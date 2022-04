Οδηγός για Managers: Βοήθησε την ομάδα σου να (επανα)συνδεθεί μεταξύ της

Υπάρχει η άποψη ότι τα social media και η άμεση επικοινωνία που προσφέρει η τεχνολογία, κάνουν τον κόσμο του σήμερα πιο συνδεδεμένο. Πρόσφατη έρευνα όμως αναφορικά με τις κοινωνικές σχέσεις στην ψηφιακή εποχή δείχνει ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο και ότι βρισκόμαστε στο μέσο μίας επιδημίας μοναξιάς – “epidemic of loneliness, κάτι που φυσικά ενέτεινε η πανδημία του κορονοϊού. Ενώ λοιπόν μπορούμε πράγματι να συνδεθούμε με τον οποιοδήποτε όπου και αν βρίσκεται ανά πάσα στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού, η ποιότητα των σχέσεών μας διαρκώς χειροτερεύει.

Η τεχνολογία όμως μπορεί να επηρεάσει και τις κατ΄ιδίαν συναντήσεις μας, καθώς η προσοχή μας διασπάται συνεχώς από τις ηλεκτρονικές μας συσκευές. Ο βραβευμένος συγγραφέας best sellers Mark Manson, σε άρθρο του στους New York Times αναφέρεται στις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνολογία, ακόμα και σε εκείνους που δεν την χρησιμοποιούν. “Όπως ο καπνός του τσιγάρου βλάπτει τους πνεύμονες των παθητικών καπνιστών που βρίσκονται κοντά στο άτομο που καπνίζει, έτσι και τα smartphones επηρεάζουν αρνητικά την προσοχή και τη συγκέντρωση των ατόμων που βρίσκονται κοντά στο άτομο που χρησιμοποιεί το κινητό του. Μας κάνει να χάνουμε τον ειρμό των σκέψεών μας, διασπά την προσοχή μας και εμποδίζει την ικανότητά μας να συνδεθούμε με τους γύρω μας και να είμαστε παρόντες”.

Αν λοιπόν θέλεις να βοηθήσεις τα μέλη της ομάδας σου να συνδεθούν μεταξύ τους, η απουσία της τεχνολογίας είναι απαραίτητη. Δεν εννοούμε φυσικά να την αποκλείσετε εντελώς, αλλά να αποκτήσετε μία πιο υγιή σχέση με αυτήν που θα σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε τα οφέλη της και να συνδεθείτε ουσιαστικά με τους γύρω σας. Σαν manager έχετε ευθύνη να βοηθήσετε την ομάδα σας να καλλιεργήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Ένας εργαζόμενος που νιώθει ότι έχει υποστήριξη – τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο – θα συνεισφέρει περισσότερο στην εταιρεία από έναν που δεν έχει. Οι εργαζόμενοι που καλλιεργούν και αναπτύσσουν σχέσεις με τους συναδέλφους τους, έχουν μεγαλύτερη δέσμευση. Μία μετα-ανάλυση του 2016 που δημοσιεύτηκε στο Personality and Social Psychology Review αποκαλύπτει ότι “οι εργαζόμενοι που έχουν το αίσθημα της συναδελφικότητας με τους συναδέλφους τους και με την εταιρεία γενικότερα, έχουν καλύτερη υγεία, είναι πιο ευτυχισμένοι και έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν την επαγγελματική εξουθένωση”.

Ο Adam Grant, καθηγητής management και ψυχολογίας στο Wharton School of the University of Pennsylvania, υποστηρίζει πως η πραγματική επαφή με τους συναδέλφους μας είναι σημαντική για την επιτυχία της εταιρείας. “Ίσως υποτιμάμε τις φιλίες του γραφείου και τον αντίκτυπο που αυτές έχουν στην ευτυχία μας και την αποτελεσματικότητά μας, αναφέρει ο ίδιος στους New York Times. “Μία δουλειά προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν σε αυτήν μπορούν να καλλιεργηθούν και να ευδοκιμήσουν φιλίες. Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι φιλίες του γραφείου επιφέρουν μεγαλύτερη απόδοση, βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων, καλύτερες επιλογές και περισσότερα αποτελέσματα. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας από το οποίο λείπει η κριτική και επικρατεί η ευγένεια και ο σεβασμός.

Οι τρόποι που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να χτίσεις τη σχέση με την ομάδα σου, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις:

1.Απαγόρευσε τις ηλεκτρονικές συσκευές από τα meetings σας

Εφάρμοσε έναν κανόνα απόλυτης συγκέντρωσης στα meetings σας. Αυτό θα κάνει τα meetings σας πιο αποτελεσματικά και θα ενθαρρύνει την ομάδα σου να είναι περισσότερο “παρών” και να μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον.

2.Ενθάρρυνε τα μέλη της ομάδας σου να βοηθούν ο ένας τον άλλον

Το να βοηθάς τον άλλον είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι βελτιώνει την ευεξία σου. Γι΄αυτό συζητήστε μεταξύ σας πώς μπορείτε να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον ή αποφασίστε όλοι μαζί να βοηθήσετε κάποιον που έχει ανάγκη, για παράδειγμα ένα ίδρυμα.

3.Καθιέρωσε τα walking meetings

Ενθάρρυνε την ομάδα σου να κάνετε το meeting σας περπατώντας. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι στα walking meetings οι συμμετέχοντες ανοίγονται περισσότερο και είναι πιο ειλικρινείς.

