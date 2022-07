Ο Thrive Οδηγός για ένα Thrive Καλοκαίρι 

Ξέρεις ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή με τα υψηλότερα επίπεδα άγχους; Και ότι ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι – παρόλο που είσαι διακοπές – συνεχίζεις να σκέφτεσαι τη δουλειά και τον όλα όσα σε περιμένουν με την επιστροφή σου στο γραφείο;

Σίγουρα δεν είναι εύκολο στις διακοπές να κοιμάσαι αρκετά, να κάνεις υγιεινές διατροφικές επιλογές, να αθλείσαι και να αποσυνδέεσαι από την τεχνολογία. Επειδή όμως η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για την υγεία, την αποδοτικότητα και την διατήρηση της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής μας ζωής, κάνε αυτό το καλοκαίρι μοναδικό βάζοντας σε προτεραιότητα εσένα.

Τα Μικροβήματα που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να τα καταφέρεις!

1.Μείωσε το άγχος της επιστροφής

Ολοκλήρωσε τις εκκρεμότητές σου πριν φύγεις: προσπάθησε να περιορίσεις το άγχος και το στρες για όλα όσα εκκρεμούν, ενημέρωσε τους συναδέλφους σου και ανάθεσέ τους τυχόν εκκρεμότητες.

2.Do not disturb please

Ξεκίνησε η άδειά σου. Μήπως να δοκιμάσεις ένα digital detox; Έτσι, όχι μόνο θα ξεκουραστείς και θα γεμίσεις μπαταρίες, αλλά θα επιστρέψεις γεμάτος ενέργεια τη νέα χρονιά στο γραφείο. Και κάτι ακόμα: μην τσεκάρεις συνεχώς τα emails σου.

3.Φτιάξε ένα κινητό φαρμακείο

Επειδή οι διακοπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες, ειδικά αν είσαι με παιδιά, ετοίμασε από πριν (μία λίστα με τα φάρμακα που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε μαζί σου και βάλτα στη βαλίτσα σου.

4.Χαλάρωσε!

Όσο παράλογο και αν σου ακούγεται, το καλοκαίρι είναι η εποχή του χρόνου με το περισσότερο άγχος. Γι’ αυτό χαλάρωσε και προσπάθησε να ασχοληθείς με πράγματα που σε χαλαρώνουν και σε αποφορτίζουν. Ξέχνα για λίγο τη δουλειά, το άγχος και το στρες. Είσαι διακοπές!

5.Αυγά με μπέικον παρακαλώ!

Μην παραλείπεις το πρωινό: το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας γιατί μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε, ακόμα και κατά την περίοδο των διακοπών.

6.Απόλαυσε τον ήλιο

Η βιταμίνη D, γνωστή ως η «βιταμίνη του ήλιου», που απορροφάται από το δέρμα μέσω της έκθεσης στον ήλιο, αποτελεί το όπλο του οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις. Απόλαυσε λοιπόν τον ήλιο, με μεγάλη προσοχή και πολύ αντηλιακό!

7.Fit on the beach!

Πες «ναι» στη φυσική δραστηριότητα. Κάνε ό,τι μπορείς για λίγη παραπάνω κίνηση. Δεν είναι εννοούμε να επισκεφτείς κάποιο γυμναστήριο καλοκαιριάτικα. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα καλοκαιρινό σπορ και φυσικά να ξεκινήσεις το κολύμπι.

8.Πώς δεν θα πάρεις ούτε δράμι

Κι όμως. Μπορείς να διατηρήσεις το βάρος σου και στις διακοπές: προσπάθησε να περιορίσεις τα παγωτά, τα cocktails και τις υπερβολικές ποσότητες φαγητού και μην ξεχνάς το πρωινό. Η σωστή διατροφή είναι σύμμαχος της υγείας και της ευεξίας, γι’ αυτό φρόντισε να κάνεις υγιεινές επιλογές!

