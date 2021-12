Ο Thrive Οδηγός για να επικοινωνείς πιο αποτελεσματικά

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πώς θα σε βοηθήσει η ουσιαστική επικοινωνία.

-Ποια μικρά βήματα θα σε βοηθήσουν να την καλλιεργήσεις.

Σήμερα έχεις στη διάθεσή σου ένα πολύ εύρος εργαλείων επικοινωνίας. Από τα email και τα sms ως το Facebook, το WhatsApp και φυσικά το Zoom που το γνωρίσαμε καλύτερα μέσα στην πανδημία, δεν είχες ποτέ πριν τόσους τρόπους να επικοινωνήσεις, να μοιραστείς πληροφορίες και να δημιουργήσεις νέες επαφές.

Ωστόσο παρά την πληθώρα των σύγχρονων μέσων, παραμένουμε άνθρωποι που επικοινωνούν μεταξύ τους. Και ενώ η τεχνολογία έχει βελτιώσει τη ζωή μας με πολλούς τρόπους, ταυτόχρονα έχει φέρει νέες προκλήσεις στην ανθρώπινη επικοινωνία. Αν έχεις αναρωτηθεί αν το υπερσύγχρονο κινητό σου σε φέρνει όντως πιο κοντά ή σε απομακρύνει από τους ανθρώπους γύρω σου, μάλλον καταλαβαίνεις τι εννοούμε.

H Sherry Turkle, καθηγήτρια στο MIT και συγγραφέας του Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age, υποστηρίζει: «πολύ συχνά βρίσκουμε μία αφορμή να ασχοληθούμε με το κινητό εν μέσω συζήτησης. Δεν έχουμε επαφή με το τι σκέφτεται και το τι νιώθει ο διπλανός». Η Turkle παρέθεσε μία μελέτη του Pew Research Center από το 2015 η οποία αναφέρει ότι 89% των αμερικανών χρησιμοποίησαν το κινητό τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης – και 82% δήλωσαν ότι αυτό μείωσε την ποιότητα της αλληλεπίδρασης. Και σύμφωνα με μία παγκόσμια έρευνα της Julianne Holt-Lunstad από το Πανεπιστήμιο Brigham Young, η συνεχόμενη σύνδεση μας με τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας: «Η κοινωνική απομόνωση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας».

Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσεις την αξία της ουσιαστικής επικοινωνίας σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσεις τις σχέσεις σου σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Πώς η ουσιαστική επικοινωνία σε κάνει πιο έξυπνο, πιο δυνατό και πιο επιτυχημένο

Οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους προγραμματισμένοι να αλληλεπιδρούν. Αυτό που δίνει νόημα και χρώμα στην καθημερινότητά μας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι οι σχέσεις μας με την οικογένεια, τους φίλους ή τους συνεργάτες μας.

Ωστόσο, λόγω της τεχνολογίας οι ανθρώπινες σχέσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις, ακόμα και αν εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι.

Η λύση βέβαια δεν είναι να σταματήσεις να χρησιμοποιείς την τεχνολογία και να ζήσεις από εδώ και στο εξής σαν ερημίτης – κάτι που σίγουρα δεν θα ήθελες. Από την άλλη, μία ζωή γεμάτη με ψηφιακούς «φίλους», μπορεί να είναι φτωχή από ουσιαστικές ανθρώπινες επαφές. Και όταν δεν καταφέρνεις να συνδεθείς ουσιαστικά με τους άλλους ή ακόμα χειρότερα, όταν δε μπορείς να αναγνωρίσεις την σημασία της ουσιαστικής επαφής – τότε πληρώνεις ένα τίμημα. Όπως υποστηρίζει ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Vivek Murthy στο Harvard Business Review, «Η μοναξιά είναι μία αυξανόμενη επιδημία. Ζούμε στην πιο τεχνολογικά υπερ-συνδεδεμένη εποχή στην ιστορία κι όμως οι δείκτες μοναχικότητας έχουν διπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980.»

Έρευνες δείχνουν ότι η ουσιαστική επικοινωνία, σε βοηθάει να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις ουσιαστικές σχέσεις, αλλά και να βελτιώσεις την απόδοσή σου στη δουλειά. Για παράδειγμα, αν εργάζεσαι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ίσως νιώθεις ότι η επιτυχία σου εξαρτάται από την ικανότητά σου να μιλάς και να ακούγεσαι. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι και η ικανότητα να ακούς είναι ένα ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει είτε εσένα είτε την ομάδα σου. «Ένας καλός ακροατής είναι σε πλεονεκτική θέση» γράφει ο Julian Treasure, συγγραφέας του How to be Heard: Secrets for Powerful Speaking and Listening. «Το να ακούς δεν είναι απλά μία φυσική ικανότητα – είναι μια δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί».

