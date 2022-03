Πιο δύσκολο από ποτέ το να είσαι γονιός. Γι΄αυτό δημιουργήσαμε το «Thriving Kids»

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει δυσκολέψει πολύ όλους μας και ιδιαίτερα τους γονείς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Melinda Wenner Moyer για το The Atlantic, «η πανδημία μας έχει οδηγήσει σε ένα σημείο όπου αδυνατούμε να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις να περιγράψουμε αυτά που βιώνουμε. Και δεν μας έχει μείνει τίποτα περισσότερο πέρα από φωνές, θυμό και πόνο».

Θα μπορούσε να πει κανείς πως οι γονείς και οι οικογένειες βιώνουν μία κρίση. Για να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους, η Thrive δημιούργησε το Thriving Kids. Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εργαλεία, λύσεις, συμβουλές από ειδικούς και επιστημονικά τεκμηριωμένα Μικροβήματα που βοηθούν τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, αλλά και τους εαυτούς τους και να μπορέσουν να ευημερήσουν ακόμα και σε αβέβαιους καιρούς.

Τα δεδομένα και οι αριθμοί καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για εύρεση λύσεων. Σύμφωνα με το CDC, τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, οι επισκέψεις σε νοσοκομεία για θέματα ψυχικής υγείας σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, αυξήθηκαν κατά 31%, ενώ το φθινόπωρο του 2021, οι παιδίατροι υποστήριζαν πως η ψυχική υγεία των παιιδών βρίσκεται σε «έκτακτη ανάγκη» (“national emergency”). Οι γονείς φυσικά δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο, η Jessica Calarco, Κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Indiana, ανακάλυψε ότι το 70% των μαμάδων και το 54% των μπαμπάδων ήταν αγχωμένοι και εξουθενωμένοι, με 1 στους 2 γονείς να αισθάνεται απεγνωσμένος και στα όρια της κατάθλιψης.

Για αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό το Thriving Kids. Ίσως εισερχόμαστε σε μία νέα φάση της πανδημίας και όλοι μας ευχόμαστε τα νούμερα να συνεχίσουν να μειώνονται, ωστόσο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς, συνεχίζονται. Το πρόγραμμα δεν είναι σχεδιασμένο μόνο για να παρέχει στους γονείς στρατηγικές και Μικροβήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα, αλλά και για να τους βοηθήσει να χτίσουν νέες πιο υγιεινές συνήθειες που θα βοηθήσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους να ευημερήσουν μακροπρόθεσμα.

Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι ο ύπνος ήταν πάντα μία πρόκληση για τους γονείς. Σύμφωνα όμως με το CDC, λιγότερο από 1/4 των εφήβων κοιμούνται 8-10 ώρες την ημέρα. Μάλιστα, το CDC υποστηρίζει πως τα παιδιά και οι έφηβοι που έχουν έλλειψη ύπνου, έχουν μεγαλύτερες πιθνότητες να αντιμετωπίσουν όχι μόνο προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, αλλά ακόμα και διαβήτη και παχυσαρκία. Σαν γονείς, περνάμε πολύ χρόνο για να διδάξουμε στα παιδιά μας τις δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν για να επιτύχουν. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να τους διδάξουμε ότι ο ύπνος αποτελεί μία στρατηγική επιτυχίας. Όπως μάλιστα υποστηρίζει και η Dr. Judith Owens, Director of Sleep Medicine στο Boston Children’s Hospital, «ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός όσο και η διατροφή, η φυσική άσκηση και η ζώνη αυτοκινήτου».

Η διατροφή μας παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη σωματική μας υγεία, αλλά και στις γνωστικές μας ικανότητες. Όταν τόσοι πολλοί ενήλικες και παιδιά παλεύουν με το λεγόμενο “pandemic brain,” οι διατροφικές μας επιλογές αποτελούν το κλειδί για να αυξήσουμε τη συγκέντρωσή μας και να ενισχύσουμε την δημιουργικότητά μας. Αποτελούν επίσης το κλειδί για να αυξήσουμε την ψυχική μας υγεία, κάτι που είναι πάντα σημαντικό, πόσο μάλλον τώρα, καθώς τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των παιδιών έχουν διπλασιαστεί από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με το JAMA Pediatrics. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα του University of Michigan, ένας στους 5 γονείς καταναλώνει περισσότερο fast food κατά την περίοδο της πανδημίας. Πολλοί γονείς ξέρουν καλά πως σε καταστάσεις άγχους και στρες, καταναλώνουμε περισσότερη ζάχαρη και επεξεργασμένα τρόφιμα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα παιδιά. Και όμως. Το Thriving Kids κάνει σαφές ότι το υγειινό φαγητό δεν χρειάζεται να είναι περισσότερο χρονοβόρο ή πιο ακριβό ή λιγότερο απολαυστικό και ευχάριστο.

