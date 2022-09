Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», μας προσκαλεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στο Greece Race for the Cure® 2022, συμβολικό αγώνα δρόμου και περίπατο ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που θα πραγματοποιηθεί για 14η χρονιά σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Φέτος, περπατάμε 2χλμ ή τρέχουμε 5χλμ με αφετηρία το Ζάππειο αλλά και διαδικτυακά από κάθε σημείο της Ελλάδας, και μεταδίδουμε δυνατά το μήνυμα πως μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.

Η διοργάνωση ανοίγει το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, με έκθεση περιπτέρων στο προαύλιο του Ζαππείου και παράλληλες δωρεάν δράσεις για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.

#GRFC2022

Μεταφέρουμε τη γιορτή και στο διαδίκτυο! Χρησιμοποιώντας το επίσημο hashtag της διοργάνωσης #GRFC2022 και tag @almazois, μοιραζόμαστε στιγμιότυπα από τη συμμετοχή μας στα κοινωνικά δίκτυα και δίνουμε το δικό μας ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη, τη θεραπεία, τη στήριξη και την επιβίωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Γιατί πραγματοποιείται το Greece Race for the Cure®

Στο Greece Race for the Cure® τρέχουμε, περπατάμε, αγωνιζόμαστε για να ακούσουν όλοι τη φωνή μας, για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, για τη στήριξη των γυναικών με εμπειρία καρκίνου μαστού και των οικογενειών τους, για να τιμήσουμε τις γυναίκες που δεν είναι πια κοντά μας.

Εκτός από τον συμβολικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, το Greece Race for the Cure® έχει ουσιαστικό και έμπρακτο αντίκτυπο, καθώς τα καθαρά του έσοδα χρηματοδοτούν κάθε χρόνο προγράμματα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».