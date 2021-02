Πώς μπορείς να γίνεις ευτυχισμένος μέσω της ευγνωμοσύνης

Στα επόμενα 2 λεπτά θα μάθεις:

-Πώς να σταματήσεις να συγκρίνεσαι με άλλους.

-Με ποια άσκηση θα μάθεις να είσαι ευγνώμων.

Ίσως το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνουμε στην ζωή μας είναι να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και τα όσα έχουν καταφέρει. Ακόμα και αν οι συνθήκες είναι οι ίδιες, το να συγκρινόμαστε με άλλους είναι λάθος, αφού οι ζωές μας είναι διαφορετικές.

Αποτέλεσμα αυτού είναι συνήθως το να έχουμε περιορισμένη εικόνα για την ζωή μας και να γινόμαστε δυστυχισμένοι. Για τον λόγο αυτό, καλό θα είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε καθαρά, να δεχτούμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας όπως είναι και να συνειδητοποιήσουμε ότι πάντα θα υπάρχουν καλές και κακές στιγμές.

Με την ευγνωμοσύνη για τα όσα έχουμε, και την αποδοχή των καταστάσεων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα «στραβά» και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ζωή μας.

Μπορούμε να μάθουμε να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, με το να αναγνωρίζουμε το εν λόγω συναίσθημα μόλις το νιώσουμε, και με το να το αντικαταστήσουμε με ευγνωμοσύνη. Για παράδειγμα, όταν είμαστε στην θάλασσα και χαλαρώνουμε αντί να σκεφτούμε «τι κρίμα που δεν μπορώ να είμαι κάθε μέρα έτσι», πρέπει να σκεφτούμε «τι ωραία που τα κατάφερα και ήρθα σήμερα». Αυτός ο τρόπος σκέψης μας βάζει στην σωστή κατεύθυνση ώστε να βρούμε την ευτυχία.

Το ερώτημα ωστόσο δεν είναι το αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχουμε καταφέρει ή όχι, γιατί αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς συχνά. Το ερώτημα είναι, αν αυτό μας έχει γίνει συνήθεια και κατά πόσο μας ωθεί να κάνουμε κακές σκέψεις. Αναρωτήσου, θέλεις να βλέπεις τα πράγματα από την αρνητική τους σκοπιά ή να δημιουργείς με θετική σκέψη;

Ποιο από τα δύο άλλωστε, θα σε ωθήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα; Θέλεις να είσαι πετυχημένος αλλά πάντα αγχωμένος ή να βρεις τον τρόπο να πετύχεις και να είσαι ήρεμος;

Erric Solomon: Υπάρχουν άπειρες ιστορίες με άτομα που άφησαν μια καλή δουλειά γιατί σκέφτηκαν έναν «φοβερό» τρόπο ώστε να πετύχουν. Τελικά, αυτοί που αψήφησαν τις αρνητικές τους σκέψεις και το έκαναν, είχαν δίκιο. Πέτυχαν και έβγαλαν πολλά χρήματα, και μάλιστα κέρδισαν εμπειρίες. Το σημείο κλειδί όμως είναι ότι δούλεψαν σκληρά, γιατί είχαν πάθος σχετικά με αυτό που έκαναν. Ξύπναγαν κάθε πρωί και δούλευαν με όρεξη για το όραμά τους.

Credit: Julian Pang / RadicallyHappy.org

Πώς να χτίσεις και εσύ καθημερινά την συνήθεια του να είσαι ευγνώμων

Το να βελτιώσεις τον τρόπο που βλέπεις την ζωή σου είναι πολύ πιο εύκολο όταν είσαι ευγνώμων, παρά όταν συγκρίνεσαι μόνιμα με άλλους.

Δεν εννοούμε φυσικά, ότι κάθε σύγκριση είναι κακή (μάλιστα ο υγιής ανταγωνισμός μπορεί να σε ωφελήσει), αλλά μια μόνιμη σύγκριση που καταντάει εμμονική, σίγουρα δεν θα σε βοηθήσει.

Το κλειδί σε αυτό είναι να χαλαρώσεις λίγο και να μειώσεις τη συνήθειά σου να συγκρίνεσαι μόνιμα με τους άλλους.

Είναι η ασυνείδητη σύγκριση που σου κοστίζει. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τα πράγματα σφαιρικά ορισμένες φορές, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στη καθημερινή μας ζωή. Με την παρακάτω άσκηση, θα μπορέσεις να βρεις την δική σου ευτυχία μέσω της ευγνωμοσύνης και θα σταματήσεις να συγκρίνεσαι με τους άλλους.

Είμαι χαρούμενος όπως είμαι, με αυτά που έχω

Καλό θα είναι να κάνεις αυτή την άσκηση το πρωί, μόλις ξυπνάς. Αν αγαπάς τον διαλογισμό, μπορείς να την κάνεις την ώρα που διαλογίζεσαι.

Κάτσε σε μια αναπαυτική θέση

Πάρε αναπνοή και συγκεντρώσου στην εισπνοή και την εκπνοή σου

Μετά από 1 λεπτό, κάνε το εξής: Καθώς εισπνέεις σκέψου: .«Είμαι χαρούμενος όπως είμαι ακριβώς». Καθώς εκνπέεις σκέψου: «Είμαι χαρούμενος με όσα έχω».

Επανάλαβε την άσκηση για 5 λεπτά.

Από το βιβλίο: Radically Happy: A User’s Guide to the Mind by Phakchok Rinpoche and Erric Solomon © 2018 Phakchok Rinpoche και Erric Solomon, Shambhala Publications, Inc. Boulder, CO.

