Οδηγός για Managers: Βοήθησε την ομάδα σου να κάνει διάλειμμα από την τεχνολογία

Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία έχει έχει ενισχύσει μία κουλτούρα υπερβολικής δουλειάς και επαγγελματικής εξουθένωσης, με αποτέλεσμα να αποτελεί μεγάλο προτέρημα για κάποιον η άμεση απάντηση σε ένα email – ασχέτως με το τι ώρα είναι. Δυστυχώς, η άποψη που επικρατεί είναι ότι για να επιτύχεις και να πας μπροστά, θα πρέπει να είσαι διαρκώς διαθέσιμος και να ανταποκρίνεσαι γρήγορα – κατά την διάρκεια της νύχτας ή τα ξημερώματα. Η επιστήμη είναι απόλυτα σαφής για το πόσο λανθασμένη είναι η άποψη αυτή: μία μη υγιής σχέση με την τεχνολογία και το να είσαι διαρκώς συνδεδεμένος, έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση, τη μειωμένη δημιουργικότητα, την ανικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων και φυσικά τα περισσότερα λάθη. Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, προκαλεί υπερβολικό άγχος στους εργαζομένους. Σε έρευνα του 2017 του American Psychological Association αναφορικά με το στρες στην Αμερική, οι συμμετέχοντες που παρουσίασαν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους, ήταν εκείνοι που κοιτούσαν συνέχεια το τηλέφωνό τους, ακόμα και στην άδειά τους.

Σαν manager θα πρέπει να ενθαρρύνεις την ομάδα σου να κάνει διάλειμμα από τη δουλειά. Η άποψη ότι κάθε ώρα που περνάει κανείς χωρίς να εργάζεται είναι χαμένη, μας γυρίζει πίσω στην Βιομηχανική Επανάσταση. Και η αντίληψη πως ο χρόνος είναι χρήμα, είναι ευρέως διαδεδομένη στον κόσμο των επιχειρήσεων. Όσο παράλογο και αν ακούγεται, ξέρουμε ότι η αποδοτικότητα εξαρτάται από το αν δουλεύεις έξυπνα. Όχι περισσότερο. Αφορά στην ποιότητα της δουλειάς μας και όχι απλά στην ποσότητα. Ενθαρρύνοντας την ομάδα σου να παίρνει άδεια για να ξεκουραστεί και να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της είναι το κλειδί όχι μόνο για την δική τους επιτυχίας, αλλά και της ίδιας της εταιρείας. Και αυτό γιατί ο εργαζόμενος που θα ακολουθήσει αυτή τη συμβουλή είναι εκείνος που θα μπορεί να καινοτομήσει, να λύσει προβλήματα, να συνεργαστεί, να δημιουργήσει και να σκεφτεί πιο στρατηγικά. Όλα αυτά δεν είναι άλλωστε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αναζητάμε όταν χτίζουμε την ομάδα, στην οποία ηγούμαστε;

Και δεν αρκεί απλά να πεις στην ομάδα σου να κάνει διάλειμμα από την τεχνολογία, αλλά πρέπει πρώτος εσύ να δώσεις το παράδειγμα, γιατί κακά τα ψέματα αν ο επικεφαλής μας δουλεύει, τότε πρέπει να δουλεύουμε και εμείς. Αν σε ενθαρρύνει να πάρεις άδεια να αποφορτιστείς, αλλά την ίδια στιγμή εσύ θέλεις να δείχνεις διαρκώς διαθέσιμος σε σημείο που να φλερτάρεις με την επαγγελματική εξουθένωση, γιατί έτσι πιστεύεις ότι θα εξελιχθείς και θα πας μπροστά, μάλλον είναι δεδομένο τι θα επιλέξεις να κάνεις. Επομένως, για να αλλάξεις τη νοοτροπία τους, θα πρέπει εσύ να γίνεις το πρότυπο για την ομάδα σου και πρώτος εσύ να δώσεις το καλό παράδειγμα και να τους βοηθήσεις να ακολουθήσουν την δική σου συμπεριφορά.

Η Maura Thomas, βραβευμένη ομιλήτρια σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδική σε θέματα αποδοτικότητας και ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με άρθρο της στο Harvard Business Review με τίτλο, “Your Late-Night Emails Are Hurting Your Team, υποστηρίζει ότι σύμφωνα με έρευνες, για να αποδώσουμε τα μέγιστα στη δουλειά, χρειαζόμαστε χρόνο αποφόρτισης. Ο χρόνος μακριά από τη δουλειά, μας βοηθάει να συλλάβουμε νέες ιδέες και να αποκτήσουμε νέα οπτική. «Η ομάδα σου όμως δεν θα καταφέρει ποτέ να κάνει διάλειμμα από την τεχνολογία αν συνέχεια κοιτάζουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές για να δουν αν έχουν κάποιο email» υποστηρίζει η ίδια. Η δημιουργικότητα, η έμπνευση και το κίνητρο είναι σίγουρα το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα. Για να υπάρχουν όμως, η ομάδα σου χρειάζεται αποφόρτιση. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για εσένα, επομένως θα πρέπει να επανεξετάσεις τον τρόπο της μεταξύ σας επικοινωνίας και να βάλετε ενδεχομένως κάποια όρια».

Κάποιες εταιρείες – και χώρες – ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να βάζουν όρια στην τεχνολογία. Η Γαλλία για παράδειγμα ψήφισε ένα νομοσχέδιο, βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν διάλειμμα από την τεχνολογία (που σχετίζεται με τη δουλειά) μετά το τέλος του ωραρίου τους. Το Γαλλικό Υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει πως «αυτό το μέτρο σχεδιάστηκε για να υπάρχει ένας σεβασμός στις περιόδους ξεκούρασης των εργαζομένων και φυσικά η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής». Από το 2012, εταιρείες όπως η Atos και η Volkswagen εφαρμόζουν περιορισμούς στα εσωτερικά emails.

Το 2004, η Boston Consulting Group εγκαινίασε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται “Red Zone” – κόκκινη ζώνη – αναγνωρίζοντας τους χρόνια workaholics σε μία προσπάθεια να τους βοηθήσει να αποφύγουν το burnout. «Ήρωας για εμάς στην BCG δεν είναι αυτός που παραμένει στο γραφείο μέχρι τις 10 το βράδυ» λέει ο Kermit King, head of recruiting. “Θα πρέπει να εστιάζουμε στην αποδοτικότητα ανά ώρα και νομίζω ότι σε κάποια φάση η αποδοτικότητα μειώνεται.”

Οι τρόποι που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να δουλεύετε καλύτερα εσύ και η ομάδα σου:

1.Ενθάρρυνε την ομάδα να υιοθετήσει χρόνο αποφόρτισης κάθε εβδομάδα

Ζήτησε από την ομάδα σου να προσθέσει στο ημερολόγιό σας χρόνο αποφόρτισης σε εβδομαδιαία βάση, κατά την διάρκεια του οποίου θα αποφορτίζονται πλήρως. Αυτό μπορεί να είναι ένα οικογενειακό δείπνο, γυμναστική ή η παρακολούθηση της αγαπημένης τους σειράς.

2.Κάνε τα λόγια πράξη

Πες στην ομάδα σου πώς αποφορτίζεσαι εσύ, καθώς και τα πλεονεκτήματα που έχεις παρατηρήσει. Αν αποφορτίζεσαι τα Σαββατοκύριακα, μην στέλνεις και μην απαντάς σε emails αυτό το διάστημα – εκτός αν κάτι είναι εξαιρετικά επείγον.

3.Αναγνωρίστε τον χρόνο αποφόρτισης στα team meetings

Αν ξοδεύετε τον χρόνο σας στα team meetings για να ευχαριστήσετε τον υπάλληλο που απάντησε σε ένα email τα μεσάνυχτα, η ομάδα σου δεν θα πιστέψει ποτέ πως όντως θέλεις να αποφορτίζονται. Αντί λοιπόν για αυτό, αφιερώστε λίγο χρόνο σε κάθε meeting για να μιλήσετε για τις δραστηριότητες που βοηθούν τον καθέναν από εσάς να αποφορτιστεί και συγχαρείτε εκείνους που πραγματικά αποφορτίζονται και γεμίζουν τις μπαταρίες τους.

