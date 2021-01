Πολύτιμες ερωτήσεις για ατομικές συναντήσεις στο γραφείο

Στα επόμενα 5 λεπτά θα μάθεις:

-Πόσο ωφέλιμες είναι οι δημιουργικές ερωτήσεις.

-Πότε πρέπει να κάνεις κριτική ως manager.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν όλοι οι ηγέτες αυτογνωσία, ούτε ξέρουν πώς να αναπτύξουν μια αυθεντική σχέση αξίας με την ομάδα τους. Πολλοί άνθρωποι καταλήγουν managers γιατί είναι στην εταιρεία αρκετά χρόνια ή γιατί ήταν πολύ καλοί στη δουλειά, για την οποία τώρα είναι managers. Κανένα από αυτά τα σενάρια δε σημαίνει αναγκαστικά ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να γίνουν managers.



Ίσως είσαι ένας manager που δεν ξέρει πώς να αναπτύξει μια ομάδα, ή είσαι το είδος manager που αναζητά νέα εργαλεία. Ό,τι κι να ισχύει για σένα, η Susan Scott στο βιβλίο της Fierce Conversations: Achieving Success at Work and in Life One Conversation at a Time προσφέρει μια λίστα ερωτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποδοτικές προσωπικές συζητήσεις.

O Nίκος Χαρόπουλος, mentor, executive coach & business consultant, θα μας βοηθήσει στη καταγραφή, αλλά και στην ανάλυση ορισμένων πραγματικά πολύτιμων ερωτήσεων.

Ας δούμε λοιπόν μερικές ερωτήσεις που βοηθούν τον εργαζόμενο να καταλάβει τον εαυτό του, να φωτίσει σκοτεινά σημεία της προσωπικότητάς του, να εφεύρει νέες σκέψεις.

Τι να ρωτήσεις

1. Θυμάμαι πόσο χρήσιμη ήταν η προηγούμενη συζήτησή μας. Αλήθεια, τι έχεις κρατήσει και τι έχεις ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου από την τελευταία μας συνάντηση;

2. Θα ήθελα να με βοηθήσεις να καταλάβω ποιο είναι το πεδίο, στο οποίο αν έκανες μια βελτίωση, θα έδινε σε σένα και στους άλλους τη μεγαλύτερη απόδοση σε χρόνο, ενέργεια και χρήματα;

3. Πραγματικά θα ήθελα να γνωρίζω, τι είναι αδύνατο να κάνεις τώρα, αλλά αν το έκανες θα άλλαζε τα πάντα;

4. Προσωπικά για εμένα αλλά και για την εταιρία θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε τι θα ήθελες να πετύχεις τους επόμενους 3 μήνες;

5. Θα ήθελα να με βοηθήσεις να καταλάβω, ποια είναι η πιο σημαντική απόφαση που αντιμετωπίζεις; Τι σε αποτρέπει να τη λάβεις;

6. Μοιάζεις σαν θέλεις να μην αναφέρω ένα θέμα που σε απασχολεί… ή εναλλακτικά, Ποιο θέμα ελπίζεις ότι δεν θα αναφέρω;

7. Για ποιο αντικείμενο ευθύνης σου είσαι περισσότερο ικανοποιημένος; Λιγότερο ικανοποιημένος;

8. Τι γνώμη έχεις για την ανάθεση/τήρηση ευθυνών και σχετικά με αυτή, ποιο κομμάτι των ευθυνών σου αποφεύγεις αυτήν τη στιγμή;

9. Ποιοι είναι οι πιο δυνατοί εργαζόμενοί σου; Τι κάνεις για να εξασφαλίσεις ότι είναι χαρούμενοι και με ισχυρό κίνητρο;

10. Ποιοίιείναι οι πιο αδύναμοι εργαζόμενοί σου; Έχεις κάποιο πλάνο για αυτούς;

11. Αν σου είναι εύκολο θα ήθελα να γνωρίζω, ποιες συζητήσεις αποφεύγεις αυτήν την περίοδο;

12. Ποιο πράγμα εύχεσαι να μπορούσες να κάνεις, αν είχες περισσότερο χρόνο;

13. Τι θα ήθελες να σταματήσεις να κάνεις ή να αναθέσεις σε άλλον;

14. Θα ήθελα να ακούσω, αν σε προσλάμβαναν να συμβουλεύσεις την εταιρείας μας, τι θα πρότεινες;

15. Θα μου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζω, αν ανταγωνιζόσουν την εταιρείας μας, τι θα έκανες;

16. Είναι κάτι που απειλεί την ηρεμία σου; Την επιχείρηση; Την υγεία σου; Την προσωπική σου ολοκλήρωση;

17. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν σου αρέσει και θα ήθελες να το αλλάξεις;

18. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις εσύ αλλά και το τμήμα σου;



Προφανώς δεν θα κάνεις αυτές τις ερωτήσεις σε όλες τις ατομικές συναντήσεις, αλλά η επιλογή μερικών από αυτές θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική συζήτηση. Με σεβασμό στη συναισθηματική κατάσταση του συνομιλητή σου, που για την ασφάλεια της αγαστής σχέσης, καλό θα ήταν να νιώσεις και να αποδεχτείς.