9.Όχι, όχι, όχι και πάλι όχι

Αρκετά πιέζεσαι όλο το χρόνο. Δεν θα το κάνεις και στις διακοπές σου. Απόφυγε μέρη ή και άτομα που σε κουράζουν και προτίμησε τη δική σου χαλάρωση. Η δημιουργία υγιών ορίων θα σε βοηθήσει να προστατευτείς από το περιττό στρες.

10.Ζzzzzzzzzz…….

Φρόντισε τον ύπνο σου και το καλοκαίρι. Θυμήσου ότι η έλλειψη ύπνου ρίχνει την άμυνα του οργανισμού. Δεν θέλεις να σε βρει κανένα κακό από Σεπτέμβριο έτσι δεν είναι; Φρόντισε όχι μόνο τη διάρκεια, αλλά και την ποιότητα του ύπνου σου και προσπάθησε να διατηρήσεις μία σταθερή ρουτίνα και στις διακοπές.

11.Νιώσε τη χαρά

Αναζήτησε μικρές στιγμές ευτυχίας κάθε ημέρα. Πάντα υπάρχει εκεί έξω κάποιος τρόπος να γίνουμε πιο χαρούμενοι. Η χαρά υπάρχει πάντα και παντού αρκεί να την ψάχνουμε και να στεκόμαστε λίγο να την αφουγκραστούμε.

12.Μια φορά και έναν καιρό…

Πότε ήταν η τελευταία φορά που διάβασες ένα βιβλίο; Θυμάσαι; Ε ήρθε η ώρα να το κάνεις. Το διάβασμα έχει τη δύναμη να σε κάνει να αποφορτίζεσαι, να ξεχνάς για λίγο ό,τι σε απασχολεί και να ταξιδεύεις σε έναν καινούργιο κόσμο.

13.Family time!

Δοκίμασε να περιορίσεις τη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών σου. Απόλαυσε τις διακοπές σου με ηρεμία και πέρασε ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους σου, δοκιμάζοντας νέες δραστηριότητες και ξεκινώντας νέα χόμπι!

14.Ακόμα ένα ποτηράκι…

Μην ξεχνάς να παραμένεις ενυδατωμένος καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Έχε πάντα μαζί σου ένα μπουκάλι νερό. Ιδιαίτερα τώρα που η θερμοκρασία παίρνει τα πάνω της.

15.Τι να τσιμπήσουμε;

Πάρε μαζί σνακ στην παραλία! Αυτό θα σε βοηθήσει να κρατήσεις σε υψηλά επίπεδα την ενέργεια και την αντοχή σου, να χαρείς το κολύμπι και τα θαλάσσια σπορ αλλά και να αντισταθείς στους πειρασμούς που μπορεί να εμφανίζονται μπροστά σου!

16.Σαλατούλα;

Φρόντισε ό,τι και αν επιλέξεις να φας να το συνοδεύεις με σαλάτα. Τα λαχανικά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που σε βοηθάνε να χορταίνεις με μικρότερη ποσότητα φαγητού ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την απορρόφηση του λίπους των τροφών. Άσε που οι σαλάτες είναι ιδιαίτερα δροσιστικές. Και οι επιλογές τους; Αμέτρητες!

17.Πρώτα εσύ

Φρόντισε τον εαυτό σου. Μετά από έναν δύσκολο και απαιτητικό χειμώνα, τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να φροντίσεις τον εαυτό σου. Η αυτοφροντίδα βοηθά την υγεία σου, την ευεξία σου και προσφέρει ανακούφιση από το στρες.

18.Μην τα κάνεις θάλασσα!

Βάλε στόχο να διατηρήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο τις υγιεινές σου συνήθειες: ασκήσου, ενυδατώσου, κοιμήσου, ξεκούρασε το μυαλό και το σώμα σου, κράτα το στρες μακριά και βοήθησε το ανοσοποιητικό σου να παραμείνει υγιές.

19.Περπάτα ξυπόλητος

Περπατώντας ξυπόλυτοι ερχόμαστε σε πιο άμεση επαφή με τη φύση. Υπάρχει όμως και κάτι περισσότερο από αυτό. Το περπάτημα με γυμνά πόδια, γνωστό και ως «γείωση», μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία σου.

