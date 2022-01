Ο Thrive Οδηγός για να κάνεις τους στόχους σου πραγματικότητα

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που θα σε βοηθήσει να πετύχεις τους στόχους σου.

-Ποια νοοτροπία οδηγεί στην επιτυχία.

Η επιτυχία στην εργασία και τη ζωή αφορά στην διεύρυνση του εαυτού σου και αυτό ακριβώς κάνουν οι στόχοι. Όταν θέτουμε στόχους, εξελισσόμαστε, ωριμάζουμε και γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Η επιστήμη των στόχων αφορά σε διαφορετικά πεδία: περιλαμβάνει τα στοιχεία του χαρακτήρα σου, τη νοοτροπία που έχεις στην εργασία σου και τις σχέσεις σου και φυσικά πολλά άλλα. Το κλειδί είναι να μετατρέψεις τα άπιαστα όνειρα, όπως η συγγραφή ενός βιβλίου, σε καθημερινή πρακτική, να σηκώνεσαι μια ώρα νωρίτερα και να πληκτρολογείς σε μία κενή οθόνη. Με έναν τρόπο, η στοχοθεσία είναι άσκηση ενσυνειδητότητας: κάνεις μία παύση από τη μέρα σου για μερικά λεπτά, σκέφτεσαι το πού βρίσκεσαι και πού θες να πας και αυτό σε βοηθάει να βελτιώσεις την απόδοσή σου.

Ακολουθούν μερικοί επιστημονικά αποδεδειγμένοι τρόποι για να κάνεις τους στόχους πραγματικότητα.

Το στοιχείο του χαρακτήρα που μετατρέπει τους στόχους σε πραγματικότητα

Υπάρχει μια λέξη για τον χαρακτήρα που βοηθά τους ανθρώπους να κάνουν την επίτευξη των στόχων τους συνήθεια. Λέγεται σχολαστικότητα. Και έχει μελετηθεί ενδελεχώς από τους επιστήμονες. Ο Brent Roberts, καθηγητής στο University of Illinois, που έχει ασχοληθεί επισταμένως με αυτό το χαρακτηριστικό, αναφέρει ότι η σχολαστικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο κάποιος μπορεί και ελέγχει τις παρορμήσεις του, ενδιαφέρεται για τους στόχους, κάνει σχέδια και ακολουθεί τους κανόνες.

Οι σχολαστικοί άνθρωποι έχουν καλύτερες δουλειές, έχουν καλύτερη επαγγελματική απόδοση και γενικότερα μεγαλύτερη επιτυχία, μεγαλύτερες απολαβές και ικανοποίηση από τη ζωή συγκριτικά με τους λιγότερο σχολαστικούς συναδέλφους τους. Οι σχολαστικοί managers θωρακίζουν τους εργαζομένους από τα τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα και τα σχολαστικά 10χρονα γίνονται πιο υγιείς ενήλικες στα 50 τους.

Η καθημερινή στοχοθεσία είναι η πρακτική της σύνδεσης των καθημερινών σου ασχολιών με τους μακροπρόθεσμους στόχους σου. Και οι σχολαστικοί άνθρωποι είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους τους: πώς τους θέτουν, πώς τους τηρούν και τι να κάνουν αν δεν τους πετύχουν. Οι σχολαστικοί άνθρωποι είναι συνεπείς και τηρούν τις προθεσμίες. Είναι, επίσης, οργανωμένοι ώστε να μην χάνουν 20 λεπτά αναζητώντας ένα αρχείο που ένας λιγότερο σχολαστικός άνθρωπος θα είχε χάσει. Η σχολαστικότητα είναι σαν να “βουρτσίζεις τα δόντια σου”, υποστηρίζει ο Brent Roberts. “Αποτρέπει την εμφάνιση των προβλημάτων.” Η έρευνα έχει δείξει ότι οι σχολαστικοί άνθρωποι είναι τακτικοί, υπεύθυνοι, συγκροτημένοι και τείνουν να ακολουθούν τις παραδόσεις και κανόνες.