Μπορεί να σκέφτεσαι ότι η εμπειρία και η μέχρι τώρα πορεία σου παραείναι σημαντικές για να σπαταλάς τον χρόνο σου ακούγοντας τους άλλους. Όμως αυτή ακριβώς η νοοτροπία έχει αποδειχθεί εμπόδιο στην εξέλιξη πολλών από εμάς – και ξέρεις κάτι; Δεν είναι δύσκολο να την αλλάξεις. Αν για παράδειγμα έχει τύχει να παρευρεθείς σε ένα meeting όπου όλοι προσπαθούσαν να πουν τη γνώμη τους απλά και μόνο για να ακουστούν, τότε ήδη ξέρεις ότι αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι απλά το να έχεις την τελευταία λέξη ή την πιο δυνατή φωνή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Google, η οποία το 2016 διεξήγαγε μία εσωτερική έρευνα με σκοπό να κατανοήσει ποιοι παράγοντες συντελούσαν στη δημιουργία των ισχυρότερων ομάδων στον εργασιακό χώρο. Ακόμα και σε μία τόσο τεχνολογικά προηγμένη, καινοτόμα εταιρεία, το συμπέρασμα ήταν εξαιρετικά απλό και άσχετο με την τεχνολογία. Ο δημοσιογράφος Charles Duhigg συνόψισε τα αποτελέσματα της έρευνας: «Τα μέλη των καλύτερων ομάδων ακούν ο ένας τον άλλο και δείχνουν ευαισθησία προς τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους.» Η ίδια έρευνα, μας υπενθύμισε ότι «καμιά φορά είναι εύκολο να ξεχάσουμε πως η επιτυχία χτίζεται πάνω σε εμπειρίες και ουσιαστική επικοινωνία. Και αυτά δεν μπορούν να βελτιωθούν με τεχνικά μέσα.»

Η ικανότητά μας να επικοινωνούμε και να συνδεόμαστε, μπορεί να βελτιωθεί όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες. Ένας τρόπος να βελτιώσεις την επαφή σου με τους άλλους είναι να αφιερώσεις χρόνο για να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2017 στο Journal of Cognitive Enhancement, η ικανότητα να κατανοείς τον εαυτό σου αυξάνει την ικανότητα να κατανοείς τους γύρω σου. Και όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης, «η κατανόηση των συναισθημάτων, των προθέσεων και των πεποιθήσεων των άλλων είναι μία σημαντική δεξιότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.»

Με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η επίγνωση του ποιοί είμαστε και τι αντιπροσωπεύουμε γίνεται όλο και πιο σοβαρή υπόθεση. Όπως σημειώνει η Arianna Huffington στο Thrive Global , σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι η ουσιαστική επαφή και πώς να επαναπροσδιορίσουμε και να την προστατεύσουμε από την εισβολή της τεχνολογίας.»

Στη δουλειά, η ουσιαστική επικοινωνία περιλαμβάνει και την ανεύρεση των τρόπων που ταιριάζουν σε εσένα. Για παράδειγμα, κάποιοι από εμάς λειτουργούν καλύτερα στα πλαίσια μίας ομάδας, ενώ άλλοι χρειάζονται ηρεμία και απομόνωση. Η Susan Cain, συγγραφέας του best-seller Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, υποστηρίζει: «Τα περισσότερα σχολεία και περιβάλλοντα εργασίας οργανώνουν τους μαθητές και τους εργαζόμενους σε ομάδες, πιστεύοντας ότι η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα έρχονται μέσα από συλλογικά πλαίσια. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Ο Πικάσο, ο Δαρβίνος και ο Dr. Seuss, τα σπουδαιότερα μυαλά μας εργάζονταν συχνά σε απομόνωση».

Γι’ αυτό λοιπόν σκέψου, τι σε ενοχλεί στην επικοινωνία; Τι εκτροχιάζει τις συζητήσεις και προκαλεί παρανοήσεις και εκνευρισμό; Και τώρα σκέψου με ποιους τρόπους μπορείς να επικοινωνήσεις πιο ουσιαστικά με τους γύρω σου. Μόλις αρχίσεις να συνειδητοποιείς όλα αυτά που σε ενοχλούν, θα γίνεις και πιο προσεκτικός με τον τρόπο που επικοινωνείς με τους άλλους.

Τα Μικροβήματα που ακολουθούν, θα σε βοηθήσουν να επικοινωνείς πιο αποτελεσματικά, αρχίζοντας σήμερα.

Μικροβήματα για μία πιο ουσιαστική επικοινωνία

1. Άσε τις ηλεκτρονικές συσκευές έξω από το επόμενο meeting

Είναι απλό: αν δεν έχεις οπτική επαφή με τις συσκευές σου, θα είσαι πιο συγκεντρωμένος και παραγωγικός, και ολόκληρη η ομάδα σου θα είναι πιο δημιουργική χωρίς να τους αποσπά το κινητό και ο υπολογιστής.

2. Πρόσεχε το ρυθμό της αναπνοής σου όταν διαβάζεις emails

Μπορεί να σου φαίνεται ασήμανο αλλά δεν είναι. Περίπου ένας στους δέκα ασυναίσθητα κρατάει την αναπνοή του για μικρά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης email, κάτι το οποίο μειώνει τη συγκέντρωση, αυξάνει το στρες και πιθανώς σε εμποδίζει απ’το να δώσεις συνειδητές, ουσιαστικές απαντήσεις.

3. Γίνε καλύτερος ακροατής

Μην υποτιμάς τη δύναμη της σιωπής. Αντί να μοιραστείς τη δική σου άποψη ή να αλλάξεις το θέμα, δώσε στον συνομιλητή σου την ευκαιρία να εμβαθύνει στο θέμα.

Διάβασε ακόμα:

Phubbing. Η νέα συνήθεια που σύμφωνα με έρευνα επηρεάζει αρνητικά τη σχέση με τους γύρω σου

Μάθε πώς να είσαι καλύτερος ακροατής