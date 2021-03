Μην εγκαταλείπετε τους στόχους σας!

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Ποια είναι τα 4 είδη στόχων.

-Τι είναι οι S.M.A.R.T στόχοι.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω Covid-19 συνεχίζονται και δεν φαίνεται να μας εγκαταλείπουν σύντομα. Η νέα αυτή πραγματικότητα επιβάλλει περισσότερο από ποτέ να έχουμε στόχους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Οι στόχοι είναι απαραίτητοι, γιατί δίνουν νόημα στη ζωή και επιδρούν στη συναισθηματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Η ύπαρξη στόχων και η κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης είναι απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη ζωή. Συμφωνα με έρευνες, τα άτομα που θέτουν στόχους έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους.Η στοχοθεσία ακούγεται απλή αλλά χρειάζεται σωστή οργάνωση και προγραμματισμό.

Οι στόχοι χωρίζονται σε 4 βασικούς τομείς : προσωπικοί, επαγγελματικοί, οικογενειακοί και οικονομικοί. Η στοχοθεσία πρέπει να είναι S.M.A.R.T (Grant, 2003).

Specific – Συγκεκριμένοι

Measurable – Μετρήσιμοι

Attractive – Ελκυστικοί

Realistic – Ρεαλιστικοί

Time Oriented- Χρονικά Δεσμευτικοί

Αναλυτικότερα, οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι γιατί διαφορετικά είναι απλά ευσεβείς πόθοι. Για παράδειγμα, συγκεκριμένος στόχος είναι να χάσω πέντε κιλά, να λέω τη γνώμη μου στον προϊστάμενο μου, να μειωθεί το άγχος μου στις παρουσιάσεις, να βρω τα δυνατά μου σημεία κ.α. Επίσης, η υλοποίηση τους θα πρέπει να είναι χρονικά προσδιορισμένη π.χ θα έχω χάσει πέντε κιλά στις 31.6.2021 γιατί αυτό είναι ρεαλιστικό από ιατρικής άποψης.

Ένα επιπρόσθετο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι η γραπτή και θετική διατύπωση των στόχων. Η εστίαση θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στο τι επιθυμεί το άτομο να πετύχει και όχι στο τι επιθυμεί να αποφύγει. Αν οι στόχοι είναι μόνο στο μυαλό μας δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Όταν είναι γραπτοί τους βλέπουμε καθημερινά, παρακολουθούμε την πρόοδο τους και αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας τους. Είναι απαραίτητο να μετράμε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα την απόδοσή μας. αλλά και να επανεξετάζουμε το στόχο μας αν κριθεί απαραίτητο.

Σημείο κλειδί μιας πετυχημένης στοχοθεσίας είναι ο στόχος να είναι του ίδιου το ατόμου και όχι των άλλων (π.χ γονέων, συντρόφων ή σημαντικών άλλων). Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν πετυχαίνουν έναν στόχο, είναι επειδή δεν έχουν ισχυρό προσωπικό κίνητρο και στην πορεία εγκαταλείπουν. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι στόχοι να είναι στον έλεγχο του ίδιου ατόμου που τους θέτει. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να έχουμε ως στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς του συντρόφου μας, του παιδιού μας ή του προϊσταμένου μας.

Η αξία ενός συμμάχου

Αξίζει να επισημανθεί, ότι στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η πιθανότητα επίτευξης ενός στόχου αυξάνεται κατά πολύ αν χρησιμοποιήσουμε ένα buddy ή coach. Ο buddy είναι ένας φίλος ή κάποιο άλλο άτομο που εμπιστευόμαστε και είναι ενήμερο για τους στόχους μας. Η αποστολή του ατόμου αυτού, είναι να μας παροτρύνει και να μας ενθαρρύνει όταν συναντάμε εμπόδια. Έχοντας δίπλα μας κάποιον με τον οποίο μοιραζόμαστε τις αγωνίες και τις επιτυχίες μας, ενισχύουμε τη δέσμευση μας, μειώνουμε την αναβλητικότητα και γινόμαστε αποτελεσματικότεροι.

Οι στόχοι απαιτούν αφοσίωση, αισιοδοξία, υπομονή, επιμονή και προσαρμοστικότητα. Βασική προυπόθεση όμως είναι να μας εμπνέουν γιατί οι στόχοι δεν επιβάλλονται, οι στόχοι απορρέουν από τις αξίες , τις πεποιθήσεις και τη στάση ζωής μας.

Δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί η ζωή μας, οι στόχοι όμως θα μας δώσουν όραμα και αίσθηση ελέγχου σε μια εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια. STOP λοιπόν στις αναβολές, ας προχωρήσουμε σε δράση!

Πηγές:

DePue, J., Clark, M., Ruggiero, L., Medeiros, M. L., & Pera, V. (1995). Maintenance of weight loss: A needs assessment.

Grant T., Greene J. (2003). Coach Yourself: Make Real Change in Your Life

Το καλύτερο περιεχόμενό μας έρχεται στο mail σου μόνο με την εγγραφή σου στο newsletter μας!

Διάβασε ακόμα:

Η αξία του relationship coaching

Η ζωή μετά τα 50: Πώς να κάνεις τα επόμενα χρόνια, τα καλύτερα χρόνια