20.Τι λες για ένα power nap;

Επειδή σίγουρα δεν κοιμάσαι αρκετά το καλοκαίρι, ο οργανισμός σου δεν ξεκουράζεται και λόγω της έλλειψης ύπνου μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός. Ένας μεσημεριανός υπνάκος θα σε ανανεώσει – πρόσεχε όμως μην το παρακάνεις σε διάρκεια!

21.Ας γίνουμε επικίνδυνοι!

Τώρα που έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο στην διάθεσή σου και είσαι πιο χαλαρός, γιατί δεν δοκιμάζεις ένα νέο χόμπι; Μπορείς να το συνεχίσεις από τον Σεπτέμβριο και να αποφορτίζεσαι όταν το άγχος σου χτυπάει κόκκινο.

22.Μόνος στο γραφείο;

Πώς μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όταν ο μόνος που έχει μείνει στο γραφείο είσαι εσύ; Οργάνωσε την ημέρα σου, άλλαξε το ωράριό σου, μείνε απασχολημένος και που θα πάει… θα έρθει και η σειρά σου.

23.Βάλε στόχους

Σκέψου, διάβασε, φτιάξε πλάνο, βάλε στόχους και προσπάθησε τη νέα σεζόν να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου: ζήσε καλύτερα, δούλεψε πιο αποτελεσματικά, μάθε περισσότερα, βελτίωσε τις σχέσεις σου και επικοινώνησε καλύτερα.

24.Μικρά βήματα, μεγάλες αλλαγές

Το καλοκαίρι μπορείς να αξιολογήσεις πού βρίσκεσαι, να σχεδιάσεις την προαγωγή σου ή να σκεφτείς τα soft skills που θέλεις να βελτιώσεις. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να μαθαίνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι.

25.Thriving και στο γραφείο

Αν πάλι αυτές τις ημέρες είσαι στη δουλειά, σκέψου δημιουργικούς τρόπους να περάσεις με τους συναδέλφους σου. Απολαύστε μαζί το μεσημεριανό σας ή κανονίστε μία έξοδο μετά τη δουλειά.

26.Οργάνωσε το επόμενο ταξίδι!

Οι μικρές αποδράσεις σε βοηθούν να διαχειριστείς καλύτερα το άγχος σου. Γι΄αυτό λοιπόν πριν ακόμα τελειώσουν οι διακοπές σου, προγραμμάτισε το επόμενο ταξίδι σου. Έτσι, θα έχεις κάτι να περιμένεις όταν αισθάνεσαι ότι χάνεις το κίνητρό σου.

27.Χμμμμμμμ…..

Τώρα που έχεις χρόνο, σκέψου ποια μικρά βήματα θα ακολουθήσεις από τον Σεπτέμβριο, τα οποία θα σε οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές, βοηθώντας σε να υιοθετήσεις νέες και πιο υγιεινές συνήθειες. Αφορούν τον ύπνο, την διατροφή, την άσκηση ή μήπως την επικοινωνία σου;

28.Ουπς με συγχωρείς!

Τώρα που έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου να χαλαρώσεις, σκέψου αν με τη συμπεριφορά σου μήπως (άθελά σου) έχεις αποκλείσει ένα άτομο από το εργασιακό, κοινωνικό ή οικογενειακό σου περιβάλλον. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ποτέ δεν είναι αργά για μία συγνώμη.

29.Μην ξεχνάς τους δικούς σου ανθρώπους

Μπορεί να είσαι διακοπές, όπως οι περισσότεροι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάς τους δικούς σου ανθρώπους. Ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο στους γονείς, τα αδέρφια ή τους φίλους σου, θα τους δείξει ότι παρά την άδειά σου, τους έχεις στο μυαλό σου.

30.Last but not least

Όπου και αν έχεις κανονίσει να πας, με όποιον και αν περάσεις τις διακοπές σου, φρόντισε να χτίσεις αναμνήσεις. Αυτές θα σε βοηθήσουν να ενισχύσεις την ανθεκτικότητά σου και σε εκείνες θα ανατρέχεις τις περίεργες ημέρες του χειμώνα!