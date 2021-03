Πώς να ανακάμψεις από ένα burnout – Οι 4 τρόποι «κλειδιά»

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

Είναι γεγονός πώς η καριέρα, απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς και η δική μου δεν αποτελεί εξαίρεση. Με το να εργάζομαι 100 ώρες την εβδομάδα πολλές φορές νιώθω ότι είμαι στα πρόθυρα του burnout αλλά με τα χρόνια, έχω μάθει να το διαχειρίζομαι.

Το πάθος μου για μάθηση και αλλαγή με έκανε συχνά να μοιάζω με μπαταρία που έχει «εξαντληθεί» αλλά τελικά βρήκα τον δικό μου τρόπο για να φορτίζω πολύ πιο γρήγορα. Το στρες φυσικά, προσθέτει επιπλέον κούραση οπότε αποφάσισα να εξερευνήσω και άλλες προοπτικές, πέρα από τις γνωστές.

Παρακάτω θα βρεις τα τέσσερα πράγματα που έμαθα και με βοηθούν πάντα να ανακάμψω.

Η ξεκούραση, είναι απαραίτητη

Πέρσι στις διακοπές μου, συνέχιζα να έχω στο στο μου μου τη δουλειά αντί να απολαμβάνω τον ήλιο και την θάλασσα. Κατάλαβα ότι ενώ ήμουν σε διακοπές, ο εγκέφαλός μου συνέχιζε να δουλεύει ακατάπαυστα και εγώ έλεγα ψέματα στον εαυτό μου, μιας και αγαπώ πολύ τη δουλειά μου και ένιωθα ότι δεν θέλω διάλειμμα.

Τυχαία, διάβασα την σημασιολογία της λέξης ξεκούραση και μου έκανε εντύπωση ότι περιγράφεται μεταξύ άλλων από τον Josef Pieper στο σχετικό βιβλίο του ως: «Την διαδικασία κατά την οποία χαλαρώνεις χωρίς να σε διακόπτουν, χωρίς να νιώθεις άσχημα. Είναι διαφορετικό από την έλλειψη δημιουργίας ή την αεργία. Είναι πιο πολύ το συναίσθημα της απόλυτης χαλάρωσης μετά από πολλή δουλειά».

Η παραπάνω περιγραφή μου άλλαξε τον τρόπο που την είχα στο μυαλό μου μιας και θεωρούσα ότι τεμπέλιαζα, αν έκανα μια μικρή παύση. Έτσι, ξεκίνησα να λέω πιο πολύ «όχι» και να βρίσκω χαρά στο να μην κάνω απολύτως τίποτα.

Να ζεις με το δικαίωμα της επιλογής

Η εξάντληση μπορεί να προέλθει από την έλλειψη ισορροπίας. Στο βιβλίο του: Three Marriages: Reimaging Work, Self and Relationship, ο David Whyte αναφέρει την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Υπονοεί ότι χρειάζεται να επιλέγουμε τι θέλουμε να σκεφτούμε, τι να νιώθουμε και τι όχι, αντί να ζούμε μέσα στο στρες.

Προσωπικά επιλέγω μια με δύο ημέρες την εβδομάδα να συγκεντρώνομαι χωρίς διακοπές. Αυτό το όριο που έχω θέσει με βοηθάει να τελειώνω εκκρεμότητες και να μην ανοίγω πολλά μικρά μέτωπα με πράγματα που έχω να κάνω. Επίσης, κάνω πίνακες με το πώς ξοδεύω τον χρόνο μου και με το τι θα ήθελα πραγματικά να κάνω. Αυτό με βοηθάει να επιλέγω κάθε φορά τι να κάνω αν έχω χρόνο ή πώς να χωρίσω σωστά τον χρόνο μου.

Να είσαι συνετός

Σαν δύτης, ξέρω ότι πολλές φορές το να μπω βαθιά στην θάλασσα μπορεί να έχει άσχημες επιπτώσεις. Έτσι, προσαρμόζομαι στην πίεση του νερού και όταν νιώθω ότι το έχω παρακάνει, βγαίνω έξω. Αυτό το μάθημα μπορεί να σου φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στη ζωή και την καριέρα σου. Πρέπει να βρεις τα όριά σου και αν νιώθεις ότι βουλιάζεις με την πολλή δουλειά, να κάνεις μια παύση. Οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες για την ζωή μας και να την ζούμε στο έπακρον, χωρίς όμως υπερβολές.

Πρόσεξε τον εαυτό σου

Πάντα μου άρεσε να επιβραβεύω τον εαυτό μου για όσα κάνει σωστά. Σύμφωνα με το βιβλίο της Amanda Blake, Your Body is Your Brain το να προσέχεις τον εαυτό σου και το σώμα σου είναι μια αέναη μάχη μεταξύ αυτών που σκέπτεσαι και αυτών που συμβαίνουν. Τα σώματά μας, προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μας από όταν δημιουργήθηκε η ανθρωπότητα. Πολλές φορές όμως, καταλαβαίνουμε την γλώσσα ενώ άλλες όχι. Για παράδειγμα, καταλαβαίνεις όταν το στομάχι σου είναι άδειο αλλά δεν καταλαβαίνεις πάντα ότι το σώμα σου είναι στα όριά του από κούραση. Είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε πιστοί στο να ακούμε το σώμα μας και να μην το προδίδουμε.

Αυτό με βοήθησε στο να μην κάνω πράγματα που δεν ταιριάζουν στις ανάγκες και τις αξίες μου. Κάνω έναν μικρό εσωτερικό διάλογο και αν κάτι δεν μου ταιριάζει, λέω όχι και έτσι έχω λιγότερο στρες.