Ευτυχώς, το επίπεδο σχολαστικότητάς σου δεν είναι κάτι που παραμένει στάσιμο, αλλά δείχνει να αυξάνεται φυσικά στο πέρασμα του χρόνου. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι καθώς αυξάνονται οι ευθύνες, μια πιο δύσκολη δουλειά, ένας σύντροφος, παιδιά, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να τις διαχειριστείς.

Αλλά αν ανήκεις στους πιο ελεύθερους και παρορμητικούς ανθρώπους, μην ανησυχείς. Ο ακαδημαϊκός του Cambridge Brian Little έχει διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι μπορούν να υιοθετήσουν αυτό το χαρακτηριστικό όταν αναλαμβάνουν προσωπικά projects που τους ενδιαφέρουν και πηγαίνουν κόντρα στον εαυτό τους, όταν το απαιτεί η κατάσταση.

Όπως υπογραμμίζει ο Little στο νέο του βιβλίο Who Are You, Really?, ένας άλλος τρόπος που ένας λιγότερο σχολαστικός άνθρωπος μπορεί να δανειστεί μια στρατηγική από τους πιο συνεπείς συναδέλφους του είναι να κάνει τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, ευχάριστα.

Είτε είσαι εκ φύσεως σχολαστικός, είτε όχι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις στρατηγικές: θέτεις όρια στον εαυτό σου, δημιουργείς προθεσμίες και τσεκάρεις τον εαυτό σου στην πορεία για να δεις πώς τα πηγαίνεις. Η επίτευξη των στόχων σημαίνει επίσης ότι δεν φοβάσαι τις ατέλειες.

Πέρα από τη σχολαστικότητα, χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια νοοτροπία που θεωρεί τα λάθη προκλήσεις, αντί για πηγή ντροπής. Εφαλτήρια προς την επιτυχία. Αυτή είναι η ψυχολογία της επίτευξης των στόχων.

Η νοοτροπία που βοηθάει τους ανθρώπους να συνεχίζουν και να επανέρχονται όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά

Ακόμα κι αν έχεις τις καλύτερες προθέσεις, δεν πρόκειται να τα κάνεις όλα τέλεια από την αρχή. Οι στόχοι σπάνια επιτυγχάνονται με την πρώτη προσπάθεια. Επομένως, είναι σημαντικό να έχεις μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στην αποτυχία. Η ψυχολόγος του Stanford Carol Dweck έχει διαπιστώσει ότι οι μαθητές και συνακόλουθα οι ενήλικες είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχημένοι, αν φυσικά υιοθετήσουν μία σωστή νοοτροπία. Έχει διαπιστώσει ότι, ανάλογα με το τι διδάσκουν οι γονείς και οι κηδεμόνες για την επιτυχία, οι άνθρωποι έχουν μια νοοτροπία που εξελίσσεται ή μια νοοτροπία που παραμένει στάσιμη. Αν για παράδειγμα πεις σε ένα παιδί ότι τα πήγε καλά σε ένα τεστ, γιατί είναι πολύ έξυπνο, ίσως αναπτύξει μία σταθερή νοοτροπία. Αν πεις, όμως, σε ένα παιδί ότι η επιτυχία του οφείλεται στην προσπάθειά του, τότε μπορεί να υιοθετήσει μια νοοτροπία εξέλιξης. “Άτομα με σταθερή νοοτροπία πιστεύουν ότι η ευφυΐα τους είναι απλώς ένα έμφυτο χαρακτηριστικό-διαθέτουν μια συγκεκριμένη ποσότητα και αυτό είναι”, υποστηρίζει. “Αντιθέτως, άτομα με νοοτροπία εξέλιξης πιστεύουν ότι μπορούν να αναπτύξουν την ευφυΐα τους με το πέρασμα του χρόνου.”

