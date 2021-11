Ο Thrive Οδηγός της Ευγνωμοσύνης

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

Είσαι στο γραφείο. Μήπως νιώθεις αποκομμένος από όλα εκείνα που δίνουν νόημα στη ζωή σου; Μήπως αισθάνεσαι ότι βάζεις τον εαυτό σου στην αναμονή; Ίσως νομίζεις ότι στην δουλειά δεν ταιριάζουν κάποιες συμπεριφορές. Κάποιες φορές είναι σαν να είσαι δύο διαφορετικοί άνθρωποι: άλλος στο γραφείο και άλλος στο σπίτι. Συνεπώς όταν φτάνεις στο γραφείο συμβαίνει μία αλλαγή: αφήνεις κομμάτια του εαυτού σου – ίσως μάλιστα τα καλύτερα – πίσω.

Η ευγνωμοσύνη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ την αισθάνεσαι και την εκφράζεις σε άλλους τομείς της ζωής σου, με την οικογένεια και τους φίλους σου και όλα όσα έχεις, δεν συμβαίνει το ίδιο και στο γραφείο. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι αν την υιοθετήσεις και στην επαγγελματική σου ζωή, θα έχεις τεράστια οφέλη στην υγεία, τις σχέσεις, αλλά και την απόδοσή σου.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά για να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου και να αποκτήσεις έναν γεμάτο ευγνωμοσύνη ακόμα και στο απαιτητικό περιβάλλον εργασίας σου.

Η επιστήμη σου δείχνει τα οφέλη της ευγνωμοσύνης

Πριν ρίξουμε μία ματιά στο πόσο σημαντική είναι η ευγνωμοσύνη σύμφωνα με την επιστήμη, ας δούμε πώς η ίδια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας και σήμερα και αιώνες πριν.

Σχεδόν κάθε πολιτισμός έχει ήθη και έθιμα σχετικά με την ευγνωμοσύνη. Το Thanksgiving στην Αμερική, το Pongal harvest festival της Ινδίας, το Great Thanksgiving festival της Ιαπωνίας, το Seren Tahun festival της Ινδονησίας, η γιορτή Yurya της Λευκορωσίας, το Sukkot στο Ισραήλ, το Chuseok στην Κορέα και το Erntedankfest της Γερμανίας είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο καθένας έχει τη δική του μοναδική ιστορία και τα δικά του ήθη και έθιμα, τα οποία ωστόσο συνδέονται μέσω της ευγνωμοσύνης

Σε κάθε εποχή και κάθε σημείο του πλανήτη, ένα πράγμα είναι σαφές: όταν είσαι ευγνώμων για όλα όσα έχεις, είτε αυτά είναι μικρά είτε μεγάλα, κάνεις καλό στο σώμα, το μυαλό και την ψυχή σου. Η αρχαία σοφία αναφορικά με την ευγνωμοσύνη ισχύει ακόμα και σήμερα. Από τον Πλάτωνα που υποστήριζε ότι ένας ευγνώμων άνθρωπος έλκει ωραία πράγματα, μέχρι τον Γερμανό φιλόσοφο Meister Eckhart που υποστηρίζει ότι αν η μόνη προσευχή που λες στη ζωή σου είναι “ευχαριστώ”, τότε αυτό αρκεί. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1977, τα Ηνωμένα Έθνη γιόρτασαν για πρώτη φορά την Παγκόσμια Ημέρα Ευγνωμοσύνης, που καθιέρωσε ο γκουρού του διαλογισμού Sri Chinmoy.

Σε ατομικό επίπεδο, η ευγνωμοσύνη μπορεί να σε αλλάξει εσωτερικά και εξωτερικά. Όταν είσαι ευγνώμων για όσα έχεις, όχι μόνο για υλικά αγαθά, αλλά και για τις σχέσεις, τα χαρίσματα και τις δυνάμεις σου, μπορείς να εστιάσεις καλύτερα στην σχέση σου με τον εαυτό, τους άλλους και τον κόσμο.

Η ευγνωμοσύνη είναι πολύ ισχυρή και σε στρεσογόνες καταστάσεις. Όπως σημειώνει η Arianna Huffington στο Thrive, “η προσευχή και η ευγνωμοσύνη έχουν την ίδια λατινογενή ρίζα, τη λέξη gratus. Όποτε αισθανόμαστε ότι θέλουμε να ξεφύγουμε για λίγο από μία κατάσταση, μπορούμε να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Αρκεί να κάνουμε μία μικρή παύση για λίγα λεπτά και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την ημέρα που πέρασε, για το ότι είμαστε ζωντανοί, για τα πάντα”.

