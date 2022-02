Ο Thrive Οδηγός για να δουλεύεις πιο έξυπνα

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να ανακτήσεις τη συγκέντρωσή σου μετά από μια διακοπή.

-Τη χρυσή τομή μεταξύ προσωπικού και κοινού χώρου.

Ακόμα και στις πιο ιδανικές συνθήκες, ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να παραμείνει συγκεντρωμένος σε ένα σημείο. Ακόμα και άνθρωποι που διαλογίζονται για χρόνια διαπιστώνουν ότι το μυαλό τους ταξιδεύει κάθε 10 δευτερόλεπτα. Και στο σύγχρονο κόσμο, μας βομβαρδίζουν οι περισπασμοί. Επομένως, αν πρόκειται να συγκεντρωθούμε στη δουλειά, θα χρειαστούμε βοήθεια.

Το γραφείο δεν σε βοηθάει πάντα να κάνεις τη δουλειά σου απερίσπαστος. Έρευνα δείχνει ότι ο θόρυβος, ειδικά αυτός που κάνουν οι συνάδελφοί σου, είναι κάποιες φορές ανυπόφορος. Υπάρχει και ο οπτικός θόρυβος που επίσης σου αποσπά την προσοχή – είτε πρόκειται για την τηλεόραση που έχει μείνει ανοιχτή, είτε οι ασταμάτητες κινήσεις των υπερκινητικών συναδέλφων σου.

Ανάμεσα σε αυτούς τους περισπασμούς και την συνεχή εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη σου, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι εργαζόμενοι αποπροσανατολίζονται κάθε 11 λεπτά περίπου, ενώ χρειάζονται 20 λεπτά για να ανακτήσουν τη συγκέντρωσή τους. Οι νευροεπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι όσοι κάνουν multitasking δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο, γιατί αντί να επανέρχονται στην προηγούμενη δουλειά, χάνουν τελείως τον προσανατολισμό τους. Μια πρόσφατη έρευνα της Microsoft διαπίστωσε ότι οι περισπασμοί και ο χρόνος επαναφοράς που απαιτείται καταναλώνουν το 28% της ημέρας ενός εργαζομένου.

Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε για να ευημερήσουμε στη δουλειά μας είναι να βελτιστοποιήσουμε το χώρο εργασίας μας – από τα γραφεία μέχρι τις αίθουσες των συσκέψεων – για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε περισσότερο, να μπορούμε να απομονωνόμαστε όταν χρειάζεται, αλλά και να συνεργαζόμαστε όταν είναι απαραίτητο. Μάθε τι πιστεύουν οι κορυφαίοι καθηγητές management, οι οργανωσιακοί ψυχολόγοι και οι business experts σχετικά με το τι οδηγεί στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε έναν εργασιακό χώρο.

Βρες τον προσωπικό και τον κοινό σου χώρο

Αν θέλεις να βρεις πραγματικά καινοτόμες ιδέες, έρευνα υποστηρίζει ότι είναι καλύτερο να δουλεύεις μόνος σου, τουλάχιστον για λίγο. Η Leigh Thompson, καθηγήτρια στο Northwestern University, ενθαρρύνει τις ομάδες να εφαρμόσουν την προσέγγιση του προσωπικού και κοινού χώρου στο περιβάλλον εργασίας τους. Αυτό σημαίνει να έχουν ένα μέρος για να είναι μόνοι τους, αλλά και έναν χώρο όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν και να ανασυγκροτηθούν.

“Η δημιουργικότητα εμφανίζεται όταν δουλεύεις απερίσπαστος και μόνος σου,” αναφέρει. “Τα άτομα είναι πολύ καλά στο να παράγουν ιδέες, ενώ οι ομάδες είναι οι καλές στην επιλογή, τη διαμόρφωση και το φιλτράρισμα αυτών των ιδεών.”

Βρες τον τρόπο να δουλέψεις στο γραφείο ανοιχτού τύπου

Πολλοί από εμάς δουλεύουμε σε γραφεία ανοιχτού τύπου – σχεδόν το 80% των Αμερικανικών εταιρειών – αυτούς τους χώρους, χωρίς όρια, όπου όλοι βρίσκονται στην ίδια αίθουσα. Παρόλο που μπορεί να ακούγεται σαν ένας ευχάριστος τρόπος εργασίας, η Susan Cain, συγγραφέας του βιβλίου Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, υποστηρίζει ότι ένας “ανοιχτός” τρόπος εργασίας μπορεί να αποτρέπει τους ανθρώπους από το να ανοιχτούν.