Έχουμε χωρίσει το Thriving Kids σε 2 ενότητες, οι οποίες παρέχουν στους γονείς τα εφόδια και τις στρατηγικές που χρειάζονται. Το 1ο μέρος ξεκινάει με μία αλλαγή νοοτροπίας για τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν πως οφείλουν να φορέσουν πρώτα οι ίδιοι τη μάσκα οξυγόνου τους. Σαν γονείς έχουμε την τάση να θεωρούμε την αυτοφροντίδα, πολυτέλεια. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ απλή: αν εμείς είμαστε εξουθενωμένοι, δεν κοιμόμαστε και αγνοούμε τις βασικές μας ανάγκες, πολύ απλά δεν μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά μας με τον τρόπο που θέλουμε. Αυτό που χρειάζονται οι γονείς τώρα είναι εφόδια που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και αυτό ακριβώς τους παρέχει το Thriving Kids. Μοιραζόμαστε μαζί τους Μικροβήματα ύπνου, διατροφής, ενυδάτωσης, αλλά και συμβουλές για την δημιουργία ενός γονέα υποστηρικτή, ιδέες χαλάρωσης πριν τον ύπνο για όλη την οικογένεια, καθώς και γνωστικές και συμπεριφορικές τεχνικές που θα βοηθήσουν τα παιδιά να μειώσουν το στρες. Για όσους γονείς παλεύουν να εφεύρουν ιδέες για παιδικά γεύματα, προσφέρουμε απολαυστικές διατροφικές ιδέες που ωφελούν την καλή υγεία του εγκεφάλου των παιδιών και την δική σας. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τουε γονείς και τα παιδιά να ανταπεξέλθουν σε δύσκολους καιρούς και να είναι λιγότερο αγχωμένοι και περισσότερο ευτυχισμένοι. Αυτό όμως που μου αρέσει περισσότερο από όλα σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι όλα αυτά δημιουργούν δυνατότητες για καλύτερη επαφή μεταξύ γονιών και παιδιών.

Το 2ο μέρος αφορά στην δημιουργία μίας πιο υγιούς σχέσης με την τεχνολογία, προσφέροντας συμβουλές για γονείς και παιδιά. Αυτό αποτελούσε μία τεράστια πρόκληση, πολύ πριν ακούσουμε τις λέξεις Zoom και ψηφιακή εκπαίδευση και την ψηφιακή κόπωση που αποτελεί συνεπακόλουθό τους. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία έχει άμεσο αντίκτυπο σε κάθε τομέα της ευεξίας μας, από τον ύπνο και την διατροφή, μέχρι την κίνηση, τη συγκέντρωση και την ικανότητά μας να συνδεόμαστε με τους άλλους και με τον εαυτό μας. Και αυτό ισχύει και για τους γονείς και για τα παιδιά.

Όλοι μας αντιμετωπίζουμε το ίδιο παράδοξο: ενώ η τεχνολογία αποτέλεσε μία σανίδα σωτηρίας για τις οικογένειες, καθώς επέτρεψε στα παδιά να κάνουν μάθημα online και σε όλους εμάς να κρατήσουμε επαφή με τους φίλους και τους αγαπημένους μας, την ίδια στιγμή μας δημιούργησε ένα τεράστιο άγχος. Αποτελεί λοιπόν μία τεράστια πρόκληση, αλλά και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους γονείς να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους.

