια κατάσταση αλλαγής είναι δύο φορές πιο πιθανό να έχουν άγχος σε σύγκρισή με εκείνους που εργάζονται σε σταθερό περιβάλλον (το ποσοστό είναι 55% με 22% αντίστοιχα) και μάλιστα είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να έχουν συμπτώματα άγχους εν ώρα εργασίας (34% με 8% αντίστοιχα), σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχολογική Ένωση και σχετική έρευνά της, την οποία έκανε το 2017.

«Είτε μιλάμε για καλή αλλαγή, είτε για κακή, ξέρουμε από έρευνά μας, ότι είναι στρεσογόνα», λέει ο David Ballard, διευθυντής της Ένωσης. «Περίπου το μισό από το εργατικό δυναμικό της Αμερικής επηρεάστηκε από κάποια αλλαγή την περασμένη χρονιά και εκείνοι που πέρασαν πάνω από δύο αλλαγές είναι πιο πιθανόν να έχουν βιώσει άγχος. Μάλιστα βιώνουν και σωματικά συμπτώματα άγχος όπως είναι οι πονοκέφαλοι, οι μυϊκοί πόνοι και άλλα. Επιπλέον, κάπνισαν και έφαγαν περισσότερο μέσα στην ημέρα, από ότι άλλες φορές», τονίζει.

Μπορεί να ακούγεται άσχημο αλλά ακόμα και έτσι σκέψου πως η αλλαγή δεν είναι μόνο αναπόφευκτη, αλλά είναι και αναγκαία. Είναι απίθανο να εξελιχθείς, να μεγαλώσεις και να παραμείνεις ανταγωνιστικός σαν επαγγελματίας χωρίς αλλαγή. Αξίζει λοιπόν, να κάνεις έστω και μικρές αλλαγές για να δεις αυτά τα οφέλη. Γιατί εκείνοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψύχραιμα τις αλλαγές είναι και εκείνοι που τελικά είναι πιο πετυχημένοι.

Είσαι λοιπόν έτοιμος να πας στο επόμενο επίπεδο είτε ως μονάδα, είτε να οδηγήσεις την ομάδα σου σε κάποια αλλαγή; Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές ειδικών που σίγουρα μπορούν να σε βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθεις καλύτερα στην κατάσταση.

Αν είσαι εκείνος ο οποίος δέχεται την αλλαγή

Χειρίσου εσύ ο ίδιος την αντίδρασή σου. Αρχικά, είναι καλό να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου σχετικά με το τι σκέφτεσαι και το πώς νιώθεις. Είσαι αγχωμένος; Είσαι ανήσυχος; Αποδέξου το και αντιμετώπισέ το. Αμέσως μετά, έκφρασε τα όσα νιώθεις σε κάποιον που θα σε ακούσει χωρίς να σε κρίνει. «Συχνά, η διαδικασία έκφρασης των συναισθημάτων μας, μας βοηθάει να νιώσουμε κατανόηση και ηρεμία, ακόμα και αν το άτομο που μας ακούει, δεν μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση», λέει η Alan Wolfelt, ιδρύτρια του Κέντρου Απώλειας και Στήριξης Ατόμων σε μεταβατικές περιόδους.

Επιπλέον, εφόσον έχουμε πενθήσει για την απώλεια που φέρνει μαζί της η αλλαγή (κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό), μπορούμε να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, ώστε να χειριστούμε την κατάσταση με ψυχραιμία.

Δες τι μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις στην αλλαγή. Όπως λέει ο Ballard είτε είσαι εκείνος που ηγείται της αλλαγής είτε απλά σε επηρεάζει, είναι απαραίτητο να βοηθήσεις και εσύ με τον τρόπο σου. Οι εργοδότες εμπιστεύονται περισσότερο εκείνους τους εργαζόμενους τους, που σε περιόδους αλλαγής στήριξαν την όποια προσπάθεια, αναφέρει ο ίδιος.

Και δεν χρειάζεται πάντα να στο ζητήσουν για να το κάνεις. «Φρόντισε ώστε να ακούσουν την φωνή σου. Φρόντισε να είσαι μέρος των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων που οδηγούν στην αλλαγή ώστε να είσαι εκεί σε όλες τις διαδικασίες», λέει ο Ballard. «Αν μάλιστα υπάρχει κάτι που έχει ξεφύγει στους ανώτερούς σου, μην διστάσεις να το επισημάνεις», τονίζει.

Βρες τη χρυσή τομή. Εφόσον ξέρεις ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, αναζήτησε για ευκαιρίες που θα σε ωφελήσουν, συμβουλεύει ο John Kotter, συγγραφέας του Our Iceberg Is Melting: Changing and Succeeding Under Any Conditions.

Αν για παράδειγμα σε μετακινούν σε άλλο τμήμα, σκέψου ότι θα κερδίσεις επιπλέον εμπειρία και σε άλλο κομμάτι της δουλειάς σου.