“Όταν οι άνθρωποι ξεκινούν να διαμορφώνουν σχέσεις, αυτό που μοιράζονται είναι η ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών,” αναφέρει, κι αν ό,τι λες πρόκειται να το ακούσουν όλοι όσοι εργάζονται μαζί σου, σίγουρα δεν πρόκειται να αποκαλύψεις προσωπικά πράγματα για σένα. Και χωρίς αυτήν την αμοιβαία ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα καινοτομίας.

Μια Αυστραλιανή έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε γραφεία ανοιχτού τύπου έχουν λιγότερες φιλίες από το γραφείο συγκριτικά με αυτούς που εργάζονται σε ιδιωτικά γραφεία και ακόμα λιγότερες από αυτούς που εργάζονται στο σπίτι.

Υπάρχουν μερικές πολύ απλές στρατηγικές που ενθαρρύνουν τις φιλίες στο γραφείο: το μεσημεριανό, το βραδινό, τα ποτά ή απλώς μια βόλτα. Η απομάκρυνση από το γραφείο επιτρέπει τις εκ βαθέων συζητήσεις. Πρόσφατη μελέτη 58 ερευνών διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι είναι λιγότερο εξαντλημένοι και έχουν καλύτερη ευεξία, όταν οι ομάδες και οι οργανισμοί τούς παρέχουν την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας. Πρόκειται για την καλλιέργεια του “εμείς”, εξηγεί ο επικεφαλής Niklas Steffens, ψυχολόγος στο psychologist University of Queensland.

Διαμόρφωσε το γραφείο σου κατάλληλα

Αν το γραφείο σου δεν σου ταιριάζει – το ύψος ή η κλίση του πληκτρολογίου, το ύψος της οθόνης, ή το γεγονός ότι δουλεύεις συνέχεια στο laptop – η ταχύτητα που πληκτρολογείς μειώνεται, η έλλειψη άνεσης εντείνεται και το ίδιο ισχύει και για τα λάθη που κάνεις. Και αν τα αγνοείς όλα αυτά για καιρό, το επαναλαμβανόμενο στρες και το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα θα αρχίσουν να επιμένουν, οδηγώντας σε πόνο και μούδιασμα.

“Το γραφείο σου πρέπει να σου ταιριάζει σαν ένα καλοραμμένο κουστούμι,” αναφέρει ειδικός σε θέματα εργονομίας από το University of California David Rempel. Είναι, επίσης, σημαντικό να συνειδητοποιήσεις ότι δεν υπάρχει “εργονομική στάση σώματος”: το σώμα σου είναι σχεδιασμένο να κινείται, οπότε το καλύτερο που μπορείς να κάνεις τις 8-10 ώρες που εργάζεσαι είναι να κάνεις εναλλαγές, κάθε λίγο να σηκώνεσαι και να περπατάς. Όσο πιο δυναμική είναι η κίνησή σου μέσα στην ημέρα, τόσο καλύτερα.

Και όσο το κάνεις αυτό, ίσως βρεις ένα λεπτό να καθαρίσεις το γραφείο σου. Οι νευροεπιστήμονες στο Princeton έχουν διαπιστώσει ότι η ακαταστασία αποσπά την προσοχή σου.

Τα Μικροβήματα που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να τα καταφέρεις.

Μικροβήματα για να δουλεύεις πιο έξυπνα

1.Προγραμμάτισε χρόνο για να δουλέψεις μόνος, ιδανικά το πρωί, πριν ξεκινήσει ο θόρυβος

Η εξισορρόπηση προσωπικού και κοινού χώρου έχει αποδειχθεί ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα.



2.Βρες χρόνο για να τακτοποιείς το γραφείο σου – μια φορά τη μέρα ή την εβδομάδα

Ένα καθαρό γραφείο μπορεί να ενισχύσει την ικανότητά σου να συγκεντρώνεσαι και να αυξήσει την αποδοτικότητά σου.



3.Φρόντισε να έχεις εργονομικό εξοπλισμό στο γραφείο σου

Το σωστό γραφείο και ύψος καρέκλας, η κλίση του πληκτρολογίου και η θέση της οθόνης μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητά σου και να αποτρέψουν τα προβλήματα στο πέρασμα του χρόνου.

