Μπορεί να ζήσεις περισσότερο αν βελτιστοποιήσεις την υγιεινή του ύπνου σου

Η βελτιστοποίηση του ύπνου σου μπορει να βοηθήσει τον εγκέφαλό σου να αποβάλει τις τοξίνες και πιθανώς να μειώσει τον κίνδυνο για χρόνιες ασθένειες, όπως τα προβλήματα μνήμης. Πάσχεις από χρόνια έλλειψη ύπνου; Ίσως κινδυνεύεις περισσότερο από διάφορα ιατρικά προβλήματα. Γνωρίζεις ότι η υπνηλία είναι μια κοινή αιτία αυτοκινητικών ατυχημάτων; Ο ύπνος οδηγεί σε περισσότερα από τα μισά μοιραία αυτοκινητικά ατυχήματα στις ΗΠΑ.

Ο ανεπαρκής ύπνος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για ατυχήματα με μηχανή, ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που δεν αναφέρουν υπερβολική υπνηλία. Επιπλέον, ευθύνεται και για περισσότερα λάθη στη δουλειά. Ακολουθούν τα αποτελέσματα μιας αποκαλυπτικής έρευνας με 5000 αστυνομικούς: το 40% πάσχει από τουλάχιστον ένα πρόβλημα ύπνου, κυρίως από υπνική άπνοια. Από τους αστυνομικούς που έπασχαν από κάποια διαταραχή έγιναν περισσότερα διοικητικά λάθη, κοιμούνταν όσο οδηγούσαν και επεδείκνυαν ανεξέλεγκτο θυμό απέναντι στους υπόπτους. Η έλλειψη ύπνου διπλασίασε τον κίνδυνο υπνηλίας στα meetings.

Η έλλειψη ύπνου έχει συνέπειες και για την υγεία της καρδιάς. Η έρευνα του United Kingdom Biobank, στην οποία συμμετείχαν μισό εκατομμύριο ενήλικες ηλικίας 40-69 είναι ενδεικτική. Κανείς δεν έπασχε από κάποια καρδιαγγειακή ασθένεια όταν μπήκε στην έρευνα. Αυτοί που συνήθιζαν να κοιμούνται λιγότερες από 6 ώρες κάθε μέρα είχαν αυξημένες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή. Αυτοί που κοιμούνταν πολύ, πάνω από 9 ώρες, είχαν ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Είχαν 1,34 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή τα επόμενα 7 χρόνια. Η στατιστική ανάλυση υπέδειξε μια αιτιακή σχέση μεταξύ της διάρκειας του ύπνου και του κινδύνου για καρδιακή προσβολή.

Ας επιστρέψουμε στην ιδέα της ανοιξιάτικης καθαριότητας για τον εγκέφαλό μας ή με άλλα λόγια για την υγιεινή του ύπνου μας. Ακολουθούν μερικές ιδέες από το US Centers for Disease Prevention and Control:



–Να είσαι συνεπής. Πήγαινε στο κρεβάτι κάθε βράδυ την ίδια ώρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

–Βελτίωσε το περιβάλλον του ύπνου σου. Κράτα το υπνοδωμάτιό σου ήσυχο, σκοτεινό, χαλαρό και σε άνετη θερμοκρασία.

–Απομάκρυνε τις ηλεκτρονικές συσκευές. Κυρίως τις τηλεοράσεις, τα smartphones και τους υπολογιστές.

–Απόφυγε το αλκοόλ, την καφεΐνη και τα μεγάλα γεύματα πριν πας για ύπνο.

-Ασκήσου. Το να είσαι σωματικά ενεργός κατά τη διάρκεια της μέρας μπορεί να σε βοηθήσει να αποκοιμηθείς ευκολότερα το βράδυ.

–Απόφυγε την καφεΐνη μετά το πρωί.

