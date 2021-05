Οι συζητήσεις σχετικά με τα χρήματα φημίζονται ότι είναι άβολες, αλλά η πανδημία και το αυξημένο στρες σχετικά με τα οικονομικά τις έχουν κάνει ακόμα πιο αμήχανες αυτήν την στιγμή. Ακόμα κι αν έχεις τα οικονομικά σου σε τάξη, και έχεις καταφέρει να τα διατηρήσεις έτσι αυτήν την περίοδο, θα διαπιστώσεις ότι τα χρήματα μπορεί να αποτελούν ακόμα πρόβλημα αν δεν επικοινωνείς ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Γι’ αυτό το λόγο, έγραψα το τρίτο βιβλίο μου — Broke Millennial Talks Money: Scripts, Stories and Advice to Navigate Awkward Financial Conversations — για να μάθουμε όλοι πώς να έχουμε έναν υγιή διάλογο με τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας.

“Ο σύντροφός μου έχασε τη δουλειά του και δεν ξέρω πώς να τον βοηθήσω.”

Εσύ και ο σύντροφός σου δεν είστε οι μόνοι που το βιώνετε, είναι μια εξαιρετικά συνηθισμένη κατάσταση. Το πρώτο βήμα για να βοηθήσεις ένα σύντροφο που έχασε τη δουλειά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι να προσφέρεις συναισθηματική στήριξη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αποτελεί μια δύσκολη συναισθηματικά συνθήκη και σε συνδυασμό με μια παγκόσμια πανδημία, πρόκειται για την ιδανική συνταγή για άγχος και κατάθλιψη. Ανάλογα με το επάγγελμα του συντρόφου σου, ίσως δεν υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες για πρόσληψη αυτήν την περίοδο.

Έχοντας αυτό υπόψη, είναι σημαντικό να αξιολογήσεις πώς οι δυο σας μπορείτε να μειώσετε τα έξοδά σας για να καταφέρετε να επιβιώσετε μόνο με το δικό σου εισόδημα και με τις οικονομίες σας, καθώς και με το επίδομα ανεργίας του. Σε ένα ιδανικό κόσμο, προσπάθησε να διατηρήσεις τις οικονομίες σας και να ζήσετε μόνο με όσα λαμβάνετε. Επίσης, πρέπει να συζητήσετε το χειρότερο σενάριο σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των εξόδων. Για παράδειγμα, είστε πρόθυμοι να μετακομίσετε στο σπίτι ενός συγγενούς ή να μείνετε προσωρινά ξεχωριστά για να γλιτώσετε χρήματα; Αυτές είναι δύσκολες συζητήσεις, αλλά αν η οικονομική σας κατάσταση τις απαιτεί, μην ντραπείς.

Τελικά, μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου είναι να αναρωτηθείς αν είσαι πρόθυμος/η να θέσεις σε κίνδυνο τους δικούς σου οικονομικούς στόχους για να στηρίξεις το σύντροφό σου. Αν μένετε μαζί, τότε μάλλον πρόκειται για μια σταθερή σχέση. Αν βλέπετε ένα μέλλον μαζί, η απάντηση είναι ναι. Αλλά αν νιώθεις ότι μπορεί να μην είναι ο μακροπρόθεσμος σύντροφός σου, αυτή η στιγμή μπορεί να σε κάνει να αναρωτηθείς αν θες ενδεχομένως να θέσεις σε κίνδυνο το δικό σου οικονομικό μέλλον για να τον/την στηρίξεις. Δεν υπάρχει λάθος απάντηση, αρκεί να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και να επικοινωνείτε ανοιχτά μεταξύ σας.