Τα παιδιά και οι ενήλικες με σταθερή νοοτροπία θέλουν να δείχνουν έξυπνοι και αντιλαμβάνονται τα λάθη σαν μια ντροπιαστική απόδειξη ότι δεν είναι τέλειοι. Αν η επιτυχία τους, ή η έλλειψη τους, οφείλεται σε ένα έμφυτο χαρακτηριστικό, γιατί να προσπαθήσουν πιο πολύ την επόμενη φορά; Εξαιτίας αυτού, η σταθερή νοοτροπία απομακρύνει τους ανθρώπους από την ανάληψη ρίσκου, το πείραμα και την καινοτομία, ενώ η νοοτροπία εξέλιξης αντιμετωπίζει τα λάθη ως σημάδι πρόκλησης και την προσπάθεια σαν τον μόνο τρόπο βελτίωσης. Το κλειδί, αναφέρει η Dweck, είναι να αγνοείς την “επιτυχία” για να κυνηγήσεις τις προκλήσεις: με αυτόν τον τρόπο, εστιάζεις την προσπάθειά σου εκεί που πρέπει, αντί να ανησυχείς για το πώς φαίνεται στους άλλους.

Οι σχέσεις που διαμορφώνουν τους στόχους σου

Η στοχοθεσία και η τήρηση των στόχων δεν αφορά μόνο εσένα. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι στόχοι μας δεν ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς, δημιουργούνται από το περιβάλλον μας, ειδικά από τους ανθρώπους τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι απορροφούμε τους στόχους και τις προσδοκίες από τους συντρόφους μας, αποδεικνύοντας τη συμβουλή της Sheryl Sandberg ότι η μεγαλύτερη επαγγελματική απόφαση είναι να αποφασίσεις ποιον θα παντρευτείς. Παρομοίως, μας αρέσουν οι άνθρωποι που είναι σχετικοί με τους στόχους μας και οι άνθρωποι που είναι καλύτεροι στο να τηρούν τους στόχους τους περιβάλλονται από ανθρώπους με ανάλογη νοοτροπία.

Δεσμεύσου ότι θα κάνει αλλαγές τώρα

Παρόλο που αυτά μοιάζουν δύσκολα χαρακτηριστικά, είναι όλα στοιχεία που μπορούμε να καλλιεργήσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μπορούμε να αναζητήσουμε τρόπους να είμαστε πιο σχολαστικοί στη δουλειά και τις σχέσεις μας και μπορούμε να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα σημεία στα οποία έχουμε ακόμα σταθερή νοοτροπία. Σε κοινωνικό επίπεδο, μπορούμε να συναναστρεφόμαστε ανθρώπους που μοιράζονται τις φιλοδοξίες μας και να πραγματοποιήσουμε στόχους μαζί.

Ακολουθούν μερικά Μικροβήματα για να ξεκινήσεις σήμερα:

1.Αντί να πιάσεις το κινητό σου πρωί πρωί, αφιέρωσε 10 λεπτά για να θέσεις στόχους για τη μέρα σου.

Όχι μόνο για ό,τι θες να ολοκληρώσεις, αλλά και για το πώς θέλεις να είναι η μέρα σου. Αυτό θα επηρεάσει το υπόλοιπο της μέρας σου.

2.Ξεκίνα κάθε μέρα καταγράφοντας τους στόχους της ημέρας, μαζί με τα καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρώσεις για να τους πετύχεις

Έρευνα έχει αποδείξει ότι η καταγραφή λεπτομερών και συγκεκριμένων βημάτων για την επίτευξη ενός στόχου αυξάνει την πιθανότητα να τους πετύχεις.

3.Αναλογίσου την πρόοδό σου στο τέλος της ημέρας

Αναρωτήσου, “Τι πέτυχα σήμερα;” και “Τι έμαθα;¨. Το να βλέπεις την πρόοδό σου θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις το κίνητρό σου για να επιτυγχάνεις τους στόχους σου κάθε μέρα.

