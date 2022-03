Ο Thrive Οδηγός για μία πιο υγιή σχέση με την Τεχνολογία

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

Πόσο συχνά πιάνεις τον εαυτό σου να τσεκάρει τα email της δουλειάς αφού έχεις φύγει από το γραφείο ή τα Σαββατοκύριακα; Σου έχει συμβεί ποτέ να μην μπορείς να συγκεντρωθείς σε ένα πολύ σημαντικό project επειδή κάτι αποσπά την προσοχή σου; Και ποια ήταν η τελευταία φορά που κατά την διάρκεια ενός meeting ή μίας εξόδου με φίλους κανείς δεν τσέκαρε το κινητό του; Αν κι εσύ είσαι σαν τους περισσότερους στον υπερ-συνδεδεμένο κόσμο του σήμερα, ίσως αισθάνεσαι μία έντονη πίεση εξαιτίας της υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνολογία.

Παρόλο που τα email, τα social media, τα sms και άλλοι τρόποι άμεσης επικοινωνίας είναι σχετικά καινούργιοι στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, αναμφισβήτητα όλοι μας έχουμε εξάρτηση από τις ηλεκτρονικές μας συσκευές. Και αυτή η εξάρτηση έχει συνέπειες: έχουμε περισσότερο άγχος από ποτέ και αδυναμία συγκέντρωσης. Κι όμως αυτό μπορεί να αλλάξει.

Η επιστήμη είναι σαφής: βασική προϋπόθεση για επιτυχία στον κόσμο του σήμερα είναι μία υγιής σχέση με την τεχνολογία, ή αλλιώς.. τεχνολογία με όρια.

Αν αναρωτιέσαι πότε και πώς θα καταφέρεις να κάνεις διάλειμμα από την τεχνολογία, μάθε ότι είναι πιο εύκολο και πιο απαραίτητο από όσο νομίζεις.

Μία ημέρα από τη ζωή ενός υπερ-συνδεδεμένου εργαζομένου

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος αυτού στο περιβάλλον εργασίας είναι φυσικά τα email. Έρευνα του 2016 που διεξήγαγε η Adobe, υποστηρίζει πως οι Αμερικανοί εργαζόμενοι δαπανούν κατά μέσο όρο 4.1 ώρες καθημερινά για να διαβάσουν τα email της δουλειάς και άλλες 3.3 ώρες για τα προσωπικά τους email. Αντίστοιχα, οι ευρωπαίοι, σπαταλούν το ⅓ της ημέρας τους στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τα επαγγελματικά και προσωπικά τους email.

Κλήσεις, sms και πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως το Slack, αποτελούν επίσης περισπασμούς. Έρευνα του University of California, υποστηρίζει πως ο μέσος εργαζόμενος διακόπτεται κάθε 11 λεπτά από emails, κλήσεις ή κάτι άλλο και χρειάζεται τουλάχιστον 20 λεπτά για να βρει ξανά τον ρυθμό του. Όπως καταλαβαίνεις, είναι αδύνατο να ολοκληρώσει κανείς έτσι τα task με τα οποία ασχολείται.

Η διαρκής εναλλαγή ανάμεσα σε εισερχόμενα email, το κινητό σου και όλα τα tabs που έχεις ανοιχτά στην οθόνη του υπολογιστή σου, σε κάνει επίσης λιγότερο αποδοτικό. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, άτομα που προσπαθούν να αποκομίσουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν από διαφορετικά ψηφιακά μέσα την ίδια στιγμή έχουν χειρότερη απόδοση σε σχέση με όσους κάνουν ένα πράγμα την φορά. Ο συγγραφέας της έρευνας και καθηγητής επικοινωνίας του Stanford University, Clifford Nass, αναφέρεται στους media multitaskers ως “θύματα ασήμαντων πραγμάτων, καθώς τα πάντα αποσπούν την προσοχή τους.”

Μόλις σχολάσεις, απομακρύνεις το κινητό και το computer σου, σωστά; Αν είσαι σαν τους περισσότερους μάλλον απάντησες αρνητικά. Πρόσφατη έρευνα του American Psychological Association (APA), υποστηρίζει πως το 86% των συμμετεχόντων δηλώνει πως τσεκάρει τα email, τα μηνύματα και τα social media “συνεχώς” ή “συχνά.”Πρόσθεσε τώρα σε αυτό το ποσοστό το 79% των συμμετεχόντων από την έρευνα της Adobe στους Ευρωπαίους εργαζομένους που υποστηρίζουν πως βλέπουν το επαγγελματικό τους email εκτός ωραρίου δουλειάς και το 71 % των Αμερικανών που δηλώνει ότι κοιμάται μαζί με το κινητό του, σύμφωνα με έρευνα του 2015.

Ε ναι. Όλα αυτά σίγουρα δεν μας κάνουν καλό. Στην έρευνα του APA το 65% των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι το διάλειμμα από την τεχνολογία είναι απαραίτητο για την υγεία τους. Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι μόνο το 28% από αυτούς το εφαρμόζει στην πράξη.

