Μπορούμε να τρώμε υγιεινά και στη δουλειά

Το φαγητό στη δουλειά αποτελεί για πολλούς μια δύσκολη υπόθεση.

Οι πιο συχνές δικαιολογίες: Δυσκολία στη μεταφορά, έλλειψη χρόνου κατά τη διάρκεια της εργασίας, μυρωδιά φαγητού σε χώρους όπου υπάρχουν κι άλλα άτομα, αδυναμία προετοιμασίας μαγειρευτού φαγητού.

Οι κακές διατροφικές συνήθειες στη δουλειά έχουν συσχετιστεί με σημαντικά μειωμένη εργασιακή απόδοση, αυξημένη πρόσληψη κακών λιπαρών και αλατιού και τελικά επιβάρυνση της υγείας.

Οταν δεν τρώμε σωστά ή και καθόλου στη δουλειά, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των γευμάτων και η κατανάλωση ενός μόνο γεύματος στο σπίτι τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, έχουν ως αποτέλεσμα την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού αλλά και γλυκών επιστρέφοντας στο σπίτι.

Είναι σημαντικό λοιπόν, κάθε εργαζόμενος να προγραμματίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φαγητό του και στη δουλειά, ακόμη και αν δεν μπορεί να έχει ταπεράκι με μαγειρευτό φαγητό μαζί του.

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό καταρχήν να ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα καλό πρωινό στο σπίτι ή φτάνοντας στη δουλειά.

Έτσι παίρνουμε τα πρώτα ποσά ενέργειας και είμαστε χορτάτοι για τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, ενδιάμεσα να έχουμε ένα θρεπτικό δεκατιανό, όπως για παράδειγμα ένα γιαούρτι ή ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης ή φρούτα ή ένα ελαφρύ τοστ με τυρί και γαλοπούλα ή ξηρούς καρπούς με σταφίδες ή μπάρα δημητριακών με ένα φρούτο ή ένα κομμάτι σπιτική πίτα. Αν θέλετε μια τυρόπιτα από έξω επιλέξτε κουρού και όχι σφολιάτα.

Το μεσημεριανό στη δουλειά

Αν δεν μπορείτε να έχετε σπιτικό φαγητό, επιλέξτε μια σαλάτα με τυρί ή κοτόπουλο ή τόνο (όπου αντί για σως βάζετε λάδι και λεμόνι ή ξύδι ή μπαλσάμικο). Αν προτιμάτε κάτι σε σουβλάκι παραγγείλετε καλαμάκια κοτόπουλο με σαλάτα και αλάδωτη πίτα. Επίσης, ένα σάντουιτς ή μια μπαγκέτα με τυρί, αυγό, γαλοπούλα ή κοτόπουλο και λαχανικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μικρό μεσημεριανό γεύμα μέχρι την επιστροφή στο σπίτι και την κατανάλωση μαγειρευτού φαγητού

Βλέπετε λοιπόν ότι η άποψη δουλεύω πολλές ώρες και δεν μπορώ να φάω σωστά δεν είναι πειστική.

Αυτό που απαιτείται είναι η τήρηση ορισμένων βασικών αρχών σωστής διατροφής, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

Συμπερασματικά

Τίποτα δεν πρέπει να λείπει από ένα καθημερινό διαιτολόγιο. Μέτρο, ισορροπία και ποικιλία στην διατροφή, μπορούμε να έχουμε τόσο στο σπίτι όσο και στη δουλειά.

Αρχική δημοσίευση από τον Χάρη Γεωργακάκη στο fotinigeorgiou.gr.

