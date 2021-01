Έρευνα: Λιγότερα μηνύματα και βιντεοκλήσεις, περισσότερες κλήσεις

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν το μήνυμα αντί για μια παραδοσιακή κλήση.

-Πόσο αμήχανα νιώθουμε τελικά όταν μιλάμε στο τηλέφωνο.

Αφού πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται εξ αποστάσεως, αναγκαστικά τα μηνύματα κυριαρχούν. Είτε πρόκειται για μηνύματα μεταξύ συναδέλφων για το συντονισμό ενός project, είτε για μηνύματα σε μακρινούς φίλους, ο ήχος της σύνταξης μηνυμάτων έχει γίνει το soundtrack της πανδημίας. Αλλά παρόλο που η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων είναι αποτελεσματική και μας γλιτώνει την ενδεχόμενη αμηχανία μιας κλήσης, μας απομακρύνει, σύμφωνα με μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα έρευνα. Και το Zoom δεν είναι η λύση. Αρκετές νέες έρευνες υποστηρίζουν ότι καλό θα ήταν να τηλεφωνούμε πιο συχνά.

Υπερεκτιμούμε την αμηχανία των φωνητικών κλήσεων

Όλοι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το δίλημμα. Είναι ένας φίλος με τον οποίον δεν έχεις επικοινωνήσει εδώ και καιρό. Πρέπει να καλέσεις ή να στείλεις μήνυμα; Για να διαπιστώσει πώς οι άνθρωποι διαχειρίζονται ένα τέτοιο δίλημμα, ο Amit Kumar του University of Texas στο Austin και ο Nicholas Epley του University of Chicago Booth School of Business συγκέντρωσαν εθελοντές και τους ζήτησαν να τους εξηγήσουν τον τρόπο που λαμβάνουν την τελική απόφαση.

Δεν θα εκπλαγείτε ακούγοντας ότι οι εθελοντές πίστευαν ότι μια φωνητική κλήση θα τους έκανε να αισθανθούν πιο συνδεδεμένοι με το φίλο τους, αλλά και πιο αμήχανοι. Όταν οι ερευνητές ρώτησαν ποια επιλογή θα έκαναν τελικά, οι περισσότεροι επέλεξαν το μήνυμα. Εδώ είναι που τα πράγματα αποκτούν ενδιαφέρον: οι ερευνητές πήραν την απόφαση από τα χέρια των συμμετεχόντων, αναθέτοντας τυχαία σε κάποιους να στείλουν μήνυμα και σε κάποιους να πάρουν τηλέφωνο. Πόσο ανταποκρίθηκαν οι προσδοκίες των συμμετεχόντων στην πραγματική τους εμπειρία;

“Όπως περίμεναν, αισθάνθηκαν πιο συνδεδεμένοι με το φίλο τους μετά τη συνομιλία, παρά μετά το μήνυμα. Αντίθετα από τις προσδοκίες, ωστόσο, δεν υπήρχε διαφορά ως προς το πόσο αμήχανα αισθάνθηκαν μετά τη τηλέφωνο, σε σχέση με το μήνυμα,” αναφέρουν οι ερευνητές. “Οι αναίτιοι φόβοι για μια αμήχανη αλληλεπίδραση φαίνεται ότι μπορούν να οδηγήσουν σε μια λανθασμένη προτίμηση για ένα μήνυμα αντί για μια κλήση.”

Τι γίνεται με το Zoom;

Πολλοί από εμάς θα βλέπαμε αυτό το συμπέρασμα και θα λέγαμε “Όχι άλλο Zoom.” Αυτό συμβαίνει γιατί αυτήν την περίοδο συνδέουμε το άκουσμα της φωνής κάποιου με τη χρήση μιας πλατφόρμας βιντεοκλήσεων. Αλλά σύμφωνα με τον Kumar και τον Epley κι αυτό είναι λάθος. Περαιτέρω πειράματα έδειξαν ότι δεν χρειάζεται απαραιτήτως να στραφούμε στο video. Οι ερευνητές ανέθεσαν στους ανθρώπους να συζητήσουν τα όνειρά τους ή άλλες ουσιαστικά ζητήματα μέσω μηνυμάτων, video ή κλήσης. Διαπίστωσαν ότι ενώ το μήνυμα κρατούσε τους ανθρώπους σε απόσταση, το τηλέφωνο και το video είχαν την ίδια επίδραση. Δε χρειαζόμαστε το video για να κρατήσουμε επαφή, μόνο τις φωνές μας.

Το συμπέρασμα για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

Οι ερευνητές συνόψισαν τα ευρήματα της έρευνας σε 5 λέξεις: στείλε λιγότερα μηνύματα, μίλα περισσότερο. Αλλά άλλη έρευνα προσθέτει κάτι ακόμα σε αυτό το απλό μήνυμα: σκέψου το ενδεχόμενο να επιλέγεις πιο συχνά το τηλέφωνο από το Zoom.

Αυτό μπορεί να προκαλεί σοκ σε κάποιους νέους επαγγελματίες που μερικές φορές ξεχνούν ότι τα τηλέφωνα μπορούν να κάνουν και φωνητικές κλήσεις, αλλά είναι ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν πολλοί ειδικοί της επικοινωνίας. Η ψυχολόγος Therese Huston υποστηρίζει, επίσης, ότι το feedback πρέπει να δίνεται μέσω τηλεφώνου, κι όχι Zoom (και εννοείται όχι μηνύματος).

Το συμπέρασμα όλων αυτών είναι μην ξεχνάμε το παραδοσιακό τηλεφωνο. Οι πιθανότητες είναι ότι υποτιμάμε τα πλεονεκτήματά του και υπερεκτιμάμε τα μειονεκτήματά του.

