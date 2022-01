Μαθήματα του 2021 που θα πάρω μαζί μου τη νέα χρονιά

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

Μερικές φορές το 2021 έμοιαζε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά όντως τελείωσε. Δυστυχώς όμως η πανδημία δεν τελείωσε μαζί του. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που αρχίσαμε να κατανοούμε καλύτερα τη σημασία της ευεξίας και της ανθεκτικότητας στη ζωή μας. Και όμως οι δύσκολες περίοδοι μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τον εαυτό μας και για όλα όσα χρειαζόμαστε για να ευημερήσουμε. Αυτό ισχύει απόλυτα για μένα. Σίγουρα δεν είμαι η μόνη που χαίρεται που άφησε πίσω το 2021. Αλλά υπήρξαν και μαθήματα που θα πάρω μαζί μου τη νέα χρονιά. Ποια είναι αυτά;

Η ανθρώπινη επαφή είναι το κλειδί για το υβριδικό μας μέλλον

Είτε επιστρέψουμε στο γραφείο, είτε δουλεύουμε από το σπίτι, ή με κάποιο τρόπο τα συνδυάζουμε, η ενίσχυση της ανθρώπινης επαφής είναι σημαντική-στις ομάδες, στις εταιρείες, στη ζωή μας. Πιστεύω σε αυτήν τόσο πολύ, που μαζί με την Anh Phillips, γράψαμε ένα βιβλίο φέτος αποκλειστικά για αυτήν: Work Better Together: How to Cultivate Strong Relationships to Maximize Well-Being and Boost Bottom Lines. Μια έρευνα που αναφέρουμε είναι η Harvard Study of Adult Development, που διαπίστωσε ότι οι στενές σχέσεις είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας ευτυχίας, περισσότερο από τα χρήματα, τη φήμη και άλλες μορφές επιτυχίας. Οπότε, παρόλο που η τεχνολογία μας επιτρέπει να συνδεθούμε ψηφιακά στον υβριδικό μας κόσμο, είναι η ανθρώπινη επαφή που μας επιτρέπει να ευημερούμε.

Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε “συγγνώμη” συνέχεια

Η συγγνώμη αποτελεί μέρος του πολύ ανθρώπινου ενστίκτου μας να αναζητούμε αποδοχή και οικειότητα. Δεν είναι λάθος, αλλά υπάρχει κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, οι υπερβολικές απολογίες αποδυναμώνουν το συναίσθημα όταν χρειάζεται. Επίσης, φαίνεται ότι έχουμε λιγότερη αυτοπεποίθηση, κάτι που κατ’ επέκταση μας κάνει όντως να έχουμε λιγότερη αυτοπεποίθηση. Θα υπάρξουν πολλές φορές το 2022 που θα χρειαστεί να ζητήσουμε συγγνώμη, οπότε ας μη ζητάμε συγγνώμη συνέχεια.

Χρειάζεται να βρούμε χρόνο για αποκατάσταση, όχι μόνο στις διακοπές, αλλά και μεταξύ των διακοπών

Αυτό ήταν το βασικό μου συμπέρασμα από τις φετινές καλοκαιρινές μου διακοπές. Αυτό που με εξέπληξε ήταν πόσους ανθρώπους γνώρισα και μου μίλησαν για την ανάγκη τους να “δραπετεύσουν” από την εξουθενωτική και αγχωτική ζωή τους. Με έκανε να αναρωτηθώ: Γιατί δεν βάζουμε περισσότερο χρόνο και ενέργεια στο σχεδιασμό μιας ζωής που επιθυμούμε, αντί να αποδεχόμαστε μία, από την οποία δεν μπορούμε να αποδράσουμε;

Μια βιώσιμη ζωή απαιτεί μια βιώσιμη σχέση με την τεχνολογία

Πώς να ξεκινήσεις; Απομακρύνοντας τα πολλά emails. Είχα ακόμα μια επιφοίτηση όταν επέστρεψα από τις διακοπές και βρέθηκα θαμμένη κάτω από ατελείωτα emails που συσσωρεύτηκαν όσο έλειπα. Ήταν η απτή απόδειξη της ανάγκης μας να δημιουργήσουμε μια πιο ουσιαστική σχέση με την τεχνολογία-ένα άλλο σημαντικό θέμα του Work Better Together. Ο στόχος είναι να κάνουμε συνειδητές, αντί για ασυνείδητες, επιλογές σχετικά με το χρόνο και την προσοχή μας.

Το να φέρουμε όλο μας τον εαυτό στη δουλειά σημαίνει να δεχόμαστε, κι όχι να αποφεύγουμε τα συναισθήματά μας

Αυτή τη χρονιά τα όρια μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ήταν πιο θολά από ό,τι συνήθως. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ήταν μια περίοδος που χρειαζόμασταν περισσότερο από ποτέ την ανθρωπιά μας, που προσδιορίζεται κυρίως από τα συναίσθηματά μας. Επομένως, ελπίζω το 2022 θα είναι μια χρονιά στην οποία δημιουργούμε έναν πιο ανθρωποκεντρικό χώρο εργασίας αποδεχόμενοι τα συναισθήματά μας και δείχνοντας ενσυναίσθηση σε άλλους για να κάνουν το ίδιο.

Αυτοφροντίδα σημαίνει καταρχάς αυτοαποδοχή

Η αυτοαποδοχή είναι ουσιαστική για την αυτοφροντίδα και τη γενικότερη ευεξία μας. Αν δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, η ευεξία μας θα υποφέρει, ανεξάρτητα από το πόσο συνεπείς είμαστε σε άλλες πρακτικές σωματικής και ψυχικής υγείας. Ωστόσο, η αυτοαποδοχή μπορεί να αποτελεί πρόκληση σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από τα social media. Οπότε πώς μπορούμε να μάθουμε να στηρίζουμε τον εαυτό μας με τρόπο που καλλιεργεί την ευεξία μας;

Μην αφήσουμε την ευεξία να γίνει ακόμα ένα αντικείμενο στη λίστα μας

Το 2021 ήταν μια σημαντική χρονιά για την ευεξία. Αλλά κάτι που παρατήρησα ήταν ότι η ευεξία μπορεί να γίνει ένα ακόμη στρεσογόνο καθήκον στη λίστα με τις υποχρεώσεις μας. Το νόημα του να έχουμε περισσότερη ευεξία στη ζωή μας είναι για να μειώσουμε το στρες μας, όχι να προσθέσουμε και άλλο. Η ευεξία δεν μπορεί να αποτελεί ορόσημο, αλλά νοοτροπία, κάτι που προγραμματίζουμε μέσα στη μέρα μας. Και σε όσα θα έρθουν το 2022 μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρες προθέσεις τόσο για τη ζωή, όσο και για τη δουλειά μας. Επομένως, καθώς ξεκινάει η νέα χρονιά προσδιόρισε την ευεξία με έναν τρόπο που λειτουργεί για σένα και αναγνώρισε τις αδυναμίες σου.

