Πώς να επικοινωνήσουμε με ένα κακό αφεντικό

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα σχετικά με την ψηφιακή επικοινωνία που δεν μεταφράζονται πάντα τόσο εύκολα και ένα από αυτά τα πράγματα, ανέφεραν οι ειδικοί, είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με τα αφεντικά μας. Και αν η σχέση μας μαζί του δεν ήταν η καλύτερη, τώρα με την τηλεργασία δεν έχει πολλές πιθανότητες να βελτιωθεί. Το αντίθετο μάλιστα μπορεί να χειροτερέψει και αυτή η κατάσταση να παγιωθεί ακόμα και μετά την πανδημία.

Η κυρία Mollie West Duffy, συν-συγγραφέας του «No Hard Feelings,» που εξετάζει πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν την επαγγελματική μας ζωή, λέει πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να σωθεί η σχέση μας με το αφεντικό, μπορεί μάλιστα η εποχή αυτή της πανδημίας να αποτελέσει ευκαιρία για να γίνει καλύτερη από ποτέ.

«Γνωρίζουμε μέσω της έρευνας ότι είναι πολύ πιθανό να θεωρήσουμε ότι η έλλειψη συναισθημάτων στην ψηφιακή επικοινωνία είναι αρνητική, επειδή η συνομιλία είναι σύντομη, πυκνή και κυρίως δεν υπάρχουν τα συμφραζόμενα που θα εκφράσουν τα συναισθήματά μας», δήλωσε η κα West Duffy. «Έτσι, αν το αφεντικό σου λέει «Θέλω αύριο να μιλήσουμε» χωρίς να πει κάτι σαν «Νομίζω ότι έκανες καλή δουλειά, έχω μόνο κάποια σχόλια» είναι επόμενο να υποθέσεις ότι έχει κάτι αρνητικό να σου πει.»

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «επειδή η επιστροφή στην κανονικότητα μάλλον αργεί ακόμη, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις στιγμές, που μπορεί να κάνουν τις δύσκολες συνομιλίες λιγότερο αδέξιες».

Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος αλληλεπίδρασης

«Εκτός από αυτά, πολλές φορές, μια κακή σχέση με τον διευθυντή μπορεί να οφείλεται σε κακή επικοινωνία» δήλωσε η Mary Abbajay, συγγραφέας του «Managing Up: How to Move Up, Win at Work και Succeed With Any Type of Boss» και συνεχίζει: «Αυτό βέβαια ίσχυε και τον καιρό πριν την πανδημία και ακόμη περισσότερο τώρα που όταν επικοινωνούμε δεν μπορούμε να διαβάσουμε τη γλώσσα του σώματος ούτε να έχουμε άλλα μη λεκτικά στοιχεία που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το περιβάλλον του συνομιλητή μας. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πως ο καθορισμός του τρόπου αλληλεπίδρασης είναι εξίσου σημαντικός με την ίδια την πραγματική επικοινωνία.»

Η κυρία Abbajay σε άλλο σημείο λέει: «Πολλές φορές έχουμε σύγκρουση επειδή προτιμούμε διαφορετικές μορφές επικοινωνίας. Συνενοηθείτε λοιπόν με τους συναδέλφους σας για το πώς θέλετε να επικοινωνήσετε, τι είδους πράγματα πρόκειται να κοινοποιηθούν και με ποιον τρόπο. Διότι την κρίσιμη αυτή στιγμή χρειάζεστε ησυχία, συγκέντρωση και κυρίως αποφυγή επιπλοκών που συνθέτουν την εργασιακή εμπειρία.»

«Έτσι, εάν είμαστε ευέλικτοι με το πώς θα πραγματοποιηθούν αυτές τις συνομιλίες, μπορεί να μας απαλλάξει από εκνευρισμό που με τη σειρά του θα φέρει παρεξηγήσεις με τους συναδέλφους, ακόμα χειρότερα και με το αφεντικό» λέει η κα Abbajay και συμπληρώνει:

«Από την άλλη ίσως το αφεντικό σας θα προτιμούσε ένα κείμενο από ένα email ή ένα χαλαρωτικό μήνυμα παρά μια συνομιλία μέσω βίντεο. Όμως, ανεξάρτητα από το μέσο, ​​το να γνωρίζετε τον τρόπο επικοινωνίας μπορεί να είναι το ίδιο σημαντικό με αυτά που θα πείτε. Βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε και προσαρμόζεστε στις προτιμήσεις των άλλων όσον αφορά την προσοχή και το χρόνο τους» και συμφωνεί με την κυρία West Duffy ότι τώρα θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνετε μια αξιολόγηση για το τι λειτουργεί και τι όχι.

«Αφιερώστε χρόνο για να αξιολογήσετε πραγματικά πόσο καλά πηγαίνει η επικοινωνία σας, τι λειτουργεί καλά και ποιοι είναι οι λόγοι που δεν επικοινωνούμε σωστά» κατέληξε.