Άσε τις ερωτήσεις να κάνουν τη δουλειά

Το καλό με μια καλή ερώτηση είναι ότι κάνει τη δουλειά για σένα. Μετά, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να ακούσεις και να δώσεις προσοχή. Οι δημιουργικές ερωτήσεις προκαλούν δημιουργικές απαντήσεις. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αποδοτικούς και καινοτόμους εργασιακούς χώρους, πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τους εργαζομένους και να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις. Αν θες μια βαθιά και αυθεντική σχέση, μην ξεκινάς μια ατομική συνάντηση ρωτώντας κάποιον ποια είναι η αγαπημένη του εκπομπή. Δείχνει ότι δεν προσπαθείς και δεν πρόκειται να σου προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες. Επομένως, αν έχεις κολλήσει ή δεν είσαι σίγουρος πώς να αρχίσεις μια συζήτηση με νόημα, ξεκίνα με μερικές από τις παραπάνω ερωτήσεις. Θα διαπιστώσεις ότι οι άνθρωποι γίνονται πιο ανοιχτοί απέναντι σε μια καλή ανοιχτή ερώτηση και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν περισσότερα για τον εαυτό τους, τα σχέδιά τους και τις ιδέες τους.

Όμως έλα να δούμε μερικές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Οι βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες στα περισσότερα επαγγέλματα είναι κοινές και μέσα εκεί, ιδιαίτερη αξία κατέχει ο ήχος της σιωπής. Ακριβώς! Η σιωπή έχει ήχο, με ρυθμό και μια ποιότητα ξεχωριστή, που βοηθά ουσιαστικά στην επικοινωνία. Η σιωπή υποδηλώνει σκέψη, ο ερωτώμενος ψάχνει, υπολογίζει, διαμορφώνει γνώμη, συνδέει αυτά που σκέφτεται, ακούει τον εαυτό του, φιλτράρει και ετοιμάζει την απάντησή του, μια απάντηση που και αυτός μπορεί να ακούσει μαζί σου, για πρώτη ίσως φορά. Μια ξεχωριστή διαδικασία που οφείλουμε να σεβαστούμε και να ελέγξουμε την παρόρμησή μας, να γεμίσουμε την υπέροχη σιωπή με τον θόρυβο της άκρατης ομιλίας μας. Είναι πολύ εύκολο να παγιδευτείς σε μια κατάσταση κατά την οποία εσύ θα ρωτάς μηχανικά, σαν να έχεις μπροστά σου την λίστα με τα ψώνια και ο εργαζόμενός σου να απαντά χωρίς να δίνει τις πληροφορίες που ζητάς.

Έκανες την ερώτηση; Άκου λοιπόν την απάντηση και πέρα από τις λέξεις

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερη αξία έχει η ενεργητική ακρόαση, μια σπουδαία δεξιότητα κατά την οποία είμαστε εκεί, κατανοούμε όσα λέει ακόμα και όσα δεν λέει ο συνομιλητής μας, χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα να κρίνουμε και πολύ περισσότερο να κατακρίνουμε. Προσοχή, δεν είναι ανάκριση! Όπου χρειαστεί, κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις ανατροφοδότησης, όχι μόνο γιατί δείχνουν ότι ήμασταν ενεργητικοί ακροατές, όσο μιλούσε, αλλά ταυτόχρονα υποδηλώνουν και το γνήσιο ενδιαφέρον μας για τη συζήτηση.

Προσοχή, υπάρχει μια λέξη που από μόνη της ενοχλεί τους περισσότερους ανθρώπους, πόσο μάλλον τους εργαζόμενους, υφισταμένους ή μη. Τους κλειδώνει και τους κάνει να εγείρουν ισχυρές άμυνες. Αναφέρομαι στην κριτική. Πριν ως manager, χρειαστεί να αντιδράσεις αρνητικά, πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθείς ότι προηγουμένως έχεις δώσει κάποια θετική ανατροφοδότηση. Οι υφιστάμενοί σου πολύ πιο εύκολα θα δεχτούν μια αρνητική ανατροφοδότηση, αν έχουν ήδη ακούσει κάτι θετικό για τη συμπεριφορά τους. Ουσιαστικά θα λέγαμε πως λειτουργεί αντισταθμιστικά.

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της καλής και της απόλυτα εύστοχης ερώτησης. Πειραματίσου, παρατήρησε αντιδράσεις, σκέψου μα πάνω απ’ όλα ζήτα με ειλικρίνεια και γνήσιο ενδιαφέρον να ακούσεις, να μάθεις να γίνεις καλύτερος ακροατής, άρα και αποτελεσματικότερος manager.

Μάθε περισσότερα για τον Νίκο Χαρόπουλοο στο facelife.gr.