Όπως και στους ενήλικες, έτσι και στα παιδιά, ο χρόνος που περνούν στην οθόνη των ηλεκτρονικών συσκευών έχει εκτοξευθεί. Σύμφωνα με έρευνα του JAMA Pediatrics, ο μέσος χρόνος που περνάει ένα παιδί μπροστά σε μία οθόνη είναι 7.7 ώρες – σχεδόν το διπλάσιο σε σχέση με πριν την πανδημία. Όπως λέει ο Jim Steyer, CEO του Common Sense Media, “τα παιδιά περνούν περισσότερη ώρα με τα media και την τεχνολογία από όση περνούν με τους γονείς τους, τα μαθήματά τους ή οτιδήποτε άλλο. Και όλος αυτός ο χρόνος στις οθόνες, εηρεάζει την ψυχική τους υγεία, καθώς και την ικανότητά τους να αποδώσουν τα μέγιστα. Σύμφωνα με έρευνα του Common Sense Media, 2/3 των εφήβων κάνει multitasking καθώς κάνουν τα μαθήματά τους, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα συγκέντρωσής τους και συνδυασμού πληροφοριών.

Τα lockdowns εξαιτίας της πανδημίας οδήγησαν σε αύξηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Για πολλά παιδιά το online gaming αποτέλεσε μία ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν και να συνδεθούν ακόμα κα με τους γονείς τους. Ωστόσο, μία τέτοιου είδους κατάχρηση, ενέχει διάφορους κινδύνους, όπως αλλαγές σε περιοχές του εγκεφάλου που συνδέεονται με εθιστικές συμπεριφορές, σύμφωνα με έρευνα του Addiction Biology. Κάποια παιδιά παρουσίασαν έντονη επιθυμία για ζάχαρη ενώ έπαιζαν video games. Επίσης, επικίνδυνα ή βίαια video games μπορούν να προκαλέσουν βίαιες συμπεριφορές και έλλειψη του συναισθήματος συμπόνιας, αδυναμία δημιουργικότητας και μαθησιακές δυσκολίες.

Και φυσικά όσο αυξανόταν ο χρόνος στις οθόνες, τόσο μειωνόταν εκείνος της σωματικής άσκησης. Έρευνα με επικεφαλής την Dr. Pooja Tandon, από το University of Washington School of Medicine, ανακάλυψε ότι περίπου 1 in 10 children δεν κάνουν ούτε μία ώρα σωματικής άσκησης την ημέρα. “Αν είσαι κολλημένος σε μία οθόνη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, επομένως δεν μπορείς να είσαι σωματικά ενεργός,” λέει η Tandon. “Και αυτό το άλλο μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι ύπνος, επαφή με τους γύρω σου και όλα όσα βελτιώνουν την ψυχική σου υγεία».

Εντωμεταξύ, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μετατραπεί σε “zombie eaters,” τρώμε ασυνείδητα, συχνά τρώμε υπερβολικά ενώ βλέπουμε τηλεόραση ή χαζεύουμε στα social.

Ο τρόπος που οι γονείς χρησιμοποιούν την τεχνολογία, μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σχέση με τα παιδιά τους. “Technoference,” είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι ειδικοί για να περιγράψουν την παρουσία της τεχνολογίας που μας αποσπά την προσοχή όταν είμαστε με τα παιδιά μας και έχει αρνητική επίδραση στη μεταξύ μας σχέση. Έρευνα του UCLA υποστηρίζει ότι ο πολύς χρόνος μπροστά τις οθόνες, επηρεάζει την ικανότητα των παιδιών να «διαβάσουν» τα μη λεκτικά σημάδια, όπως για παράδειγμα οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος.

Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε όρια στην τεχνολογία σαν οικογένεια. Γιατί οφελεί όχι μόνο την ατομική μας ευεξία, αλλά και τις σχέσεις της οικογένειας. Η δημμιουργία αυτών των ορίων μπορεί να φαίνεται δύσκολη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με την Τεχνολογία. Το Thriving Kids εφοδιάζει τους γονείς με μικρά βήματα, όπως για παράδειγμα ένα μικρό διάστημα μακριά από την τεχνολογία ή το να απομακρύνουν το κινητό τους κατά την διάρκεια του φαγητού.

Όλοι μας θέλουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γονείς γίνεται για τα παιδιά μας. Ο ρόλος του γονέα δεν ήταν ποτέ εύκολος και πάντα αποτελούσε πρόκληση. Ξέρουμε ότι το μέλλον θα χαρακτηρίζεται από διαρκή αβεβαιότητα και αναστάτωση. Γι΄αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υιοθετήσουμε υγειινές ρουτίνες και συνήθειες που θα δημιουργήσουν ένα σταθερό θεμέλιο για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και θα τους επιτρέπουν να χτίσουν μία ζωή γεμάτη ευημερία, κάνοντας ένα μικρό βήμα τη φορά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Thrive Greece στο [email protected]