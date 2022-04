Μπορούμε να μιλάμε επιτυχία χωρίς να συνυπολογίζουμε την ευεξία;

Η Μεγάλη Παραίτηση αποτελεί μία Μεγάλη Επαναξιολόγηση αναφορικά με τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, αλλά και για όλα όσα χρειαζόμαστε για να ευημερήσουμε. Όλοι μας αφήνουμε πίσω μας μία κουλτούρα επαγγελματική εξουθένωσης και έναν λανθασμένο ορισμό της επιτυχίας. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι η αναζήτηση της επιτυχίας που βασίζεται και μετριέται με βάση τα χρήματα και το status, δεν είναι βιώσιμη. Είναι σα να προσπαθείς να κάτσεις σε μία καρέκλα που έχει δύο πόδια – αργά ή γρήγορα θα πέσεις. Αυτό που παρατηρούμε είναι μία αλλαγή στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, βασισμένη σε έναν πιο βιώσιμο ορισμό της επιτυχίας, που πέρα από τα χρήματα και το status, εισάγει και τις έννοιες της ευεξίας και της ανθεκτικότητας. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως αποτελεί ψευδαίσθηση το γεγονός πως το burnout είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουν για την επιτυχία.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερες εταιρείες, συνειδητοποιούν πως ο σημαντικότερος πόρος που έχουν στην διάθεσή τους είναι οι άνθρωποί τους, ενώ αντιλαμβάνονται τη βαθύτερη σύνδεση ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία τους με την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων τους. Βρισκόμασταν στο μέσο μίας παγκόσμιας επιδημίας άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης πολύ πριν την πανδημία. Όταν αυτή ξέσπασε, η ευεξία και η ανθεκτικότητα των εργαζόμενων βρέθηκαν στην κορυφή των προτεραιοτήτων των εταιρειών σε όλο τον κόσμο.

Καθώς επαναπροσδιορίζουμε την επιτυχία, επαναπροσδιορίζουμε και την ευεξία. Για τις εταιρείες δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία. Η ευεξία δεν είναι απλά προνόμιο, αλλά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι εξουθενωμένοι εργαζόμενοι, καθώς και τα ποσοστά αποχώρησής τους που αυτό συνεπάγεται, έχουν σημαντικό κόστος για τις εταιρείες. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε συζήτηση που αφορά στην ευεξία, πρέπει να είναι μία συζήτηση για τα αποτελέσματα των εταιρειών.

Διανύουμε μία περίοδο έντονων αλλαγών και αναταραχών. Την ίδια στιγμή όμως, έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η δουλειά του SHRM (Society for Human Resource Management). Γιατί ηγείται του επαναπροσδιορισμού της ευεξίας των εργαζομένων και της δημιουργίας ενός πιο ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος. Η έρευνά τους, τα στοιχεία και η στρατηγική τους, όπως το Cause the Effect, ξεκλειδώνουν τις δυνατότητες και την αποδοτικότητα, όχι μόνο των εταιριών, αλλά και των εργαζομένων. Και μσα από τη συνεργασία με περισσότερους από 300.000 ανθρώπους HR και business executive members, μπορούν να «αγγίξουν» τις ζωές 115 εκατομμυρίων εργαζομένων και των οικογενειών τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για τη συμμετοχή μου στο SHRM Annual Conference and Expo στη Νέα Ορλεάνη στις 12-15 Ιουνίου. Κάντε κι εσείς την εγγραφή σας και μιλήστε μας για το πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίζουμε την επιτυχία και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πάρουν τον έλεγχο της ευεξίας και της ανθεκτικότητάς τους. Όλοι μαζί, ας φτιάξουμε το περιβάλλον εργασίας και τον κόσμο που θέλουμε.