Τι λέει όμως η επιστήμη; Η ευγνωμοσύνη έχει τεράστια οφέλη. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Academy of Management Journal, οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να διαθέσουν λίγα λεπτά στο τέλος της ημέρας και να σημειώσουν τρία πράγματα που είχαν θετική έκβαση την ημέρα που πέρασε, αλλά και το λόγο που πήγαν καλά. Ανακάλυψαν ότι μία σύντομη και θετική ανασκόπηση στο τέλος της ημέρας, μειώνει το στρες και βελτιώνει την υγεία. Παρόμοιες έρευνες αναδεικνύουν τα σωματικά οφέλη της ευγνωμοσύνης, στα οποία περιλαμβάνονται η καλύτερη ποιότητα του ύπνου, ενώ έρευνα του 2013 σε Σουηδούς ενήλικες αποκάλυψε ότι η ευγνωμοσύνη συνδέεται με την βελτίωση της ψυχικής υγείας. Όπως υποστηρίζουν ο Robert Emmons από το University of California και ο Michael McCullough από το University of Miami, δύο από τους πιο γνωστούς ερευνητές ευγνωμοσύνης, μία ζωή γεμάτη ευγνωμοσύνη είναι προϋπόθεση για μία καλή ζωή.”

Η ευγνωμοσύνη αποτελεί μία καλή διέξοδο για συναισθήματα και συμπεριφορές που δεν ωφελούν μόνο εσένα, αλλά και τους γύρω σου. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο journal Psychological Science, όσοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βοηθούν τους γύρω τους, ακόμα και αν αυτή η βοήθεια συνοδεύεται με κάποιο κόστος.

Η ευγνωμοσύνη αποτελεί χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη, καθώς μπορεί να σε κάνει πιο αποτελεσματικό και να σε βοηθήσει να εμπνεύσεις την ομάδα σου να βελτιώσει την απόδοσή της. Όπως σημειώνει στο Harvard Business Review ο Dacher Keltner, καθηγητής ψυχολογίας στο University of California, Berkeley, “όταν παραδίδω σεμινάρια σε άτομα που κατέχουν θέσεις εξουσίας, εστιάζω σε τρεις απαραίτητες αρετές: ενσυναίσθηση, ευγνωμοσύνη και γενναιοδωρία. Αυτές κάνουν έναν καλό ηγέτη, ακόμα και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα εργασίας.”

Όταν ο επικεφαλής μίας ομάδας υιοθετεί την ευγνωμοσύνη, τα οφέλη είναι σημαντικά τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και στους εργαζομένους.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Harvard Business Review και πραγματοποιήθηκε σε 195 επικεφαλής 15 χωρών, έδειξε ότι ένας επικεφαλής μίας ομάδας που ασχολείται με την εξέλιξη των υπαλλήλων του, μπορεί να δημιουργήσει μία κουλτούρα ευγνωμοσύνης και να βελτιώσει παράλληλα την απόδοση.

Η επιστήμη δείχνει πόση δύναμη έχει η ευγνωμοσύνη. Ας δούμε όμως πώς θα περάσεις από την θεωρία στην πράξη. Τα Μικροβήματα που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να κάνεις την ευγνωμοσύνη προτεραιότητά σου.

Μικροβήματα ευγνωμοσύνης

Φτιάξε μία λίστα ευγνωμοσύνης

Γράψε σε ένα χαρτί όλα όσα σε κάνουν να νιώθεις ευγνωμοσύνη στο τέλος της ημέρας, σε βοηθούν να μειώνεις τα επίπεδα άγχους και σε βοηθούν να χαλαρώνεις το βράδυ.

Πες “ευχαριστώ”

Η ευγνωμοσύνη είναι ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα με οφέλη τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Μπορείς να την εξασκήσεις με έναν πολύ απλό τρόπο: αφιέρωσε λίγα λεπτά και προσπάθησε να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου για αυτήν την ημέρα, επειδή είσαι ζωντανός, για κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή σου.

Άφησε το κινητό σου στην άκρη και παρατήρησε τον κόσμο γύρω σου

Όταν αποσυνδέεσαι συνειδητά, μπορείς να έρθεις σε επαφή με τους γύρω σου, αλλά και το περιβάλλον. Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να παρατηρήσεις προσεκτικά όλα όσα σε κάνουν να νιώθεις ευγνωμοσύνη.