Όπως λέει και ο Ballard: «Οι ευκαιρίες πάνε μαζί με τις προκλήσεις. Αν θέλεις να αλλάξεις κάτι προς το καλύτερο για την ζωή σου, πρέπει να αποδεχτείς την αλλαγή, ακόμα και αν είναι δύσκολη. Σίγουρα θα φτάσεις στα όριά σου αλλά τελικά θα βγεις πιο δυνατός και γεμάτος εμπειρίες».

Αν ηγείσαι της αλλαγής

Επικοινώνησε την αποστολή σου. Οι managers και γενικότερα οι ηγέτες στον χώρο εργασίας έχουν την ευθύνη του να προσαρμόζονται καλά οι υφιστάμενοί τους σε καταστάσεις έκπληξης (όπως μια μείωση μισθού λόγω ανωτέρας βίας) και έκτακτων αλλαγών (όπως μια συγχώνευση), σύμφωνα με τον Ballard.

Ο ίδιος όμως λέει: «Αν θέλεις να επέλθει η ισορροπία και όλα να κυλούν με τους ίδιους ρυθμούς, τότε πρέπει να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον για τους υφισταμένους σου, ώστε να νιώσουν ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις ζωές τους και έτσι δεν θα επηρεαστεί αρνητικά και η επιχείρηση εν καιρώ».

Οι leaders που διαχειρίζονται πιο καλά τις αλλαγές, βοηθούν περισσότερο την ομάδα τους να προσαρμοστεί συγκριτικά με εκείνους που δυσκολεύονται.

«Ακόμα και αν η αλλαγή γίνεται σε μια θετική κατεύθυνση, θέλεις όλοι να δουλέψουν με τις καλύτερες προοπτικές και όχι να νιώσουν άγχος ή έλλειψη εμπιστοσύνης, γιατί αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο. Είναι απίθανο να γίνει μια αλλαγή πετυχημένα χωρίς συνεργασία και έτσι έχουν τα πράγματα», υπογραμμίζει.

Δεν μπορείς να προεξοφλήσεις ότι η αλλαγή θα είναι πετυχημένη, ή μόνο με θετικές επιρροές. Ο ιδιοκτήτης της Nectar Sleep, Craig Schmeizer αποφάσισε να μεταφέρει τα γραφεία της εταιρίας ώστε να συστεγαστεί με μια άλλη. «Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και πρέπει οι υπάλληλοι να καταλάβουν ότι αυτό θα μας ευνοήσει», λέει ο ίδιος. «Θα φροντίσω όμως όλοι να είναι γεμάτοι ενέργεια και με θετική ψυχολογία με συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, ακόμα και πάρτι».

Η Liz Welch, διευθύντρια του Sonos, αναφέρει ότι πιστεύει πολύ στο να μοιράζεται όσο το δυνατόν περισσότερα με τους υφισταμένους της. «Μοιραζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία, όσο νωρίτερα μπορούμε γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι έχουν το δικαιώματα να γνωρίζουν καταστάσεις που θα τους επηρεάσουν. Πάντα λέω στην ομάδα μου το τι ξέρω και το τι όχι, και τους ενημερώνω για ό,τι νεότερο προκύπτει», τονίζει.

Είναι βασικό να κατανοήσεις ότι όλοι αντιδρούν διαφορετικά στις αλλαγές. Η Welch υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει λάθος και σωστός τρόπος. «Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευέλικτοι και προσαρμόζονται εύκολα. Είναι αισιόδοξοι, ενεργητικοί. Υπάρχουν και άλλοι που νιώθουν άγχος ή νευρικότητα μπροστά σε μια αλλαγή. Υπάρχουν και αυτοί που είναι στην μέση. Οι περισσότεροι όμως δεν βλέπουν με καλό μάτι τις αλλαγές», λέει.

Είναι σημαντικό να ξέρεις πώς αντιδράς εσύ στις αλλαγές, ώστε να βοηθήσεις μετά την ομάδα σου. «Εκείνοι οι leaders που διαχειρίζονται πιο καλά τις αλλαγές, βοηθούν περισσότερο την ομάδα τους να προσαρμοστεί συγκριτικά με εκείνους που δυσκολεύονται», αναφέρει η ίδια.

Μην υποτιμάς όμως αυτούς που θέλουν το χρόνο τους για να προσαρμοστούν. «Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις όσους θέλουν λίγο χρόνο να προσαρμοστούν. Εκείνοι όμως, έχουν φοβερή δύναμη μέσα τους η οποία τους επιτρέπει να εργάζονται ακόμα πιο σκληρά, όταν προσαρμόζονται.

Μπορείς να τους πείσεις και είναι φοβερά πιστοί σαν εργαζόμενοι, το οποίο είναι πολύ καλό προσόν. Δεν θέλεις να χάσεις έναν πιστό συνεργάτη επειδή ήθελε λίγο χρόνο να προσαρμοστεί», τονίζει η Welch. «Καλύτερα εσύ σαν leader ή επιχειρηματίας να προσαρμοστείς στους ρυθμούς τους, παρά να τους χάσεις επειδή τους πίεσες», καταλήγει.