Πόσο (πολύ) επηρεάζει η Τεχνολογία τις σχέσεις σου

Ακόμα και αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις, ίσως βιώνεις τις συνέπειες της μη υγιούς σχέσης σου με την τεχνολογία – πάρε για παράδειγμα τα επίπεδα άγχους σου. Όσοι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είχαν υψηλά επίπεδα άγχους στην έρευνα του APA, ήταν εκείνοι που τσεκάρουν διαρκώς το κινητό τους – ακόμα και στη άδειά τους. Οι ίδιοι άνθρωποι φαίνεται να ανησυχούσαν για την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας και το πόσο εκείνη επηρέαζε αρνητικά την ευεξία τους.

Αν είσαι διαρκώς συνδεδεμένος, ο εγκέφαλός σου δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Αν βοηθήσεις το μυαλό σου να ξεκουραστεί, θα αυξήσεις την δημιουργικότητά σου, σύμφωνα με το Annual Review of Psychology του 2015. Σκέψου πόσες ιδέες έχεις σκεφτεί από το πουθενά (συχνά όταν κάνεις μπάνιο), όταν το μυαλό σου είναι ξεκούραστο. Έρευνα του University of Amsterdam υποστηρίζει πως ακόμα και κατά την διάρκεια ενός φαινομενικά ασήμαντου task, ο εγκέφαλός σου υποσεινήδητα αξιολογεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, επιλύοντας μάλιστα προβλήματα χωρίς καν εσύ να το αντιλαμβάνεσαι. Για να μπορείς όμως να έχεις καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα καθημερινά σου προβλήματα, χρειάζεσαι χρόνο αποφόρτισης.

Η εξάρτησή μας από την τεχνολογία έχει και σωματικές επιπτώσεις. Έρευνες υποστηρίζουν πως το μπλε φως που εκπέμπουν οι ηλεκτρονικές μας συσκευές, όπως τα smartphones επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο μας, καθώς εμποδίζει την απελευθέρωση της ορμόνης μελατονίνης – της ορμόνης δηλαδή που στέλνει μήνυμα στον οργανισμό μας ότι είναι ώρα να πάμε για ύπνο. Σκέψου κάτι πολύ απλό: δεν θα πιεις καφέ στις 21.00 γιατί ξέρεις ότι θα μείνεις ξάγρυπνος όλο το βράδυ. Εφόσον και το κινητό επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο σου, γιατί συνεχίζεις να ασχολείσαι μαζί του; Ένας κακός ύπνος κάνει πολύ δύσκολη την επόμενη ημέρα στο γραφείο, όπως υποστηρίζει έρευνα του 2015 που δημοσιεύτηκε στο Sleep, η οποία μάλιστα σημειώνει πως η έλλειψη ύπνου επηρεάζει την ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Η εξάρτησή μας από την τεχνολογία και το γεγονός ότι δεν κάνουμε ποτέ διάλειμμα από αυτή, επηρεάζει και τους γύρω μας που δεν είναι τεχνολογικά εθισμένοι, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους καπνιστές και τους παθητικούς καπνιστές υποστηρίζει συγγραφέας Mark Manson, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά “προσοχή επιβλαβής ατμόσφαιρα”. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έλλειψη ή αδυναμία συγκέντρωσης ενός ατόμου, μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση όσων βρίσκονται γύρω του.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό οι επικεφαλής των εταιρειών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την χρήση των κινητών τους μπροστά στην ομάδα τους. Έρευνα του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Computers in Human Behavior, υποστηρίζει πως αν ο επικεφαλής μίας εταιρείας διακόπτει ή αγνοεί ένα μέλος της ομάδας του για να απαντήσει σε ένα email ή μία κλήση, μειώνει την εμπιστοσύνη της ομάδας του κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες στην απόδοσή της. Υπάρχει ακόμα και ειδική λέξη για την κακή συμπεριφορά του αφεντικού: λέγεται BPhubbing.

Ας δούμε όμως πώς θα περάσεις από την θεωρία στην πράξη. Τα Μικροβήματα που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τη σχέση σου με την τεχνολογία (το πρώτο βήμα βέβαια είναι να συνειδητοποιήσεις ότι αυτή η σχέση δεν είναι υγιής):

Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς ότι πρέπει να κάνεις διάλειμμα από την τεχνολογία, βάλε στο calendar σου μία υπενθύμιση για μία συγκεκριμένη ώρα κάθε ημέρα όπου θα κλείνεις τις ηλεκτρονικές σου συσκευές για να αποφορτιστείς. Αντί να βλέπεις συνέχεια το εταιρικό σου email μέχρι να κοιμηθείς, δοκίμασε να απομακρύνεις το κινητό σου τουλάχιστον 10 λεπτά πριν πεσεις για ύπνο και φόρτισέ το εκτός κρεβατοκάμαρας. Αντί να αδειάζεις τα εισερχόμενά σου κατά την διάρκεια ενός meeting, συζήτησε με τους συναδέλφους σου το ενδεχόμενο να κάνετε meetings χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές.

