Η εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, αναδείχθηκε η Pfizer Hellas, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας του Great Place to Work Institute Hellas. H Pfizer Hellas απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work, αλλά και αναδείχθηκε στην 1η θέση στον διαγωνισμό του θεσμού στην κατηγορία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Η Pfizer Hellas διακρίνεται για τρίτη φορά στην κορυφή της κατάταξης Great Place To Work Hellas, έχοντας αναδειχθεί ξανά πρώτη στην κατηγορία της το 2017 και το 2015, ενώ διάκριση απέσπασε και το 2014 κατακτώντας αντίστοιχα τη δεύτερη θέση.

Tι είναι η έρευνα Great Place to Work

Η έρευνα Great Place to Work περιλαμβάνει μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση για το εργασιακό περιβάλλον και επικεντρώνεται σε 5 διαστάσεις: Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια και Συντροφικότητα.

Στην Ελλάδα διεξάγεται από τον ομώνυμο οργανισμό με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School. Η αξιολόγηση και κατάταξη των εταιρειών στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κάθε εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς επίσης, και στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση και καταγραφή των πολιτικών, πρακτικών και παροχών, που συμπληρώνει η εταιρεία με την ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος για 19η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα, συμμετείχαν συνολικά 47 επιχειρήσεις. Η τελική κατάταξη των εταιρειών βασίζεται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Το σχόλιο του Προέδρου της Pfizer Hellas

H Pfizer, είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί την επιστήμη και τους παγκόσμιους πόρους για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας σε κάθε στάδιο της ζωής. Στόχος της να θέσεθ τα πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξία στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υγείας που διαθέτουμε, περιλαμβάνει καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια.

«Η φετινή πρωτιά, στο πλαίσιο του θεσμού Great Place To Work®, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας κάνει πιο υπερήφανους από ποτέ. Γιατί σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, εμείς στην Pfizer Hellas επιβεβαιώσαμε για μια ακόμη φορά ότι παραμένουμε μια ανθρωποκεντρική εταιρεία, με ταλαντούχους ανθρώπους που δεσμεύονται και εργάζονται καθημερινά προς τον κοινό μας σκοπό: Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών», ήταν μεταξύ άλλων το σχόλιο του Ζαχαρία Ραγκούση, Πρόεδρου και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas για τη σημαντική φετινή διάκριση της εταιρείας.