Με το κακό αφεντικό τι κάνουμε;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κακών αφεντικών. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα αφεντικό-φάντασμα που φαινομενικά δεν τον βρίσκεις ποτέ, ένα αφεντικό-χύμα που σημαίνει ότι «βουτάει» σε ένα θέμα, τα ανακατεύει και όταν βγει αφήνει πίσω του το χάος ή απλά ένα αφεντικό ανίκανο. Φυσικά οι περισσότεροι κακοί διευθυντές είναι ένας συνδυασμός αυτών. Αλλά η τηλεργασία μπορεί να προσθέσει εντελώς νέα χαρακτηριστικά σε αυτά τα αρχέτυπα, συνεπώς πρέπει να συμπεριφέρεστε κι εσείς ανάλογα. Ετσι, λοιπόν, εναπόκειται σε εσάς να βοηθήσετε τον μάνατζερ σας να μάθει πώς να διαχειρίζεται την εξ αποστάσεως επικοινωνία, να του δώσετε δηλαδή την κατεύθυνση, την οποία ενδόμυχα θα ευχόσαστε να την ακολουθήσει και μετά το τέλος της πανδημίας.

«Η κατεύθυνση αυτή» λέει η κ. Duffy, «είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε ό,τι χρειάζεστε από τον διευθυντή σας. Το να προλαμβάνετε ένα δύσκολο πρόβλημα και να το ονομάζετε αντί να ελπίζετε ότι θα φύγει από μόνο του, μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την κατάσταση, να καθαρίσει τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα μεταξύ σας και ουσιαστικά να τον εκπαιδεύσετε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί σημασία έχει να καταλάβει το αφεντικό σας πως είστε στην ίδια σελίδα με αυτόν».

Η πραγματοποίηση αυτών των τηλεσυνομιλιών δεν είναι ποτέ εύκολη, αλλά αν είναι καλά προετοιμασμένη μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε ό,τι χρειάζεστε από αυτές. Γράψτε λοιπόν ποια νομίζετε ότι είναι τα δύσκολα σημεία, σκεφτείτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να τα συζητήσετε και αποφύγετε την ασάφεια λέγοντας του καθαρά:

«Βοήθησέ με να καταλάβω το ζήτημα»

Λάβετε επίσης υπόψη ότι οι διευθυντές σας αγχώνονται με τα δικά τους προβλήματα στο σπίτι, γεγονός που μπορεί να επηρεάζουν την προσέγγισή τους στην εργασία. Μπορεί η στιγμή της επικοινωνίας να είναι μια περίεργη στιγμή γι΄αυτόν καθώς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην προσωπική του ζωή. Δώστε του λοιπόν λίγη κατανόηση και θετική πρόθεση.

Αν όμως δε διορθώνεται τι κάνουμε;

Τώρα βέβαια θα πείτε μια αγχωτική κατάσταση που του συμβαίνει σε προσωπικό επίπεδο αποτελεί δικαιολογία για μια αγενή, καταχρηστική ή και ακατάλληλη συμπεριφορά του;

Οχι βέβαια! Εάν η συμπεριφορά του προϊσταμένου σας δεν είναι σαφής σχετικά με τις προσδοκίες σας, αν το αφεντικό σας είναι τοξικό ή χρησιμοποιεί τον εκφοβισμό, τότε έχετε κάθε δικαίωμα για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Γιατί κακά τα ψέματα κανένα ξεκαθάρισμα μεταξύ σας δεν πρόκειται να τον διορθώσει.

Το να θέσετε τα ζητήματα που έχετε μαζί του στους ανώτερούς σας είναι μια λύση αλλά ίσως είναι δύσκολο να το κάνετε τώρα με την υποχρεωτική εργασία από το σπίτι. Μπορείτε όμως να ερευνήστε τις πολιτικές και τα πρωτόκολλα της εταιρείας που εργάζεστε και να κάνετε μια μικρή έρευνα για το πώς χειρίζεται το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τέτοιες περιπτώσεις.

Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο για τις γυναίκες και τα μέλη των μειονοτικών ομάδων, που συχνά βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση στο χώρο εργασίας και έχουν πληγεί δυσανάλογα από την πανδημία.

Προσοχή! Πριν κλιμακώσετε τη σύγκρουσή σας μαζί του, πρέπει να έχετε ένα σαφές, συγκεκριμένο σχέδιο δράσης σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Και το πιο σημαντικό: Να έχετε όλα τα στοιχεία σας τεκμηριωμένα. «Αν αποφασίσετε να κοντραριστείτε μαζί του, κάντε το», είπε η κα Abbajay, «να είστε όμως πραγματικά σαφείς για το τι κέρδος θέλετε να έχετε από όλο αυτό».

