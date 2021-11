Κρυφές θερμιδικές παγίδες στη δίαιτά μας

Ακόμη και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται υγιεινά, αν τα υπερκαταναλώνουμε μπορούν να πυρπολήσουν την προσπάθεια μας για απώλεια βάρους. Ας δούμε όμως τι πρέπει να προσέχουμε!

Ελαιόλαδο

Ίσως η μεγαλύτερη παγίδα από όλες. Με το πρόσχημα του πολύ υγιεινού (που σαφέστατα και είναι) το παρακάνουμε στην ποσότητα. Χρειάζεται όμως πολλή προσοχή, καθώς κάθε κουταλιά της σούπας λάδι μας δίνει περίπου 135 θερμίδες. Αν σε κάθε γεύμα σας ξεφεύγει μια κουταλιά της σούπας παραπάνω, τότε στα δύο βασικά γεύματα θα πάρετε περίπου 300 θερμίδες επιπλέον από αυτές που έχετε αρχικά υπολογίσει. Και για να δείτε τι σημαίνει αυτό, παίρνετε σχεδόν 20 – 30 % περισσότερες θερμίδες, μόνο και μόνο από το λίγο παραπάνω λάδι.

Αλκοόλ

Μας ευχαριστεί αλλά δεν μας χορταίνει. Για κάθε ποτό, είτε είναι κρασί είτε ένα ουίσκι είτε κάποιο άλλο αλκοολούχο θα φορτωθούμε από 130 μέχρι και 200 θερμίδες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δύο ποτά ισοδυναμούν θερμιδικά με ένα μικρό ή μεγαλύτερο γεύμα. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα … παρελκόμενα όπως ξηροί καρποί, πατατάκια κ.α., το κόστος μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Χειροποίητες μπάρες δημητριακών

Οι μπάρες δημητριακών που βρίσκουμε στα σούπερ-μάρκετ αποτελούν στην πλειοψηφία τους επιλογές με χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο, καθώς αποδίδουν γύρω στις 100 θερμίδες ανά τεμάχιο. Ωστόσο, εάν παρασκευάσουμε στο σπίτι μπάρες δημητριακών ή επιλέξουμε αντίστοιχα προϊόντα που διατίθενται σε πολλούς φούρνους και ζαχαροπλαστεία, τότε θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, καθώς η περιεκτικότητά τους σε θερμίδες ενδεχομένως να είναι αρκετά μεγαλύτερη.

Χυμοί φρούτων

Είναι μια εξαιρετική πηγή ενυδάτωσης, ενέργειας, βιταμινών και μετάλλων. Ωστόσο δεν είναι νερό, που δεν έχει θερμίδες. Ένα μεγάλο ποτήρι χυμού θα μας δώσει πολλαπλάσιες θερμίδες από ένα φρούτο. Επίσης, προσοχή στα διάφορα smoothies. Σε πολλές περιπτώσεις πιθανόν να ξεπερνούν τις 300 θερμίδες, ειδικότερα όταν σε αυτά προστίθενται, γάλα, γιαούρτι, μέλι, σιρόπι ή άλλα συστατικά.

Ζεστά ή κρύα ροφήματα καφέ

Ο καφές από μόνος του δεν μας δίνει θερμίδες. Ωστόσο όταν τον παραφορτώνουμε με πολύ γάλα ή/και ζάχαρη το θερμιδικό του περιεχόμενο ανεβαίνει. Και όταν μιλάμε για ζεστά ή κρύα ροφήματα καφέ τύπου – chino, τότε απογειώνεται και μπορεί να σας δώσουν μέχρι και 400 θερμίδες. Επιλέξτε λοιπόν απλούς καφέδες, χωρίς πολλά επιπρόσθετα συστατικά.

Συμπερασματικά

Αρχική δημοσίευση από τον Χάρη Γεωργακάκη στο fotinigeogiou.gr.

