Οι συζητήσεις σχετικά με τα χρήματα φημίζονται ότι είναι άβολες, αλλά η πανδημία και το αυξημένο στρες σχετικά με τα οικονομικά τις έχουν κάνει ακόμα πιο αμήχανες αυτήν την στιγμή. Ακόμα κι αν έχεις τα οικονομικά σου σε τάξη, και έχεις καταφέρει να τα διατηρήσεις έτσι αυτήν την περίοδο, θα διαπιστώσεις ότι τα χρήματα μπορεί να αποτελούν ακόμα πρόβλημα αν δεν επικοινωνείς ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Γι’ αυτό το λόγο, έγραψα το τρίτο βιβλίο μου — Broke Millennial Talks Money: Scripts, Stories and Advice to Navigate Awkward Financial Conversations — για να μάθουμε όλοι πώς να έχουμε έναν υγιή διάλογο με τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας.

“Οι γονείς μου βιώνουν οικονομικές δυσκολίες τελευταία. Πώς να μιλήσω στα αδέρφια μου για να τους βοηθήσουμε;”

Η συζήτηση για τα οικονομικά προβλήματα των γονιών είναι μια συζήτηση που κανείς δεν θέλει να κάνει. Είναι μια οδυνηρή κατάσταση τόσο για τον γονιό, όσο και για το παιδί. Για τον γονιό, το να πρέπει να παραδεχτεί ότι ίσως βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση είναι αμήχανο και η αποδοχή στήριξης από το παιδί μπορεί να μοιάζει σαν αλλαγή των ισορροπιών. Είναι τόσο άβολο που πολλοί γονείς ίσως αρνηθούν ολοκληρωτικά τη βοήθεια. Αν το βιώνεις αυτό μαζί με τα αδέρφια σου, ακολουθούν μερικές συμβουλές:

Αρχικά, όλοι σας πρέπει να μοιραστείτε την οπτική σας για την οικονομική κατάσταση των γονιών σας. Είναι πιθανό να έχετε καταλάβει κάτι μετά από κάποια σχόλια των γονιών σας ή κάποιες ερωτήσεις που σας έκαναν.

Στη συνέχεια, πρέπει να υπάρξει ανοιχτός διάλογος μεταξύ σας σχετικά με το τι μπορείτε ρεαλιστικά να τους προσφέρετε. Πρέπει να είστε εντάξει με το γεγονός ότι δεν μπορείτε να δώσετε όλοι τα ίδια, ειδικά αν λάβετε υπόψη την οικονομική κατάσταση και την άνεση του καθενός σας. Η παροχή συναισθηματικής βοήθειας, μεταφοράς ή ακόμα και μετακόμισης κάποιου γονέα στο σπίτι σου είναι σημαντικές πηγές βοήθειας, χωρίς να δίνεις χρήματα.

Τέλος, αν οι γονείς σου δεν εκφράσουν ανοιχτά τις ανάγκες τους, αλλά υποπτεύεσαι ότι οι οικονομίες τους δεν τους επιτρέπουν να πάρουν σύνταξη ή να καλύψουν τα προσωπικά τους έξοδα, εσύ και τα αδέρφια σου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό έκτακτης ανάγκης για τους γονείς σας. Κάθε άτομο προσφέρει όσα μπορεί, βάσει των δυνατοτήτων του. Το πλεονέκτημα είναι ότι αποταμιεύοντας μετριοπαθή ποσά νωρίς και με συνέπεια, θα είστε έτοιμοι να προσφέρετε οικονομική στήριξη αν χρειαστεί.

“Πώς μπορώ να ζητήσω από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού μου μείωση στο ενοίκιο;”