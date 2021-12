Η καθοριστική “θετικότητα” για την ευημερία μας

Ο όρος “θετικότητα” διατυπώθηκε από την Fredrickson (2005) για περιγράψει τη γνωστική και συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων, όταν βιώνουν θετικά συναισθήματα.

Η θετικότητα αναφέρεται σε ένα μεγάλο φάσμα συναισθημάτων όπως χαρά, αγάπη, ευγνωμοσύνη, αισιοδοξία, ελπίδα, υπερηφάνεια και δέος.

Σύμφωνα με τους Seligman & Csikszentmihalyi (2000), θετικά συναισθήματα όπως γενναιότητα, αισιοδοξία, αγάπη και πίστη, αλλάζουν τη βιοχημική ισορροπία του εγκεφάλου και λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στις ψυχικές ασθένειες.

Οι άνθρωποι που βιώνουν ουσιαστικά θετικά συναισθήματα, μπορούν να θέτουν επιτυχείς στόχους, είναι πιο υγιείς, πιο παραγωγικοί, πιο ψυχικά ανθεκτικοί και έχουν καλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Σε αντίθεση όμως με τη θετικότητα υπάρχει και η αρνητικότητα, η οποία αφορά αρνητικές σκέψεις και αρνητικά συναισθήματα όπως ζήλεια, μίσος, αγανάκτηση, ανασφάλεια κ.α. Η αρνητικότητα και η εστίαση στα αρνητικά, απορροφά όλη την ενέργεια του ατόμου και συνοδεύεται από σωματικά συμπτώματα όπως υψηλή πίεση, πόνους στο στομάχι κ.α.

Η Fredrickson (1998), στη θεωρία της για τα συναισθήματα υποστηρίζει ότι όταν το άτομο στην καθημερινότητά του βιώνει περισσότερα θετικά από αρνητικά συναισθήματα, διευρύνεται το πεδίο της σκέψης του, με αποτέλεσμα ακόμα και την αύξηση της περιφερειακής όρασης.

Η διεύρυνση του πεδίου σκέψης του ατόμου, το βοηθάει να βλέπει τη ζωή αισιόδοξα και να εντοπίζει ευκαιρίες και λύσεις στα θέματα που το απασχολούν.

Το αποτέλεσμα της βίωσης περισσότερων θετικών συναισθημάτων, είναι η δραστηριοποίηση του ατόμου και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα συναισθήματα (θετικά και αρνητικά) είναι χρήσιμα, αλλά δεν θα πρέπει να υπερισχύουν τα αρνητικά.

Η Fredrickson (1998) ισχυρίζεται ότι μια αναλογία 3:1 (3 θετικά και 1 αρνητικό) σε καθημερινή βάση βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής του ατόμου.

Τα πλεονεκτήματα της “θετικότητας”

Περισσότερες εναλλακτικές στην επίλυση προβλημάτων.

Αντίδοτο στα αρνητικά συναισθήματα.

Κτίσιμο ψυχικής ανθεκτικότητας.

Βελτίωση σωματικής και ψυχικής υγείας.

Βασικό συστατικό επιτυχίας στόχων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η θετικότητα είναι μεταδοτική και ενισχύει του γνωστικούς, συναισθηματικούς και σωματικούς πόρους του ανθρώπου.

Συμπερασματικά

Προσπαθήστε να εστιάζετε κάθε βράδυ για ένα μήνα, σε 3 θετικά που σας έχουν συμβεί μέσα στην ημέρα. Τα θετικά μπορεί να είναι και απλά πράγματα, όπως ένας ωραίος καφές με μια φίλη ή ένα φίλο, μια ωραία συζήτηση που κάνατε με το παιδί σας, μια αγκαλιά, ή οτιδήποτε άλλο από αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα που τα θεωρούμε τόσο δεδομένα……

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

Αρχική δημοσίευση από τη Δώρα Φούντα στο fotinigeorgiou.gr.

