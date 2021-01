Μάθε γιατί πρέπει να υιοθετήσεις την αισιοδοξία στη ζωή σου

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πόσα χρόνια κερδίζουν οι αισιόδοξοι.

-Αν η αισιοδοξία είναι κληρονομική.

Ως αισιόδοξος, θα ζήσεις περισσότερο

Οι αισιόδοξοι ζουν 7 χρόνια περισσότερο από τους απαισιόδοξους, σύμφωνα με μια έρευνα από το Yale University, που ανέλυσε 600 ανθρώπους. Αυτοί που βλέπουν το γήρας θετικά, κατά μέσο όρο ζουν 7,5 χρόνια περισσότερο από αυτούς που δεν το βλέπουν έτσι. Πρόκειται για σχεδόν μια δεκαετία που κερδίζεις από μια θετική στάση. Περαιτέρω έρευνες το επιβεβαιώνουν. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes published a Denmark study, which found that optimistic cardiac patients with heart disease live longer than pessimistic patients. Το Harvard και το Boston University αξιολόγησαν 1306 άνδρες ως προς την υγεία και τη στάση τους και κανένας δεν είχε προβλήματα υγείας, όταν ξεκίνησε η έρευνα. Κατά την επόμενη δεκαετία, οι απαισιόδοξοι άνδρες ήταν διπλάσια πιο πιθανό να αναπτύξουν προβλήματα υγείας συγκριτικά με τους αισιόδοξους άνδρες.

Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Το The National Institutes of Health μελέτησε 100.000 γυναίκες και ανακάλυψε ότι υπάρχει ένας ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της αισιοδοξίας και του κίνδυνου θανάτου ενός ατόμου από καρκίνο, καρδιακή πάθηση ή πρόωρο θάνατο. Οι απαισιόδοξες γυναίκες είχαν κατά 23% αυξημένο κίνδυνο να πεθάνουν από ένα πρόβλημα υγείας σχετικό με τον καρκίνο. Ακόμα και οι γιατροί ωφελούνται από την αισιοδοξία. Έχεις ακούσει ότι η στάση είναι τα πάντα και όταν πρόκειται για την υγεία σου και τη μακροζωία, είναι η αλήθεια.

Οι αισιόδοξοι έχουν πιο ευτυχισμένες σχέσεις

Θες έναν ήρεμο και αγαπημένο γάμο; Να είσαι αισιόδοξος και να αναζητάς το καλό στο σύντροφό σου. Θα αποδώσει, σύμφωνα με ερευνητές από το Stanford University. Και αυτό ισχύει ακόμα κι όταν μόνο ο ένας από τους δυο είναι αισιόδοξος. Εν μέρει αυτό οφείλεται στις θετικές προσδοκίες του καθενός και στην πίστη ότι άλλος έχει επενδύσει βαθιά στη σχέση. Αυτό ελαχιστοποιεί τις αντιπαραθέσεις και προωθεί μια πιο ευτυχισμένη σχέση.

Αισιοδοξία στη δουλειά

Πώς λειτουργεί η αισιοδοξία στη δουλειά; Όπως κι αν τα πηγαίνει η οικονομία, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που ευημερούν. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στάση και την οπτική. Ο Dr. Martin Sullivan από το University of Pennsylvania πέρασε 20 χρόνια παίρνοντας συνέντευξη από 350.000 στελέχη και έμαθε κάτι εντυπωσιακό: το κορυφαίο 10% σκέφτεται διαφορετικά από τους άλλους: είναι όλοι αισιόδοξοι!

Οι πιο αισιόδοξοι πωλητές πωλούν 88% περισσότερο από τους απαισιόδοξους, σύμφωνα με την έρευνα του Martin Seligman στη Met Life. Και οι αισιόδοξοι managers τα πάνε πολύ καλύτερα από τους απαισιόδοξους. Απόφοιτοι από το Applied Positive Psychology program στο Univ. of Penn., οι Greenberg και Arakawa, εξέτασαν managers και διαπίστωσαν ότι οι αισιόδοξοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί στην καθοδήγηση των εργαζομένων ως προς την αποδοτικότητα και την επίτευξη των στόχων τους. Οι αισιόδοξοι managers τείνουν να είναι πιο αφοσιωμένοι, κάτι που οδηγεί σε πιο αφοσιωμένους εργαζομένους. Η Gallup έχει αποδείξει ότι οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί από τους αποπροσανατολισμένους εργαζομένους. Η αυξημένη τους αποδοτικότητα αυξάνει το κέρδος.

Πώς να αναπτύξεις την αισιοδοξία σου

Γνωρίζεις ότι η αισιοδοξία είναι μόνο 25% κληρονομική και 75% επίκτητη; Επομένως, το μυαλό σου μπορεί όντως να σε εκπαιδεύσει να γίνεις αισιόδοξος. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να τα καταφέρεις:

-Ρώτα τους ανθρώπους, “Ποια είναι τα καλά νέα;” Άκου και γιόρτασε αυτά τα νέα.

-Διάβασε ιστορίες και βιογραφίες που σε εμπνέουν.

-Παρακολούθησε αισιόδοξες ταινίες και εκπομπές.

-Απόφυγε τους αρνητικούς, γκρινιάρηδες και επικριτικούς ανθρώπους και προσπάθησε να μην είσαι σαν κι αυτούς.

-Φρόντισε τον εαυτό σου, ώστε να αισθάνεσαι καλά και να εκπέμπεις θετικότητα.

-Συναναστρέψου επιτυχημένους και ευχάριστους ανθρώπους.

-Γέλα συχνά, ειδικά με τον εαυτό σου.

Μπορείς να ζήσεις μια μεγάλη, ευτυχισμένη και υγιή ζωή-απλώς επίλεξε να είσαι αισιόδοξος!

Το καλύτερο περιεχόμενό μας έρχεται στο mail σου μόνο με την εγγραφή σου στο newsletter μας!

Διάβασε ακόμα:

Ψυχική ανθεκτικότητα. Πιο απαραίτητη από ποτέ

Ηρέμησε το ανήσυχο μυαλό σου με 6 εύκολους τρόπους