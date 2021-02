Dr. Lown: γιατί πρέπει να μάθεις ποιος ήταν

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Ποιος ήταν ο εφευρέτης του απινιδωτή συνεχούς ρεύματος.

-Την ανθρωπιστική του προσέγγιση προς τους ασθενείς.

Απεβίωσε στις 16-2-2021 σε ηλικία 99 ετών, o διαπρεπής επιστήμονας, Dr. Bernard Lown. Τι χρειάζεται όμως να ξέρει κανείς για αυτόν;

Ήταν Ομότιμος Καθηγητής στη Ιατρική Σχολή του Harvard.

Κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής καριέρας διάρκειας άνω των 50 ετών, τα επιτεύγματα του Δρ. Bernard Lown άλλαξαν την Καρδιολογία.

Αποτέλεσε τον πρωτοπόρο και εφευρέτη του απινιδωτή συνεχούς ρεύματος, που αποτελεί πλέον το πρότυπο φροντίδας για την καρδιακή ανάνηψη.

Ανάπτυξε τον καρδιομετατροπέα για τη διόρθωση των διαταραγμένων καρδιακών ρυθμών και καθιέρωσε τη βάση και τους όρους για τη σύγχρονη μονάδα στεφανιαίας φροντίδας.

Το έργο του Dr. Lown συνέβαλε επίσης ουσιαστικά στην κατανόηση του ρόλου των ψυχολογικών παραγόντων στις καρδιακές παθήσεις και υπήρξε άριστος κλινικός δάσκαλος και ομιλητής που ενέπνευσε εκατοντάδες φοιτητές ιατρικής καθώς και πάνω από διακόσιoυς καρδιολόγους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Lown του Lown Cardiovascular Group.

Ένας καρδιολόγος με… ευαίσθητη καρδιά

Ιδιαίτερη ήταν και η ανθρωπιστική του προσέγγιση για τους ασθενείς, τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Ο Δρ Lown πίστευε πως οι γιατροί θα πρέπει να είναι οι φυσικοί υποστηρικτές για τη θεραπεία και αποκατάστασή τους, ενώ ακολούθησε τα χνάρια του Ιπποκράτη διδάσκοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει η πρόληψη υγείας.

Γνωστός επίσης ήταν για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλάμβανε για δικαιοσύνη, κοινωνική ισότητα και ειρήνη, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ήταν ιδρυτής των Ιατρών για την Κοινωνική Ευθύνη και στη δεκαετία του ’80, μαζί με τον Δρ Yevgeny Chazov από την τότε Σοβιετική Ένωση, συνίδρυσαν την οργάνωση International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).

Αξιομνημόνευτο είναι ότι ο Dr. B. Lown είχε παρουσιάσει την οργάνωση και τους στόχους της σε γνωστό ξενοδοχείο στην Αθήνα κατά την ιδρυτική εκδήλωση του ελληνικού κλάδου της IPPNW το 1983.

Η πολύπλευρη δραστηριοποίησή του αναγνωρίστηκε το 1985 με το Βραβείο Νόμπελ καθώς και με άλλες τιμητικές βραβεύσεις τα επόμενα χρόνια.

Ο Δρ Lown δημιούργησε και άλλους οργανισμούς, ανάμεσα στους οποίους ήταν το ProCor για την προώθηση της καρδιαγγειακής υγείας και προβλέποντας έγκαιρα την επικείμενη επιδημία των καρδιαγγειακών παθήσεων που απειλούν την υγεία και τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών σε όλο τον κόσμο.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

