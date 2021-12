Λιποθυμία: Τι πρέπει να ξέρουμε και να προσέχουμε

Η λιποθυμία, όσο και να προκαλεί εντύπωση, είναι συνώνυμη με τον ιατρικό όρο συγκοπή και αφορά σε απώλεια συνείδησης η οποία οφείλεται στην διακοπή αιμάτωσης του εγκεφάλου μας. Η διακοπή αιμάτωσης είναι απότομη, διαρκεί λίγο και η επαναφορά του επιπέδου συνείδησης είναι πλήρης σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Σε αντίθεση με τη συγκοπή, στο εγκεφαλικό η διακοπή της αιμάτωσης είναι περιοχική, η διάρκεια της απώλειας συνείδησης (εάν συμβεί) είναι μεγαλύτερη και συχνά επίσης έχουμε υπολειπόμενα σημεία.

Το πλέον σημαντικό στοιχείο στη διάγνωση της συγκοπής είναι οι συνθήκες του επεισοδίου. Έχει τεράστια σημασία να γνωρίζουμε εάν υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία, εάν έχει προηγηθεί γεύμα, ορθοστασία, όπως επίσης ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου και εάν έχει επέλθει τραυματισμός απότοκος της λιποθυμίας.

Ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν

Οι βασικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι πλην της κλινικής εξέτασης, ηλεκτροκαρδιογράφημα και εάν κριθεί απαραίτητο υπερηχοκαρδιογράφημα.

Εάν οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές και αναφέρονται σαφή πρόδρομα συμπτώματα, η λιποθυμία αποδίδεται σε παρασυμπαθητικοτονία (βαγοτονία). Πρόκειται για διαταραχή του «λογισμικού» του εγκεφάλου μας λόγω διαταραχής των επιπέδων σεροτονίνης και αντιμετωπίζεται αρχικά συντηρητικά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξαφνικά κλείνει ο διακόπτης και είτε σταματάει προσωρινά ο καρδιακός παλμός είτε πέφτει δραματικά η πίεση.

Τυπικές περιπτώσεις βαγοτονίας είναι ενός συναισθηματικά φορτισμένου όρθιου ατόμου στην εκκλησία, μετά από ένα πολύ βαρύ γεύμα σε ένα κλειστό θερμό περιβάλλον αλλά και από τη θέα του αίματος κατά την αιμοληψία.

Μέτρα κατά λιποθυμίας

Καταναλώνουμε περισσότερα υγρά, αποφεύγουμε την ορθοστασία ειδικά σε ζεστά μέρη, την υπερβολική κόπωση που συνοδεύεται από βαρύ φαγητό και αλκοόλ αλλά και συγκινησιακές καταστάσεις, ενώ στην οξεία φάση αρκεί να είμαστε ύπτια (ακόμα και στο έδαφος) με τα πόδια ψηλά. Εάν οι υποτροπές είναι συχνές πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό.

Συμπερασματικά

Η λιποθυμία ή συγκοπή συχνά συμβαίνει απλά επειδή φορτώνουν πολλά προγράμματα παράλληλα στον υπολογιστή του εγκεφάλου μας και αυτός «κολλάει», «κρασάρει». Αν αποφύγουμε αυτήν την υπερφόρτωση θα μειωθούν σε ένταση και συχνότητα οι υποτροπές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα στα καλώδια της καρδιάς μας και θα χρειαστούμε την βοήθεια από έναν ηλεκτρολόγο (καρδιολόγο – ηλεκτροφυσιολόγο).

