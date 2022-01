Ο Thrive Οδηγός για να ζεις σύμφωνα με τις αξίες σου

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Τι ποσοστό των εργαζομένων είναι αφοσιωμένο στη δουλειά του.

-Τι είναι το ikigai.

Σκέψου λίγο. Τι σε εμπνέει και σου δίνει ενέργεια; Τι δίνει νόημα στην ζωή σου και ποιος είναι ο λόγος που ξυπνάς κάθε πρωί;

Όποιες και αν είναι οι απαντήσεις σου, αυτά τα ερωτήματα συνοψίζονται σε μία λέξη: αξίες. Όλα όσα έχουν σημασία για σένα και συνδέονται όχι μόνο με την αφετηρία σου, αλλά και με τον προορισμό σου.

Η αναζήτηση των αξιών μπορεί φαινομενικά να μην έχει σχέση με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σου, ωστόσο αν μπορείς να βρεις κοινά σημεία ανάμεσα σε ό,τι δίνει νόημα στη δουλειά σου και ό,τι σε εμπνέει έξω από αυτήν, τότε θα δεις ότι η επαγγελματική και η προσωπική σου ζωή συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Όταν μπορέσεις να το συνειδητοποιήσεις, θα δουλεύεις με περισσότερο πάθος, αφοσίωση και σκοπό.

Γιατί έχουν σημασία οι αξίες, σύμφωνα με την επιστήμη

Όταν μία επιχείρηση λαμβάνει σοβαρά υπόψιν της την αποστολή της, τις αξίες της και τον σκοπό της, η δουλειά αποκτά μεγαλύτερο νόημα για τους εργαζόμενους και η ίδια η εταιρεία μεγαλύτερο κύρος. Όλο και περισσότερο, οι εργαζόμενοι αναζητούν ένα περιβάλλον εργασίας συνυφασμένο με τις αξίες τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα της Global Tolerance, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να εργάζονται σε μία επιχείρηση που έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, ενώ 36% δηλώνουν ότι θα δούλευαν περισσότερο αν η εταιρεία τους συνέβαλε στη βελτίωση της κοινωνίας.

Ωστόσο είναι δύσκολο να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις μία νοοτροπία που πραγματικά βασίζεται σε αξίες. Αν μόνο το 13% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι πραγματικά αφοσιωμένο στη δουλειά του, είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω για να δημιουργηθεί μία ουσιαστική σχέση μεταξύ των εργαζομένων και των εταιρειών τους.

Πώς πιστεύεις ότι μπορείς να βελτιώσεις την απόδοσή σου και να παίρνεις μεγαλύτερη ικανοποίηση από την δουλειά σου, χωρίς να παραμερίζεις τις δικές σου αξίες;

Τα επιστημονικά δεδομένα και η φιλοσοφία δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη σημασία του να ζεις και να εργάζεσαι με βάση τις αξίες σου.

Πάρε για παράδειγμα το Ikigai, μία ιαπωνική έννοια που μεταφράζεται ως «ο λόγος για να ξυπνάς το πρωί». Είναι μέρος της αξίας που δίνει η ιαπωνική κουλτούρα στην αναζήτηση του λόγου ύπαρξης και η μακροζωία των Ιαπώνων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτή τη φιλοσοφία. Ο Héctor García, συγγραφέας του Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life, έγραψε «Η εύρεση του ikigai σου έχει ιδιαίτερη σημασία για μία μακρόχρονη ζωή γεμάτη νόημα.»

Αν μπορείς να αποσαφηνίζεις τις αξίες και τους στόχους σου, τότε έχειςστα χέρια σου ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την παραγωγικότητά σου: την ιεράρχηση. Όπως όταν κάνεις αξιολογικές κρίσεις για το τι έχει περισσότερη ή λιγότερη σημασία στη ζωή, η επιτυχία στην εργασία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά σου να παίρνεις αποφάσεις για το πού θα δώσεις την προσοχή σου. Ο ειδικός σε θέματα παραγωγικότητας David Allen λέει ότι η ιεράρχηση δεν έχει να κάνει μόνο με τι θα ασχοληθείς πρώτα, αλλά αφορά σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις αξίες και το όραμά σου, όπως για παράδειγμα «γιατί βρίσκομαι εδώ;» και «ποιο είναι το όραμα που έχω εγώ και οι συνεργάτες μου για τη θέση μας;»

Τέλος, είναι και η υγεία σου. Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από τα νοσοκομεία Mount Sinai της Νέας Υόρκης το 2015, όσοι έχουν υψηλό αίσθημα σκοπού – που ορίζεται σαν «αίσθημα νοήματος και καθοδήγησης και μία αίσθηση ότι αξίζει να ζεις» – έχουν χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακών νοσημάτων.

Τώρα που γνωρίζεις πως το όραμα και οι αξίες τροφοδοτούν την επιτυχία σου, δες πώς μπορείς να τα κάνεις πράξη.

Μικροβήματα για να ζεις σύμφωνα με τις αξίες σου

Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να καταγράψεις τις αξίες σου

Ρώτα τον εαυτό σου: «Τι έχει σημασία για μένα;» Στη συνέχεια σημείωσε κάπου τις σκέψεις σου. Ακόμα καλύτερα, κόλλησε ένα post-it στο γραφείο σου για να το βλέπεις όποτε θέλεις.

Προγραμμάτισε λίγο χρόνο για να ασχοληθείς με δραστηριότητες που έχουν νόημα για σένα

Φρόντισε να αφιερώνεις χρόνο εκτός δουλειάς σε δραστηριότητες που αφορούν στη σωματική, την πνευματική και την ψυχική σου υγεία και θα διαπιστώσεις την βελτίωση κάθε τομέα της ζωής σου.

Βρες χρόνο για αυτά που έχουν σημασία αφήνοντας στην άκρη αυτά που δεν έχουν

Αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα που σου απορροφά την ενέργεια και δεν σε ανταμοίβει, σκέψου να την παρατήσεις. Αν επιτρέψεις στον εαυτό σου να αποκοπεί από όσα δεν σε ενδιαφέρουν, τότε θα έχεις περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να ασχοληθείς με αυτά που έχουν αξία για σένα.

Για να λαμβανεις τα καλύτερα άρθρα μας στο email σου, γράψου στο Newsletter μας.

Διάβασε ακόμα:

Θέσε ως προτεραιότητα τον εαυτό σου και γίνε η αλλαγή που θέλεις στον κόσμο

Γιατί το να προσφέρεις είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου