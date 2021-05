Οι συζητήσεις σχετικά με τα χρήματα φημίζονται ότι είναι άβολες, αλλά η πανδημία και το αυξημένο στρες σχετικά με τα οικονομικά τις έχουν κάνει ακόμα πιο αμήχανες αυτήν την στιγμή. Ακόμα κι αν έχεις τα οικονομικά σου σε τάξη, και έχεις καταφέρει να τα διατηρήσεις έτσι αυτήν την περίοδο, θα διαπιστώσεις ότι τα χρήματα μπορεί να αποτελούν ακόμα πρόβλημα αν δεν επικοινωνείς ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Γι’ αυτό το λόγο, έγραψα το τρίτο βιβλίο μου — Broke Millennial Talks Money: Scripts, Stories and Advice to Navigate Awkward Financial Conversations — για να μάθουμε όλοι πώς να έχουμε έναν υγιή διάλογο με τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας.

“Πώς μπορώ να ζητήσω από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού μου μείωση στο ενοίκιο;”

Μετά από τόσο καιρό, ίσως νομίζεις ότι έχεις χάσει την ευκαιρία να ζητήσεις μείωση στο ενοίκιό σου. Αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Για την ακρίβεια, ο σύζυγός μου κι εγώ ετοιμαζόμαστε να ζητήσουμε μείωση του ενοικίου μας στην ανανέωση του συμβολαίου. Σε πολλές πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, η αγορά κατοικίας έχει αλλάξει, με αυτούς που παρέμειναν στις μεγάλες πόλεις να έχουν για πρώτη φορά με το πάνω χέρι. Τα ενοίκια πεφτουν δραματικά σε όλην την πόλη, απότε αν θες να παραμείνεις στο σπίτι σου, είναι λογικό να ζητήσεις μείωση από τον ιδιοκτήτη.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μάθεις ποια είναι η τιμή στη δική σου περιοχή. Αν μένεις σε μεγαλύτερο κτίριο, τσέκαρε μήπως υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα με τις ίδιες προδιαγραφές και έλεγξε αν το ενοίκιο που ζητάνε είναι χαμηλότερο από αυτό που πληρώνεις.

Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος που σχεδιάζουμε να ζητήσουμε μείωση. Δυο από τους γείτονές μας μετακόμισα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ελέγχουμε ποιο είναι το ενοίκιο που ζητάνε. Αυτή τη στιγμή, είναι $150 το μήνα λιγότερα από όσα πληρώνουμε. Με δεδομένο, ότι ήμασταν συνεπείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζουμε να ζητήσουμε να μειωθεί το ενοίκιό μας στην τιμή της αγοράς. Ωστόσο, είμαστε πρόθυμοι να μετακομίσουμε αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μας. Αν δεν είσαι πρόθυμος να μετακομίσεις, τότε ο ιδιοκτήτης έχει τελικά το πάνω χέρι.

Ένα κρίσιμο στοιχείο σε αυτή τη συζήτηση για τα χρήματα είναι να δείξεις σεβασμό και να αποφύγεις τις απαιτήσεις. Υπενθύμισε στον ιδιοκτήτη ότι είσαι πάντα συνεπής παρά τις οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ζήτα την μείωση που πιστεύεις ότι σου αναλογεί. Μην πεις εκ των προτέρων ότι θα φύγεις, αλλά όταν η πρότασή σου απορριφθεί. Τότε θα πεις “Εκτιμώ την άποψή σας, αλλά χωρίς μείωση στο ενοίκιο ανάλογη της κατάστασης της αγοράς, σχεδιάζουμε να μετακομίσουμε.”

Αν ζητάς μείωση του ενοικίου εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, πες ότι επιθυμείς να παραμείνεις, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών, μπορείς να πληρώσεις το x ποσό. Η απάντηση μπορεί να είναι αρνητική, αλλά αν η αγορά στην περιοχή σου σέρνεται, τότε ο ιδιοκτήτης ίσως προτιμά νας σε κρατήσει και να πληρώνεις λιγότερα, παρά να μείνει το διαμέρισμα άδειο.

